AMD Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 8600G önceki nesille kıyaslandı

Hawk Point APU ailesinin en üst modeli olan AMD Ryzen 7 8700G, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 16 MB L3 ve 8 MB L2 önbellek sunuyor. Bu işlemcinin temel saati 4,2 GHz ve boost saati 5,1 GHz seviyesindeyken TDP’si ise 65W. Ryzen 7 8700G, 329 dolardan satışa çıkacak. Öte yandan Ryzen 5 8600G ise 229 dolara satışa sunulacak. İşlemci, 16 MB L3 ve 6 MB L2 önbelleğe sahip 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı bir konfigürasyona sahip.
Yeni APU'lar ciddi oranda hızlı
Her iki APU da tek ve çok çekirdekli test sonuçlarında standart Ryzen 7000X masaüstü serisinden yaklaşık yüzde 5 ila 10 kadar daha yavaş. Ryzen 8000G APU'lar ayrıca dünyanın en hızlı entegre grafik çözümü olan RDNA tabanlı Radeon 700M serisi ile donatılmış durumda olacak. Entegre grafik birimi ile ekstra ekran kartına ihtiyaç duyulmadan GTX 1060 veya GTX 1650 ile eşdeğer performans sunulacak. Bu da 1080p’de çoğu oyun için makul performans anlamına geliyor. Özellikle LoL, CS:2 ve Valorant gibi oyunlarda bu APU’lar rahatlıkla kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.