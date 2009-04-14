AMD'nin en hızlı işlemcisi listelerde; Phenom II X4 955

Tam Boyutta Gör

AMD'nin bu ayın sonuna doğru lanse etmeyi planladığı Phenom II X4 955 işlemcisi listelerde görünmeye başladı. Firmanın 3.2GHz'de çalışan yeni işlemcisi hem spesifik olarak Soket AM3 ailesinin hem de AMD'nin bugüne kadar hazırladığı en hızlı masaüstü işlemci olması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 955, X4 serisinin diğer üyeleri gibi dört çekirdekli tasarıma sahip. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemci, Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek.

8MB bellek kapasitesine ve 125 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan Phenom II X4 955'in performans anlamında Intel'in Core i7 965 ve yakında pazara giriş yapacağı düşünülen Coe i7 975 modellerini geride bırakması beklenmese de fiyat/performans başarımı ve geriye doğru uyumluluk/toplam geçiş maliyeti gibi konularda rakiplerine zorlu anlar yaşatması bekleniyor. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı en hızlı masaüstü işlemci olan Phenom II X4 955, listelerde yaklaşık 324$ seviyesinden görünmeye başladı.