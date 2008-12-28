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AMD'nin Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi 4.2GHz'i gördü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
32,6b
1
48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi 4.2GHz'i gördü
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AMD'nin 15 Aralık'ta kullanıma sunduğu Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi 4.2GHz'e ulaştı. Hatırlanacağı üzere Kuma kod adıyla geliştirilen ve çift çekirdekli Phenom olarak ta tanınan işlemci 2.7GHz'de görev yapıyor ve 2MB seviye 3 bellek ile geliyor. Phenom X4 işlemcilerine de güç veren K10 mikroişlemci mimarisini temel alan Soket AM2+ formundaki işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 95 watt.

AMD'nin standart saat hızı açısından K10 mimarisini kullanan en hızlı işlemci modeli olarak ta dikkatleri üzerine çeken Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi de hız aşırtma profesyonelleri tarafından masaya yatırılmış durumda. Sıvı Azot ile maksimum frekans çalışmasına tabii tutulan Kuma kod adlı işlemcinin saat hızı CAS930 rumuzlu kullanıcı tarafından Asus 790FX+SB750 yonga setli M3A79-T DELUXE anakartıyla 4.2GHz'e çıkartıldı.

Ayrıca Ripping.org'da güncellenen rekor listesine göre çarpan kilidi açık olarak gelen Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisinin hava soğutma kullanılarak ulaştığı saat hızı ise en azından şimdilik 3672MHz olarak görülüyor. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.


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ThE LoSt 10 yıl
bu değer gayet güzell.. helal sana amd..
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-dehşet- 10 yıl

x6xd2

bu değer gayet güzell.. helal sana amd..


Sıvı azotla 4.2 ghz berbat bir değer.Hava soğutmayla kimse doğru düzgün 3.3 ghz da çalıştıramıyor.Stok fanla 3.1 ghz da mavi ekran görmeyenin kendini şanslı hissetmesi lazım.Bu işlemci OC ye müsait değil.Black Edition kandırmaca.
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hkn47 10 yıl
ben kullanıyorum arkadaşlar ve beni yarı olda bıraktığı hiç bir oyun olmadı 123 tlden almıştım. çarpanla oynamadım bile
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KANUNI61 10 yıl
intelin yuksek hizlara cıkmadigini soyleyen olmadi
f/p olarak bak amd de 1 işlemci degişecesin ki bahsigecen intel işlemcilerden daha ucuz intelde anakar rem işlemci
degişeceksin ve ben intelin düşmanı filan deyilm
cebime bakarım aklımı kullanırım hava sogutma 4,2 ghz hadi 2 sini gec 4.0 ghc intelin buna muhadil işlemcisi
bahsi gecen amd den en az 2 katıdır param olsada vermem ki benim anlımda yazı yazmıyor cokşukur
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WinteR 10 yıl
Phenom ailesinin oc ve güç tüketimi malesef pek uyumlu değil. LN2yi geçiyorum, hava ile max3.6 ghz sanırım ,%40ler civarında, rakibine göre pek ciddi bir skor değil.
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buraoca2 10 yıl

Orjinalden alıntı: KANUNI61

intelin yuksek hizlara cıkmadigini soyleyen olmadi
f/p olarak bak amd de 1 işlemci degişecesin ki bahsigecen intel işlemcilerden daha ucuz intelde anakar rem işlemci
degişeceksin ve ben intelin düşmanı filan deyilm
cebime bakarım aklımı kullanırım hava sogutma 4,2 ghz hadi 2 sini gec 4.0 ghc intelin buna muhadil işlemcisi
bahsi gecen amd den en az 2 katıdır param olsada vermem ki benim anlımda yazı yazmıyor cokşukur



İşlemci fiyatı olarak 2 katı falan olduğu yok. Sadece at gözlüğüyle bakıp E8xxx serisi işlemcileri görmeyin. E5xxx ve E7xxx serisi işlemcilerde pek ala 4.0 ghz civarına çıkabiliyor. Mesela 6000+ ile E7200'ü fiyat olarak karşılaştırırsak arada 20-30 dolar gibi bir fark var. İsteyen bu farkı verip E7xxx alır(ki hızaştırmayla ilgileniyorsa bu farkı verecektir; ayrıca E5xxx serisiyle bile ilgilenebilir) diğer kısım ise 6000+ alıcaktır.

Ramlerin ucuz olduğuna da katılmıyorum. Aynı Ram aynı fiyat. Siz intelde de yüksek hıza sahip ram alırsanız daha yüksek performans alırsınız, AMD'de de.

Ayrıca bende F/P'ye önem veririm. Bunu Oyun bilgisayarımdaki Q6600'a ve de Download bilgisayarımdaki X2 3600+'ya bakarak da görebilirsiniz
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fatihcanery 10 yıl
ne zaman türkiyeye gelir ve fiyatı ne olur ki bunun=
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KANUNI61 10 yıl
inteli gecmek istiyen kim :)))
onemli olan fp senin paran coksa tabi intel alacan
bizde para az gıt kanaat :)) amd bu yönden bizim dostumuz
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buraoca2 10 yıl

Orjinalden alıntı: KANUNI61

inteli gecmek istiyen kim :)))
onemli olan fp senin paran coksa tabi intel alacan
bizde para az gıt kanaat :)) amd bu yönden bizim dostumuz


Önemli olan F/P ise intelde de yüksek hızlara çıkabilen E7xxx serisi ve E5xxx serisi işlemciler mevcut
Fakat Sistem maliyeti düşük tutulmak isteniyorsa AMD seçilebilir

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buraoca2 10 yıl
Hava soğutmayla 3.6 ghz civarı(ki her kullanan bu değeri göremeyecek; ortalama 3.3-3.4 ghz olarak kabul edelim) görülmüş ki; 6400+'dan sonra pek de iyi değil bana göre. Sıvı soğutmayla 3.6'dan 4.2'ye sıçrayabilme ise bu işlemci için fena değil.
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Promity 10 yıl
Süper desek yeri fiyatı düşünüldüğünde baya iyi performans veriyor x2 6400 ler geçilir bununla +2mb katkısı oyun için güzel daha ne olsun
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max975 10 yıl
eee bakalım işlemçi piyasasını kendi lehine cevirebilecek mi?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
amd ati de olduğu gibi biraz hızlı davransa keşke..
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melyyh 10 yıl
mühim olan oc nin performansa katkısı diye düşünüyorum. ve benim için maximum 30-40 $ lık hava soğutma ile çıkabileceği frekanstır...
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VenomS 10 yıl
cpu-z linkine x koymuşlar burada ama gene iyi bir gelişme K10lar bile 4*Ghz üzerine çıkabiliyormuş yani bence K10.5'ler dahada iyi olacak gibime geliyor
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