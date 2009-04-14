AMD'nin en hızlı işlemcisi listelerde; Phenom II X4 955

AMD'nin bu ayın sonuna doğru lanse etmeyi planladığı Phenom II X4 955 işlemcisi listelerde görünmeye başladı. Firmanın 3.2GHz'de çalışan yeni işlemcisi hem spesifik olarak Soket AM3 ailesinin hem de AMD'nin bugüne kadar hazırladığı en hızlı masaüstü işlemci olması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 955, X4 serisinin diğer üyeleri gibi dört çekirdekli tasarıma sahip. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemci, Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek.
8MB bellek kapasitesine ve 125 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan Phenom II X4 955'in performans anlamında Intel'in Core i7 965 ve yakında pazara giriş yapacağı düşünülen Coe i7 975 modellerini geride bırakması beklenmese de fiyat/performans başarımı ve geriye doğru uyumluluk/toplam geçiş maliyeti gibi konularda rakiplerine zorlu anlar yaşatması bekleniyor. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı en hızlı masaüstü işlemci olan Phenom II X4 955, listelerde yaklaşık 324$ seviyesinden görünmeye başladı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunun açıklamasını daha ne kadar yapmam gerekiyor bilmiyorum ama bu yorumlar bitmeyecek gibi görünüyor. AMD, en tepeye yerleşecek bir extreme işlemci yapmıycak ama bu gücü yetmediğinden değil böyle bir politikası olmadığı için. Bunu anlayın artık, bas bas bağırıyor adamlar... Şu an dünyanın en hızlı arabası Bugatti ve SSC Ultimate Aero, şimdi biz Mercedes yada Ferrari ye b.k mu atalım en hızlı değil diye.
Sidik yarışına girmeyecek kadar akıllı olan firmalar, mantıklı adımlar atarak kendine yer edinir... Diğerleri "en hızlı" benim diye övünüp durur sadece...
Faklı kulvarları birbiriyle kıyaslayarak bir yere varamazsınız oto sanayindeki firma sayısı saymakla bitmez bir sayfa yazarız burda o yüzden orada sidik yarışı kolay bir iş değildir herkes giremez ve olaya dahil olamaz,amd daha 5-6 yıl öncesine kadar P4 ler ile kafa yapmak için model isimlendirmelerini Athlon 3000+ şeklinde yapıyordu sebebini siz daha iyi bilirsiniz,AMD yarışa girmiyor bariz olarak yapamayacağından ve salt olarak politikasıyla alakalı;ne zaman ki bir iş masraflı olacak ben kullanıcı dostuyum f/p yim deyip çıkıyor işin içinden,çünkü bu tarz şeyler reklam ister bu tarz şeyler şov amaçlıdır,ar-ge yatırımı ister vs vs..ayrıca Phenom II hakikaten çok güzel bir işlemci ama ne yazıkki f/p değil demek ki AMD de iyisini yapmak istiyor en azından 3 senelik quadlarla aynı kefeye konmak istemiyor...
espri olarak soyledigini dusunuyorum ama okuyanlar icin 32bit 64 bit baska bir sey x86 mimarisi baska bir sey.
ne degisecek oc degisiyor sen x4 p2'lerin kirdigi rekorlari gormuyorsun galiba.95w olsa bu kadar cikmazdi.maksat imaj duzeltmek hani oc olmuyordu ya amd.. 4 cekirdek 95w p2 yapamiyorlar mi yapiyorlar peki black olani var mi?yaris arabasi alip bu cok yakiyor demek gibi bir sey baslikta niye 125w diyenlerin dedigi.
hocam dogru soyluyorsun ama 462 pin'den amd'ci kuzen ist'de x2 5600 ve anakartini satmaya cikmis baya oldu, konya'da bilgisayarcilara satariz biz ne bilsin cikmis alan yok adamlar intel getir soyle pahalilari gidiyor demisler.insanlarin algilari degismedigi surece amd butcen yetmiyorsa al islemcisi olarak kalmaya devam edecek.masaustune pahali fx filan cikarmalari lazim ama isterse hic satmasin olmali.server sistemlerde amd'ye bakis boyle degil mesela opteron markasi saygin.
yaklasir niye yaklasamasin?yeni revizyon cikti da bir seye benzedi 920 yoksa 3.7 kaliyordu hatirlatirim.simdi o en iyi ihtimal 4.4 olsa bu alet 4 olsa yaklasamayacak mi?ne konuda yaklasacak bir de o var.oyun filan dersen soyle 1920x1200 bir esprisi yok i7 serisinin.
DDR3 ile DDR2 ye göre %5 lik bir artış da sağlanacağı için PII 955 çok güzel bir seçim olacaktır.