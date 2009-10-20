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AMD'nin Fusion işlemcileri Finansal Analist Günü 2009 etkinliğinde detaylanabilir

9 yıl
4,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion işlemcileri Finansal Analist Günü 2009 etkinliğinde detaylanabilir
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Üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklayan AMD, Financial Analist Günü 2099 etkinliği için artık son hazırlıklarını yapıyor. Firmanın geleceği hakkında çeşitli bilgilerin açıklandığı ve güncellenmiş yol haritalarının gösterildiği geleneksel Finansal Analist Günü etkinliğinin 11 Kasım'da gerçekleştirilecek 2009 ayağında başta tepe yöneticisi Dirk Meyer olmak üzereAMD'nin tüm üst düzey yönetim kadrosu yerini almış olacak. Sunucu platformları, müşteri platformları ve GlobalFoundries ile birlikte AMD, APU (Accelerated Porcessiong Unit) olarak isimlendirdiği Fusion mimarisi için de seans düzenleyecek.

Entegre grafik işlem birimini işlemci üzerine almayı planlayan AMD, L1ano olarak isimlendirdiği Fusion işlemcilerini 32nm SOI teknolojisiyle üretmeyi ve 2011 yılında pazara sunmayı planlıyor. İşlemci çekirdeğinin Phenom II mimarisini, işlemciye entegre GPU'nun ise Radeon HD 5000 serisini temel alacağı söylenen L1ano ailesinin doğal tasarıma sahip olacağının özellikle altı çizilmekte. AMD'nin Finansal Analist Günü 2009 etkinliğinde Fusion teknolojisinin yanı sıra firmanın dizüstü bilgisayarlar özellikle de ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni platformunu da detaylandırması bekleniyor.


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simplethinks 9 yıl
AMD yle yola devam
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miharbi17 9 yıl
olsun artık birşeyler kaç yıldır hep ismini duyuyouz sadece
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