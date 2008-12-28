AMD'nin Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi 4.2GHz'i gördü

AMD'nin 15 Aralık'ta kullanıma sunduğu Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi 4.2GHz'e ulaştı. Hatırlanacağı üzere Kuma kod adıyla geliştirilen ve çift çekirdekli Phenom olarak ta tanınan işlemci 2.7GHz'de görev yapıyor ve 2MB seviye 3 bellek ile geliyor. Phenom X4 işlemcilerine de güç veren K10 mikroişlemci mimarisini temel alan Soket AM2+ formundaki işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 95 watt.
AMD'nin standart saat hızı açısından K10 mimarisini kullanan en hızlı işlemci modeli olarak ta dikkatleri üzerine çeken Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi de hız aşırtma profesyonelleri tarafından masaya yatırılmış durumda. Sıvı Azot ile maksimum frekans çalışmasına tabii tutulan Kuma kod adlı işlemcinin saat hızı CAS930 rumuzlu kullanıcı tarafından Asus 790FX+SB750 yonga setli M3A79-T DELUXE anakartıyla 4.2GHz'e çıkartıldı.
Ayrıca Ripping.org'da güncellenen rekor listesine göre çarpan kilidi açık olarak gelen Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisinin hava soğutma kullanılarak ulaştığı saat hızı ise en azından şimdilik 3672MHz olarak görülüyor. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
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Sıvı azotla 4.2 ghz berbat bir değer.Hava soğutmayla kimse doğru düzgün 3.3 ghz da çalıştıramıyor.Stok fanla 3.1 ghz da mavi ekran görmeyenin kendini şanslı hissetmesi lazım.Bu işlemci OC ye müsait değil.Black Edition kandırmaca.
f/p olarak bak amd de 1 işlemci degişecesin ki bahsigecen intel işlemcilerden daha ucuz intelde anakar rem işlemci
degişeceksin ve ben intelin düşmanı filan deyilm
cebime bakarım aklımı kullanırım hava sogutma 4,2 ghz hadi 2 sini gec 4.0 ghc intelin buna muhadil işlemcisi
bahsi gecen amd den en az 2 katıdır param olsada vermem ki benim anlımda yazı yazmıyor cokşukur
İşlemci fiyatı olarak 2 katı falan olduğu yok. Sadece at gözlüğüyle bakıp E8xxx serisi işlemcileri görmeyin. E5xxx ve E7xxx serisi işlemcilerde pek ala 4.0 ghz civarına çıkabiliyor. Mesela 6000+ ile E7200'ü fiyat olarak karşılaştırırsak arada 20-30 dolar gibi bir fark var. İsteyen bu farkı verip E7xxx alır(ki hızaştırmayla ilgileniyorsa bu farkı verecektir; ayrıca E5xxx serisiyle bile ilgilenebilir) diğer kısım ise 6000+ alıcaktır.
Ramlerin ucuz olduğuna da katılmıyorum. Aynı Ram aynı fiyat. Siz intelde de yüksek hıza sahip ram alırsanız daha yüksek performans alırsınız, AMD'de de.
Ayrıca bende F/P'ye önem veririm. Bunu Oyun bilgisayarımdaki Q6600'a ve de Download bilgisayarımdaki X2 3600+'ya bakarak da görebilirsiniz
onemli olan fp senin paran coksa tabi intel alacan
bizde para az gıt kanaat :)) amd bu yönden bizim dostumuz
Önemli olan F/P ise intelde de yüksek hızlara çıkabilen E7xxx serisi ve E5xxx serisi işlemciler mevcut Fakat Sistem maliyeti düşük tutulmak isteniyorsa AMD seçilebilir