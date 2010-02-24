AMD'nin DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları da 40nm olabilir

AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında, yılın ikinci yarısında Radeon HD 5000 serisinin tamamiyle güncelleneceğini ve yeni nesil çözümlerin pazara sunulacağını belirtmişti. Gelen yeni bilgilere göre AMD'nin ikinci nesil DirectX 11 çözümleri, AMD Japonya ofisinin iddia ettiği 32nm ve endüstriyel kaynaklarca dillendirilen 28nm üretim teknolojileri yerine mevcut çözümler gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor olabilir. Döküm firmalarının güncel yol haritalarına göre 28nm üretim teknolojisi için yaygın anlamda hacimli üretimin sene sonu veya yeni yıl öncesinde başlanması beklenmediği için bu yıl içerisinde anons edilecek ikinci nesil DirectX 11 çözümlerinin de 40nm üretim teknolojisiyle geleceği konuşulmakta.
Hecatoncheires kod adıyla tanımlanan DirectX 11 destekli yeni nesil çözümler ile AMD, rakibi Nvidia'nın Fermi ve Fermi 2 gibi çözümlerine rakip olacak.
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İnsanlara hatalarını salgırgan bir şekilde iletme,madem hatalıysa şurada hatalısın de geç.Hiçmi ekonomi bilmiyonuz,sana göre fark değil yaaa neyse gibi cümleler kurupta insanlara laf sokmaya çalışma.
Bu yenı kavramın ıcınde olmak bı fiil uretımde olmak daha bı heycan verıyor...
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32nm ye geçmek için en büyük sebep zaten maliyettir.. ne performası nede ısısı adamların birinci amacı kar elde etmektir.. O yüzden 32nm birinci derecede adamlar için daha fazla kar demek.. ne demek geçmek için sebebi kalmamıştır.. hiçmi ekonomi bilmiyonuz...
Eğer Ati derse ki: "Biz yine eskiden olduğu gibi eşşek kadar gpu üretip liderliğe oynayacağız!" o zaman 40nm ile yeni seri gpu'lar bekleyebiliriz. Ati'nin şuan için küçük gpu projesi çok iyi gidiyor. Hatta masaüstü kartlar bazında rakibi karşısında resmen tutunamamış durumda. E bu durumda bu işten vazgeçeceklerini zannetmem şahsen. İşler zaten iyi gidiyor. Neden bozsunlar ki?
28 nm olursa Holy Cow derim. HD5830 Green Edition 115W TDP ile geliyor diye yazarlar.
Bende bu şekilde düşünüyorum. G92 de nvidianın 65 ten 55 e geçtiği gibi ati de bu seride 40 ile başlar 28 ile devam eder. Kartlar iyi olursa 1-2 yıl aynı çekirdek ile farklı nm lerle üretilsin zararı yok bence.