AMD'nin Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi 4.2GHz'i gördü

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AMD'nin 15 Aralık'ta kullanıma sunduğu Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi 4.2GHz'e ulaştı. Hatırlanacağı üzere Kuma kod adıyla geliştirilen ve çift çekirdekli Phenom olarak ta tanınan işlemci 2.7GHz'de görev yapıyor ve 2MB seviye 3 bellek ile geliyor. Phenom X4 işlemcilerine de güç veren K10 mikroişlemci mimarisini temel alan Soket AM2+ formundaki işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 95 watt.

AMD'nin standart saat hızı açısından K10 mimarisini kullanan en hızlı işlemci modeli olarak ta dikkatleri üzerine çeken Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi de hız aşırtma profesyonelleri tarafından masaya yatırılmış durumda. Sıvı Azot ile maksimum frekans çalışmasına tabii tutulan Kuma kod adlı işlemcinin saat hızı CAS930 rumuzlu kullanıcı tarafından Asus 790FX+SB750 yonga setli M3A79-T DELUXE anakartıyla 4.2GHz'e çıkartıldı.

Ayrıca Ripping.org'da güncellenen rekor listesine göre çarpan kilidi açık olarak gelen Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisinin hava soğutma kullanılarak ulaştığı saat hızı ise en azından şimdilik 3672MHz olarak görülüyor. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.