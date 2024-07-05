Sony’nin PS4 konsolu AMD’yi iflastan kurtardı

PS4, AMD’yi batmaktan kurtardı
Neredeyse 120 milyon adet satmayı başaran PS4 konsolu sadece Sony için büyük bir başarı değildi, aynı zamanda AMD'nin geleceğini güvence altına alması için de çok önemli bir üründü. Sony, PS4’ü 2013 yılında piyasaya sürmeden önce bu konsol için AMD’den özel bir APU tasarlamasını istemişti.
Bu ortaklık, AMD'nin işlerinin pek de iyi gitmediği ve 2020 yılına kadar iflas edeceği öngörülen bir dönemde gerçekleşmişti. Sony ise PS3’te kullandığı pahalı Cell işlemcisi ve onun oyun geliştirmedeki zorlu yapısı nedeniyle sarsılıyordu. Eğer hatırlarsanız 2011 yılında Sony, PS Network üzerinde büyük bir saldırı da görmüş ve ciddi anlamda sarsılmıştı. Esasında her iki firma da o dönemlerde pek iyi görünmüyordu.
AMD şu anda Ryzen CPU'ları, EPYC CPU'ları, Instinct GPU’lar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarındaki yarı özel tasarım başarıları ve hatta bu yılın sonlarına doğru çıkacak PlayStation 5 Pro ile güçlü bir şirket konumunda. AMD büyük ihtimalle gelecek nesil PS6 ve Xbox konsollarında yer alacak. Aynı zamanda AMD, mobil grafik teknolojilerinde rekabetin en önlerinde yer alıyor. Firmanın çipleri Steam Deck ve ROG Ally gibi popüler el konsollarında kullanılıyor.
AMD’yi batmaktan kurtaran başarılı ürünleri olsa da 2014 yılında şirketin başına gelen Lisa Su’yu da unutmamak gerekiyor. Lisa Su'nun liderliği altında AMD en basit tabirle bir rönesans yaşadı. Su, liderliğinde AMD, Zen mimarisini geliştirdi ve şimdilerde bu, firmanın tüketici sınıfından kurumsal tarafa en güçlü kozu konumunda. AMD’nin hisse senedi fiyatı bugünlerde 163 dolar seviyesinde. Bundan 10 yıl önce ise sadece 4 dolardı.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99177/amd-gaming-client-pc-business-boss-says-playstation-4-helped-avoid-bankruptcy/index.html https://wccftech.com/ps4-amd-avoid-bankrupt/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.