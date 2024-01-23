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    AMD Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 8600G önceki nesille kıyaslandı

    8 çekirdekli AMD Ryzen 7 8700G ve 6 çekirdekli Ryzen 5 8600G masaüstü APU işlemcilerinin performansı ortaya çıktı. Genel olarak Ryzen 5000G'den yüzde 64’e kadar daha hızlılar.
    AMD Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 8600G önceki nesille kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 8600G "Hawk Point" serisi masaüstü APU işlemcilerinin performansı ortaya çıktı. Geekbench 6 sentetik testine göre yeni yongalar önceki nesle oranla hem tek çekirdek hem de çok çekirdekte önemli ölçüde daha hızlı. Hatta modele göre performans farkı yüzde 64 seviyelerine kadar tırmanabiliyor.

    Hawk Point APU ailesinin en üst modeli olan AMD Ryzen 7 8700G, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 16 MB L3 ve 8 MB L2 önbellek sunuyor. Bu işlemcinin temel saati 4,2 GHz ve boost saati 5,1 GHz seviyesindeyken TDP’si ise 65W. Ryzen 7 8700G, 329 dolardan satışa çıkacak. Öte yandan Ryzen 5 8600G ise 229 dolara satışa sunulacak. İşlemci, 16 MB L3 ve 6 MB L2 önbelleğe sahip 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı bir konfigürasyona sahip.

    Yeni APU'lar ciddi oranda hızlı

    AMD Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 8600G önceki nesille kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    Performans açısından AMD Ryzen 7 8700G, selefi Ryzen 5 5700G'ye kıyasla çok çekirdekli performansta yüzde 64 ve tek çekirdekli performansta yüzde 37'lik büyük bir artış sunarken Ryzen 5 8600G, selefi Ryzen 5 5600G'ye kıyasla çok iş parçacıklı performansta yüzde 50 ve tek iş parçacıklı performansta yüzde 29'luk bir artış sunuyor.

    Her iki APU da tek ve çok çekirdekli test sonuçlarında standart Ryzen 7000X masaüstü serisinden yaklaşık yüzde 5 ila 10 kadar daha yavaş. Ryzen 8000G APU'lar ayrıca dünyanın en hızlı entegre grafik çözümü olan RDNA tabanlı Radeon 700M serisi ile donatılmış durumda olacak. Entegre grafik birimi ile ekstra ekran kartına ihtiyaç duyulmadan GTX 1060 veya GTX 1650 ile eşdeğer performans sunulacak. Bu da 1080p’de çoğu oyun için makul performans anlamına geliyor. Özellikle LoL, CS:2 ve Valorant gibi oyunlarda bu APU’lar rahatlıkla kullanılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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