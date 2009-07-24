AMD'nin doğal tasarımlı Fusion işlemcileri 2012 yılında gelebilir

AMD CPU+GPU entegre işlemci tasarımını ilk defa 2006 yılında gündeme getirmişti.
Yaklaşık üç sene önce ATi'nin satın alma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Fusion planını açıklayarak endüstri de ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemci projesini gündeme getiren AMD bu konuda rakibi Intel'in iki sene kadar gerisine düşebilir. Bilindiği üzere Intel sene sonunda 32nm üretim teknolojisine geçiş yaparak entegre grafik özellikli yeni işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor. Firmanın Clarksdale ve Arrenadale kod adlarını taşıyan, entegre grafik yongalı yeni nesil masaüstü ve mobil işlemcileri, haberlerimizde de belirttiğimiz üzere MCM yani çok yongalı tasarım çerçevesinde hazırlanıyor.
Intel'in en kötü ihtimalle önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunacağı entegre grafik özellikli yeni işlemcilerin aksine AMD'nin Swift kod adını taşıyan Fusion işlemcilerini pazara sunması 2012 yılını bulabilir. Gelen bilgilere göre Intel'den farklı olarak MCM yerine doğal yonga tasarımı üzerine inşa edilecek entegre grafik özellikli işlemcilerin 2012 yılı için 22nm üretim teknolojisiyle planlandığı belirtiliyor. Fusion işlemciler ilk defa 45nm üretim teknolojisi için planlansa bile teknik zorluklardan ötürü iptal edilmiş ve geçtiğimiz aylarda yapılan Analist Günü etkinliğindeki yol haritasında 2011 için tanımlanmıştı.
Doğal tasarıma sahip Fusion işlemcilerini 2012 yılında 22nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı ifade edilen AMD'nin, önümüzdeki yılın ikinci yarısıyla birlikte geçmesi beklenilen 32nm üretim süreciyle birlikte, Intel gibi çok yongalı tasarıma geçme ihtimali de bulunmuyor değil zira firma da 32nm işlemci tasarımına aynı çatı altında IGP ekleyerek, Intel ile rekabete tutuşabilir ancak doğal tasarımlı Fusion çalışmaları devam ederken, AMD'nin bu yönde bir tercihte bulunup bulunmayacağı sorusunun cevaplanabilmesi içinse en azından bir süre daha beklenmesi gerekecek.
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Bu işten En zararli Nvidia çıkıcak zaten Ya CPU üreticek kendiside yada İnteli kafaya alcak.
Benim merakım üst seviyede bişey degişmiyecekmi Kart alıp durcazmı 3 Kanal bellek kullanmak avantajlı halemi gelcek, Dx11 le birlikte çıkan oyunlar ne güçte sistemler isticek? off bilinmezlik kötü yaa.
kötü olmuş bence
AMD bir de biraz sürprizci olsun, kendi fikrini 6 yıl önceden söylemek biraz garip oluyor. Ondan sonrada fikir çalınıyor doğal olarak. Finansal Analizciler toplantılarına yönelik ortaya ne gibi fikirler atacaklarını da düşünsünler artık ama orijinal ve güzel bir fikrin 6 yıl önce dile getirilip, Intel tarafından kotarılması ve birde utanmadan 1 yıl önce piyasaya sürülecek olması kötü. AMD, bu konuya kafa yorar umarım. Sürprizci olmak çok önemli bir özellik bir şirket için.
Yeni bir platforma geçilip, Intel'in Atom da yaptığı politika ile, sadece yonga ya da işlemci değil platform olarak pazara sürülür.
Performans ve oyun sistemlerinde kullanılmayacak bir platform olacağı için tüketicilerin de oem talebi olmayacaktır.
Hocam bence üzerinde Video Çıkış portu olan yeni (çıkacak) bir Anakart'a takılacak bu işlemciler. En mantıklısı bana da böyle gözüküyor. Aslında bence bu olay; anakarta işlemci takmak gibi, grafik yongası takılarak da çözülebilirdi; fakat bu işlemci + GPU kombinasyonundaki enerji değerleri yakalanamazdı haliyle :D
ama devrim, doğal tasarım gpu+cpu fikri olacak bence. entegre olayından farklı, çok daha kordineli bi yapı olacak sonuçta.
Ya işlemcimi alırsın .. yada ---->