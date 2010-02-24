AMD'nin DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları da 40nm olabilir

AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında, yılın ikinci yarısında Radeon HD 5000 serisinin tamamiyle güncelleneceğini ve yeni nesil çözümlerin pazara sunulacağını belirtmişti. Gelen yeni bilgilere göre AMD'nin ikinci nesil DirectX 11 çözümleri, AMD Japonya ofisinin iddia ettiği 32nm ve endüstriyel kaynaklarca dillendirilen 28nm üretim teknolojileri yerine mevcut çözümler gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor olabilir. Döküm firmalarının güncel yol haritalarına göre 28nm üretim teknolojisi için yaygın anlamda hacimli üretimin sene sonu veya yeni yıl öncesinde başlanması beklenmediği için bu yıl içerisinde anons edilecek ikinci nesil DirectX 11 çözümlerinin de 40nm üretim teknolojisiyle geleceği konuşulmakta.

Hecatoncheires kod adıyla tanımlanan DirectX 11 destekli yeni nesil çözümler ile AMD, rakibi Nvidia'nın Fermi ve Fermi 2 gibi çözümlerine rakip olacak.