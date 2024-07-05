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    Sony’nin PS4 konsolu AMD’yi iflastan kurtardı

    AMD, bugünlerde son derece değerli ve iyi yönetilen bir şirket olsa da bundan yıllar önce durum böyle değildi. Aktarılanlara göre Sony’nin PS4 konsolu AMD’yi iflastan kurtaran ürün oldu.
    Sony’nin PS4 konsolu AMD’yi iflastan kurtardı Tam Boyutta Gör
    AMD, 264 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli 38. şirketi konumunda. Firmanın hisseleri ise yıl başından bu yana yüzde 18, son bir yılda yüzde 43 ve son beş yılda yüzde 420 oranında artmış durumda. Bunlar, bir şirketin iyi yönetildiğinin bir göstergesi. Ancak AMD için işler bundan 10-15 yıl öncesine kadar böyle değildi. Hatta AMD’nin 2020 yılında iflas edeceği öngörülüyordu. Peki ne oldu da AMD iflastan kurtuldu? AMD’nin üst düzey yetkilisine göre AMD için kurtarıcı, Sony’nin PS4 konsolu oldu.

    PS4, AMD’yi batmaktan kurtardı

    Neredeyse 120 milyon adet satmayı başaran PS4 konsolu sadece Sony için büyük bir başarı değildi, aynı zamanda AMD'nin geleceğini güvence altına alması için de çok önemli bir üründü. Sony, PS4’ü 2013 yılında piyasaya sürmeden önce bu konsol için AMD’den özel bir APU tasarlamasını istemişti.

    Bu ortaklık, AMD'nin işlerinin pek de iyi gitmediği ve 2020 yılına kadar iflas edeceği öngörülen bir dönemde gerçekleşmişti. Sony ise PS3’te kullandığı pahalı Cell işlemcisi ve onun oyun geliştirmedeki zorlu yapısı nedeniyle sarsılıyordu. Eğer hatırlarsanız 2011 yılında Sony, PS Network üzerinde büyük bir saldırı da görmüş ve ciddi anlamda sarsılmıştı. Esasında her iki firma da o dönemlerde pek iyi görünmüyordu.

    Sony’nin PS4 konsolu AMD’yi iflastan kurtardı Tam Boyutta Gör
    PS4 muhtemelen Sony'nin konsol pazarında işleri tersine çevirmek için tek şansıydı. Nitekim PS4, Sony’nin bir taşla birkaç kuş vurduğu son derece başarılı bir ürün oldu. AMD'nin Oyuncu Bilgisayarı Birimi Lideri Renato Fragale’in LinkedIn'deki profilinde bu başarıya işaret edilerek PS4’ün AMD’nin iflastan kaçınmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Fragale’in özgeçmişinde PS4'ün APU'su için 15 kişilik bir geliştirme ekibinden bahsediliyor ve APU’nun şirket tarihinin en başarılı ürünlerinden biri olduğu belirtiliyor.
    Sony’nin PS4 konsolu AMD’yi iflastan kurtardı Tam Boyutta Gör
    Elbette tek başına PS4’ün AMD’yi kurtardığını söylemek biraz iyimser ancak benzer ama biraz daha güçsüz bir işlemci Xbox One’da da kullanılmıştı. Xbox One’ın da yaklaşık 60 milyon adet sattığı tahmin ediliyor. AMD’nin her iki ürün için kâr marjlarının ne olduğunu bilmemiz imkansız ancak konsolların fiyatlarına bakıldığın çok yüksek olamadığını söyleyebiliriz. AMD buradan sadece nakit anlamda değil, aslında özel yonga tasarımları oluşturma yeteneğiyle ses getirerek piyasaya haykırdı diyebiliriz.

    AMD şu anda Ryzen CPU'ları, EPYC CPU'ları, Instinct GPU’lar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarındaki yarı özel tasarım başarıları ve hatta bu yılın sonlarına doğru çıkacak PlayStation 5 Pro ile güçlü bir şirket konumunda. AMD büyük ihtimalle gelecek nesil PS6 ve Xbox konsollarında yer alacak. Aynı zamanda AMD, mobil grafik teknolojilerinde rekabetin en önlerinde yer alıyor. Firmanın çipleri Steam Deck ve ROG Ally gibi popüler el konsollarında kullanılıyor.

    AMD’yi batmaktan kurtaran başarılı ürünleri olsa da 2014 yılında şirketin başına gelen Lisa Su’yu da unutmamak gerekiyor. Lisa Su'nun liderliği altında AMD en basit tabirle bir rönesans yaşadı. Su, liderliğinde AMD, Zen mimarisini geliştirdi ve şimdilerde bu, firmanın tüketici sınıfından kurumsal tarafa en güçlü kozu konumunda. AMD’nin hisse senedi fiyatı bugünlerde 163 dolar seviyesinde. Bundan 10 yıl önce ise sadece 4 dolardı.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99177/amd-gaming-client-pc-business-boss-says-playstation-4-helped-avoid-bankruptcy/index.html https://wccftech.com/ps4-amd-avoid-bankrupt/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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