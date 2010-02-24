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AMD'nin DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları da 40nm olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
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42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında, yılın ikinci yarısında Radeon HD 5000 serisinin tamamiyle güncelleneceğini ve yeni nesil çözümlerin pazara sunulacağını belirtmişti. Gelen yeni bilgilere göre AMD'nin ikinci nesil DirectX 11 çözümleri, AMD Japonya ofisinin iddia ettiği 32nm ve endüstriyel kaynaklarca dillendirilen 28nm üretim teknolojileri yerine mevcut çözümler gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor olabilir. Döküm firmalarının güncel yol haritalarına göre 28nm üretim teknolojisi için yaygın anlamda hacimli üretimin sene sonu veya yeni yıl öncesinde başlanması beklenmediği için bu yıl içerisinde anons edilecek ikinci nesil DirectX 11 çözümlerinin de 40nm üretim teknolojisiyle geleceği konuşulmakta.

Hecatoncheires kod adıyla tanımlanan DirectX 11 destekli yeni nesil çözümler ile AMD, rakibi Nvidia'nın Fermi ve Fermi 2 gibi çözümlerine rakip olacak.


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stradosphere 9 yıl
@Batuist
İnsanlara hatalarını salgırgan bir şekilde iletme,madem hatalıysa şurada hatalısın de geç.Hiçmi ekonomi bilmiyonuz,sana göre fark değil yaaa neyse gibi cümleler kurupta insanlara laf sokmaya çalışma.
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knightofdark 9 yıl
Arkadaslar benimde üzerinde çalıstıgım ve doktora tez konum olan cok yenı bir teknoloji var. "Manyetik tunnele eklemleri" magnetic tunneling juction 2009 da GMR giant magnetoresistivity diye acılımı olan ve nobel odulunu alan A. FERT ile calısmalarım var bu teknoloji sadece bu anda kuulanılan sıstemler tamıyle degısecek. Nıye dersenız? Bu sıstemde elektronun yuku yerıne elektronun spinini kullanıyor bu bu yaksalaımla yaklasık 0.1 nm transistorler uretilebiliryor vebunların yükleri yerine spinleri kullanılıdığı ıcın cok ama cok hızlılar bu yernı konsept 3-5 yıl ıcınde ensdustırılesecek ve goreceksınız bu kavramlar tamamıyle degısecek...

Bu yenı kavramın ıcınde olmak bı fiil uretımde olmak daha bı heycan verıyor...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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BLACKPONTIAC 9 yıl
ORJİNALDEN ALINTI
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lvlono 9 yıl
Rakibin (fermi)tasarımını yada mimarisini beklerken kendini geliştirmiş olabilir Ati.Ve 40Nm ile daha da verimli hale gelebilmiştir belkide.Performans ve güç tüketimini daha iyi oranlayarak 32Nm ye geçme sebebiyetini ortadan kaldırabilmişse sorun yok...
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Batuist 9 yıl

lvlono

Rakibin (fermi)tasarımını yada mimarisini beklerken kendini geliştirmiş olabilir Ati.Ve 40Nm ile daha da verimli hale gelebilmiştir belkide.Performans ve güç tüketimini daha iyi oranlayarak 32Nm ye geçme sebebiyetini ortadan kaldırabilmişse sorun yok...

32nm ye geçmek için en büyük sebep zaten maliyettir.. ne performası nede ısısı adamların birinci amacı kar elde etmektir.. O yüzden 32nm birinci derecede adamlar için daha fazla kar demek.. ne demek geçmek için sebebi kalmamıştır.. hiçmi ekonomi bilmiyonuz...
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mamad 9 yıl
40nm'ye geçiş süreci sıkıntılı olmuş olabilir. Ancak bu durum 28nm'nin çok gecikeceği anlamına gelmez. Büyük bir sorunla karşılaşılmadığı sürece nm küçülmeye hızlı şekilde devam edilecektir bence. Özellikle Ati'nin gpu konusunda izlediği üretim politikası üretim teknolojisinin gelişimine (nanometrik küçülmeye) paralel konumlandırılmış durumda.

Eğer Ati derse ki: "Biz yine eskiden olduğu gibi eşşek kadar gpu üretip liderliğe oynayacağız!" o zaman 40nm ile yeni seri gpu'lar bekleyebiliriz. Ati'nin şuan için küçük gpu projesi çok iyi gidiyor. Hatta masaüstü kartlar bazında rakibi karşısında resmen tutunamamış durumda. E bu durumda bu işten vazgeçeceklerini zannetmem şahsen. İşler zaten iyi gidiyor. Neden bozsunlar ki?
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RaptorFX 9 yıl
40nm den 28nm ye geçiş yapılması daha uygun olur. Bu zaman diliminde TMSC ve GF de 28nm için üretim sistemlerini sorunsuz hale getirmiş olur.
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konsoldede 9 yıl
ben alirsam ilerde dx11 abc ati 6xxxx serisi yada fermi 2.3. serisi alirim ama simdi bana 9600 tg ve ps3 yetiyor artiyor bile
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Permanent. 9 yıl
Bu sene bayağı hareketli geçecek gibi.
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CoreXXX 9 yıl
40 nm oturursa zaten az ısınıyor. bide revizyon güncellenirse 2011 başıan rahat idare eder. bir sonraki seride 28nm olur umarım::)
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Source 9 yıl
6xxx serisi ve Fermi 2'ler büyük ihtimal 28nm olur.
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showstopper41 9 yıl

CoreXXX

40 nm oturursa zaten az ısınıyor. bide revizyon güncellenirse 2011 başıan rahat idare eder. bir sonraki seride 28nm olur umarım::)

28 nm olursa Holy Cow derim. HD5830 Green Edition 115W TDP ile geliyor diye yazarlar.
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MÜŞAVİR 9 yıl

CoreXXX

40 nm oturursa zaten az ısınıyor. bide revizyon güncellenirse 2011 başıan rahat idare eder. bir sonraki seride 28nm olur umarım::)


Bende bu şekilde düşünüyorum. G92 de nvidianın 65 ten 55 e geçtiği gibi ati de bu seride 40 ile başlar 28 ile devam eder. Kartlar iyi olursa 1-2 yıl aynı çekirdek ile farklı nm lerle üretilsin zararı yok bence.
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Source 9 yıl
5xxx serisinin güncellenen modelleri büyük ihtimal 40nm olacaktır çünkü 28nm üretim içim TMSC yıl sonu yada 2011 başı olacağını açıklamıştı AMD-ATI'de yıl sonunu beklemeyecektir yeni modeller için.
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TiesTorN 9 yıl
Adamlar haklı... 40nm'nin sorunları yeni yeni aşılırken, neden 28nm'ye kassınlarki... Yine bir ton problem çıkacak, satışlarını etkileyecek vs. 40nm hazır adam olmuşken biraz daha kullanmak lazım.
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