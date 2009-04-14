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AMD'nin en hızlı işlemcisi listelerde; Phenom II X4 955

10 yıl
19,1b
1
51
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin en hızlı işlemcisi listelerde; Phenom II X4 955
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AMD'nin bu ayın sonuna doğru lanse etmeyi planladığı Phenom II X4 955 işlemcisi listelerde görünmeye başladı. Firmanın 3.2GHz'de çalışan yeni işlemcisi hem spesifik olarak Soket AM3 ailesinin hem de AMD'nin bugüne kadar hazırladığı en hızlı masaüstü işlemci olması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 955, X4 serisinin diğer üyeleri gibi dört çekirdekli tasarıma sahip. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemci, Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek.

8MB bellek kapasitesine ve 125 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan Phenom II X4 955'in performans anlamında Intel'in Core i7 965 ve yakında pazara giriş yapacağı düşünülen Coe i7 975 modellerini geride bırakması beklenmese de fiyat/performans başarımı ve geriye doğru uyumluluk/toplam geçiş maliyeti gibi konularda rakiplerine zorlu anlar yaşatması bekleniyor. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı en hızlı masaüstü işlemci olan Phenom II X4 955, listelerde yaklaşık 324$ seviyesinden görünmeye başladı.


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test.test.teron 10 yıl
" bir islemci firmasi cikar da biz extrem islemci yapmayacaz der mi ya niye yapmiyorsun derler.cunku extrem islemci olayini intel devasa bir butce ile belirliyor, yetisemezler bu yuzden yarisa girmiyorlar " .....
bunun açıklamasını daha ne kadar yapmam gerekiyor bilmiyorum ama bu yorumlar bitmeyecek gibi görünüyor. AMD, en tepeye yerleşecek bir extreme işlemci yapmıycak ama bu gücü yetmediğinden değil böyle bir politikası olmadığı için. Bunu anlayın artık, bas bas bağırıyor adamlar... Şu an dünyanın en hızlı arabası Bugatti ve SSC Ultimate Aero, şimdi biz Mercedes yada Ferrari ye b.k mu atalım en hızlı değil diye.
Sidik yarışına girmeyecek kadar akıllı olan firmalar, mantıklı adımlar atarak kendine yer edinir... Diğerleri "en hızlı" benim diye övünüp durur sadece...
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Cose Turche 10 yıl

Orjinalden alıntı: test.test.teron

" bir islemci firmasi cikar da biz extrem islemci yapmayacaz der mi ya niye yapmiyorsun derler.cunku extrem islemci olayini intel devasa bir butce ile belirliyor, yetisemezler bu yuzden yarisa girmiyorlar " .....



bunun açıklamasını daha ne kadar yapmam gerekiyor bilmiyorum ama bu yorumlar bitmeyecek gibi görünüyor. AMD, en tepeye yerleşecek bir extreme işlemci yapmıycak ama bu gücü yetmediğinden değil böyle bir politikası olmadığı için. Bunu anlayın artık, bas bas bağırıyor adamlar... Şu an dünyanın en hızlı arabası Bugatti ve SSC Ultimate Aero, şimdi biz Mercedes yada Ferrari ye b.k mu atalım en hızlı değil diye.



Sidik yarışına girmeyecek kadar akıllı olan firmalar, mantıklı adımlar atarak kendine yer edinir... Diğerleri "en hızlı" benim diye övünüp durur sadece...


Faklı kulvarları birbiriyle kıyaslayarak bir yere varamazsınız oto sanayindeki firma sayısı saymakla bitmez bir sayfa yazarız burda o yüzden orada sidik yarışı kolay bir iş değildir herkes giremez ve olaya dahil olamaz,amd daha 5-6 yıl öncesine kadar P4 ler ile kafa yapmak için model isimlendirmelerini Athlon 3000+ şeklinde yapıyordu sebebini siz daha iyi bilirsiniz,AMD yarışa girmiyor bariz olarak yapamayacağından ve salt olarak politikasıyla alakalı;ne zaman ki bir iş masraflı olacak ben kullanıcı dostuyum f/p yim deyip çıkıyor işin içinden,çünkü bu tarz şeyler reklam ister bu tarz şeyler şov amaçlıdır,ar-ge yatırımı ister vs vs..ayrıca Phenom II hakikaten çok güzel bir işlemci ama ne yazıkki f/p değil demek ki AMD de iyisini yapmak istiyor en azından 3 senelik quadlarla aynı kefeye konmak istemiyor...
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StreamRolleR 10 yıl
neyini ispatlım allahım sendenmi yani sen pheonm 995 in core i7 975 le aynı kulvarda olduğunu düşünüoyrsun olemi ben ole anladım yorumsuz..
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StreamRolleR 10 yıl
hahaha allahım 975 kim bu kim şakamısın yarabbim off ya 975 3.5 ghz deilmiydi ama amd nin i7 için 30 fırın ekmek yemesi lazım ;) devam et sen amd;)
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İSYAN_ATEŞİ 10 yıl
ispatla


Orjinalden alıntı: StreamRolleR

hahaha allahım 975 kim bu kim şakamısın yarabbim off ya 975 3.5 ghz deilmiydi ama amd nin i7 için 30 fırın ekmek yemesi lazım ;) devam et sen amd;)

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Batuist 10 yıl
45nm ama 125W ne anladık?? 65nmde aynıydı... bunlar 32nmye geçincede 125W olacak bu işlemciler.. ne değişiyor peki???
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Wilson Fisk 10 yıl
intelden çirkeflikler başladı yine ya amd nin yaptığı işlemciler x64 deilmi zaten artık bunlar için daha ne lisans ödemesi gerekiyor onu anlamadım asıl intelin x64 işlemcileri için amd ye para ödemesi gerekmiyormu??


espri olarak soyledigini dusunuyorum ama okuyanlar icin 32bit 64 bit baska bir sey x86 mimarisi baska bir sey.


45nm ama 125W ne anladık?? 65nmde aynıydı... bunlar 32nmye geçincede 125W olacak bu işlemciler.. ne değişiyor peki???


ne degisecek oc degisiyor sen x4 p2'lerin kirdigi rekorlari gormuyorsun galiba.95w olsa bu kadar cikmazdi.maksat imaj duzeltmek hani oc olmuyordu ya amd.. 4 cekirdek 95w p2 yapamiyorlar mi yapiyorlar peki black olani var mi?yaris arabasi alip bu cok yakiyor demek gibi bir sey baslikta niye 125w diyenlerin dedigi.
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CoreXXX 10 yıl
core i7 işlemci sadece kendi fiyatıyla değil toplam sistem maliyeti ilede harbiden cep kavuruyor iyi bir x58 anakart 500 dolar oha yani,şu anda sistemimi değiştirecek olsam kesinlikle amd 45 nm leri alırım ,yaklaşık 10 adet felan amd phenom 2 sistem topladım ve resmen uçuyor amd ler, ve o kadar abartı bi fiyatada malolmuyor yani,700 dolara kasa toplanıyor hemde yüksek sistem bileşenleri.amd cep dostu gerçekden bunu bir satıcı olarak rahatlıkla söyleyebilirim
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Wilson Fisk 10 yıl
Orjinalden alıntı: CoreXXX

core i7 işlemci sadece kendi fiyatıyla değil toplam sistem maliyeti ilede harbiden cep kavuruyor iyi bir x58 anakart 500 dolar oha yani,şu anda sistemimi değiştirecek olsam kesinlikle amd 45 nm leri alırım ,yaklaşık 10 adet felan amd phenom 2 sistem topladım ve resmen uçuyor amd ler, ve o kadar abartı bi fiyatada malolmuyor yani,700 dolara kasa toplanıyor hemde yüksek sistem bileşenleri.amd cep dostu gerçekden bunu bir satıcı olarak rahatlıkla söyleyebilirim


hocam dogru soyluyorsun ama 462 pin'den amd'ci kuzen ist'de x2 5600 ve anakartini satmaya cikmis baya oldu, konya'da bilgisayarcilara satariz biz ne bilsin cikmis alan yok adamlar intel getir soyle pahalilari gidiyor demisler.insanlarin algilari degismedigi surece amd butcen yetmiyorsa al islemcisi olarak kalmaya devam edecek.masaustune pahali fx filan cikarmalari lazim ama isterse hic satmasin olmali.server sistemlerde amd'ye bakis boyle degil mesela opteron markasi saygin.
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sertacaygun 10 yıl
65nm.nin yaralarını sarar umarım.
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sadtneverdie 10 yıl
bu işlemci i7 920 nin yanına yaklaşamaz ne 965 inden söz ediliyor ki?
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Wilson Fisk 10 yıl
Orjinalden alıntı: sadtneverdie

bu işlemci i7 920 nin yanına yaklaşamaz ne 965 inden söz ediliyor ki?


yaklasir niye yaklasamasin?yeni revizyon cikti da bir seye benzedi 920 yoksa 3.7 kaliyordu hatirlatirim.simdi o en iyi ihtimal 4.4 olsa bu alet 4 olsa yaklasamayacak mi?ne konuda yaklasacak bir de o var.oyun filan dersen soyle 1920x1200 bir esprisi yok i7 serisinin.
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XivA 10 yıl
athlonlar 3 ler olmadığı için daha az ısınıp daha fazla gaz yiyebilirler.. :s
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max975 10 yıl
bence amd intele hızlı işlemçilerde hızla değilde fiyatla bir ders verse iyi olacak ama nerde...
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dellino 10 yıl
I7 965,975 ile kıyaslanamayacak fiyat avantajına sahip.
DDR3 ile DDR2 ye göre %5 lik bir artış da sağlanacağı için PII 955 çok güzel bir seçim olacaktır.
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TELESCOPE 10 yıl
evet işin maddi boyutuda olaya renk katacaktır.
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bodyman700 10 yıl
athlonlarda l3 cache bellek olmayacak ve biraz daha düşük olacak (maliyet odaklı) diye hatırlıyorum.
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