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AMD'nin doğal tasarımlı Fusion işlemcileri 2012 yılında gelebilir

9 yıl
10,9b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin doğal tasarımlı Fusion işlemcileri 2012 yılında gelebilir
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AMD CPU+GPU entegre işlemci tasarımını ilk defa 2006 yılında gündeme getirmişti.

Yaklaşık üç sene önce ATi'nin satın alma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Fusion planını açıklayarak endüstri de ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemci projesini gündeme getiren AMD bu konuda rakibi Intel'in iki sene kadar gerisine düşebilir. Bilindiği üzere Intel sene sonunda 32nm üretim teknolojisine geçiş yaparak entegre grafik özellikli yeni işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor. Firmanın Clarksdale ve Arrenadale kod adlarını taşıyan, entegre grafik yongalı yeni nesil masaüstü ve mobil işlemcileri, haberlerimizde de belirttiğimiz üzere MCM yani çok yongalı tasarım çerçevesinde hazırlanıyor.

Intel'in en kötü ihtimalle önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunacağı entegre grafik özellikli yeni işlemcilerin aksine AMD'nin Swift kod adını taşıyan Fusion işlemcilerini pazara sunması 2012 yılını bulabilir. Gelen bilgilere göre Intel'den farklı olarak MCM yerine doğal yonga tasarımı üzerine inşa edilecek entegre grafik özellikli işlemcilerin 2012 yılı için 22nm üretim teknolojisiyle planlandığı belirtiliyor. Fusion işlemciler ilk defa 45nm üretim teknolojisi için planlansa bile teknik zorluklardan ötürü iptal edilmiş ve geçtiğimiz aylarda yapılan Analist Günü etkinliğindeki yol haritasında 2011 için tanımlanmıştı.

Doğal tasarıma sahip Fusion işlemcilerini 2012 yılında 22nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı ifade edilen AMD'nin, önümüzdeki yılın ikinci yarısıyla birlikte geçmesi beklenilen 32nm üretim süreciyle birlikte, Intel gibi çok yongalı tasarıma geçme ihtimali de bulunmuyor değil zira firma da 32nm işlemci tasarımına aynı çatı altında IGP ekleyerek, Intel ile rekabete tutuşabilir ancak doğal tasarımlı Fusion çalışmaları devam ederken, AMD'nin bu yönde bir tercihte bulunup bulunmayacağı sorusunun cevaplanabilmesi içinse en azından bir süre daha beklenmesi gerekecek.


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yekoo 9 yıl
amd bence ekran kartı yanına işlemci koysun nasılsa işlemci yanında gpu çok zayıf kalıyor:) nvidia da alsa şu via yıda iice kızışsa ortalık o zaman mis gibi teknoloji yeriz sıcak sıcak
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Promity 9 yıl

yekoo

amd bence ekran kartı yanına işlemci koysun nasılsa işlemci yanında gpu çok zayıf kalıyor:) nvidia da alsa şu via yıda iice kızışsa ortalık o zaman mis gibi teknoloji yeriz sıcak sıcak


Bu işten En zararli Nvidia çıkıcak zaten Ya CPU üreticek kendiside yada İnteli kafaya alcak.

Benim merakım üst seviyede bişey degişmiyecekmi Kart alıp durcazmı 3 Kanal bellek kullanmak avantajlı halemi gelcek, Dx11 le birlikte çıkan oyunlar ne güçte sistemler isticek? off bilinmezlik kötü yaa.
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KANUNI61 9 yıl
IBM 22nm ye 2010 ortalarında AMD le beraber gececekdi sanırım uzamışmı süre
kötü olmuş bence
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WinteR 9 yıl
Gerek olacakmı ben pek sanmıyorum, 2012 yılına kadar, biraz laf salatası, önemli planlarımız var bakın gibilerden. İşlemciden çok anakarta entegre olanı çok daha makul, malum onboard ram fusion da ne kadar olabilir ki.
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yonex78 9 yıl
ben anlamıyorum teknolojiyi amd geliştiriyor amd fikir ediniyor intel taklit ediyor parayı intel kazanıyor amd zarar ediyor
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CoolnQuiet 9 yıl
İşlemci mimarisi değiştiğinden soket yapısı da değişecek bu da yeni anakart gerektirecek. Bu işlemcileri destekleyen chipseti taşıyan anakartlarda doğal olarak DVI ve Display Port barındıracaklar ama bu portları IGP değiL, CPU içine gömülü GPU besleyecek.

AMD bir de biraz sürprizci olsun, kendi fikrini 6 yıl önceden söylemek biraz garip oluyor. Ondan sonrada fikir çalınıyor doğal olarak. Finansal Analizciler toplantılarına yönelik ortaya ne gibi fikirler atacaklarını da düşünsünler artık ama orijinal ve güzel bir fikrin 6 yıl önce dile getirilip, Intel tarafından kotarılması ve birde utanmadan 1 yıl önce piyasaya sürülecek olması kötü. AMD, bu konuya kafa yorar umarım. Sürprizci olmak çok önemli bir özellik bir şirket için.
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wanschen 9 yıl
bari ikide bir gpu değişmek zorunda kalmayız
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koxp94 9 yıl
onun yerine şu GPU'ları soket yapsalar ya, kimileri kasaya sığmıyor :))
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dellino 9 yıl
Mevcut kartların cpu+gpu ya uyumlu olmayacağını düşünüyorum.
Yeni bir platforma geçilip, Intel'in Atom da yaptığı politika ile, sadece yonga ya da işlemci değil platform olarak pazara sürülür.
Performans ve oyun sistemlerinde kullanılmayacak bir platform olacağı için tüketicilerin de oem talebi olmayacaktır.
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buraoca2 9 yıl
@Epirus
Hocam bence üzerinde Video Çıkış portu olan yeni (çıkacak) bir Anakart'a takılacak bu işlemciler. En mantıklısı bana da böyle gözüküyor. Aslında bence bu olay; anakarta işlemci takmak gibi, grafik yongası takılarak da çözülebilirdi; fakat bu işlemci + GPU kombinasyonundaki enerji değerleri yakalanamazdı haliyle :D
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multeci 9 yıl
intelinki şu ki, işlemcinin yanına entegre bi grafik yongası. yani pek te yenilikçi bişey değil. amd nin şuan kuzey köprüsüne grafik yongası entegre edip, birde sideport gddr3 grafik bellek koyması daha performaslı bi çözüm olarak kalmaya devam edecek bence.
ama devrim, doğal tasarım gpu+cpu fikri olacak bence. entegre olayından farklı, çok daha kordineli bi yapı olacak sonuçta.
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SERIM 9 yıl
Intel AMD'den daha önce yapabilir ama bugüne kadar anakartlarına koyduğu entegre grafik işlemcilerinden farklı olacagını sanmam, işin doğrusu çok iyi olması için İntelin kasmasınada gerek yok ne yapıp edip satmasını biliyorlar nasılsa .....

Ya işlemcimi alırsın .. yada ---->

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soneks 9 yıl
bu teknolojinin daha başı. sonunu görebilirmiyiz acaba ?
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