AMD Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 8600G önceki nesille kıyaslandı

Tam Boyutta Gör AMD'nin Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 8600G "Hawk Point" serisi masaüstü APU işlemcilerinin performansı ortaya çıktı. Geekbench 6 sentetik testine göre yeni yongalar önceki nesle oranla hem tek çekirdek hem de çok çekirdekte önemli ölçüde daha hızlı. Hatta modele göre performans farkı yüzde 64 seviyelerine kadar tırmanabiliyor.

Hawk Point APU ailesinin en üst modeli olan AMD Ryzen 7 8700G, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 16 MB L3 ve 8 MB L2 önbellek sunuyor. Bu işlemcinin temel saati 4,2 GHz ve boost saati 5,1 GHz seviyesindeyken TDP’si ise 65W. Ryzen 7 8700G, 329 dolardan satışa çıkacak. Öte yandan Ryzen 5 8600G ise 229 dolara satışa sunulacak. İşlemci, 16 MB L3 ve 6 MB L2 önbelleğe sahip 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı bir konfigürasyona sahip.

Yeni APU'lar ciddi oranda hızlı

Tam Boyutta Gör Performans açısından AMD Ryzen 7 8700G, selefi Ryzen 5 5700G'ye kıyasla çok çekirdekli performansta yüzde 64 ve tek çekirdekli performansta yüzde 37'lik büyük bir artış sunarken Ryzen 5 8600G, selefi Ryzen 5 5600G'ye kıyasla çok iş parçacıklı performansta yüzde 50 ve tek iş parçacıklı performansta yüzde 29'luk bir artış sunuyor.

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Her iki APU da tek ve çok çekirdekli test sonuçlarında standart Ryzen 7000X masaüstü serisinden yaklaşık yüzde 5 ila 10 kadar daha yavaş. Ryzen 8000G APU'lar ayrıca dünyanın en hızlı entegre grafik çözümü olan RDNA tabanlı Radeon 700M serisi ile donatılmış durumda olacak. Entegre grafik birimi ile ekstra ekran kartına ihtiyaç duyulmadan GTX 1060 veya GTX 1650 ile eşdeğer performans sunulacak. Bu da 1080p’de çoğu oyun için makul performans anlamına geliyor. Özellikle LoL, CS:2 ve Valorant gibi oyunlarda bu APU’lar rahatlıkla kullanılabilir.

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