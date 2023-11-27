Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 8000G APU özellikleri ve oyun performansı ortaya çıktı

    AMD, önümüzdeki kısa dönem içerisinde AM5 tabanlı Ryzen 8000G APU ailesini piyasaya sürecek. Şimdi ise Ryzen 8000G APU’ların özellikleri ve oyun performansı ortaya çıktı.
    AMD Ryzen 8000G APU özellikleri ve oyun performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin AM5 masaüstü platformu için geliştirdiği Ryzen 8000G "Phoenix" APU ailesinin teknik özellikleri ve oyun performans kıyaslamaları gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre yeni seri performans noktasında bekleyenlerini memnun edecek. Zira son ayrıntılar, Ryzen 8000G "Phoenix" APU ailesinin oyun testlerinde Ryzen 5000G'den 2.5 kat daha hızlı olduğunu gösteriyor.

    Masaüstü AM5 soketlerini kullanacak olan Ryzen 8000G APU'lar iki temel teknolojiden yararlanıyor; birincisi CPU tarafına güç verecek Zen 4 çekirdek mimarisi, ikincisi ise grafik tarafına güç verecek RDNA 3 çekirdek mimarisi.

    Ryzen 8000G APU'lar netleşti

    Teknik özelliklere gelince, AMD Ryzen 8000G APU'lar aynı özellikleri paylaşan hem PRO hem de PRO olmayan modellerde mevcut olacak. Amiral gemisi model, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,2 GHz temel saat ve 5,1 GHz boost saat hızları sunacak olan Ryzen 7 8700G olacak. Ayrıca 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,35 GHz taban saati ve 5,0 GHz boost hızına sahip Ryzen 5 8600G APU da bulunuyor. Bu APU'ların her ikisi de Phoenix 1 kalıbına dayanacak ve OC desteği sunacak.

    Phoenix 2 modelleri arasında 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı Ryzen 5 8500G ile 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı Ryzen 3 8300G yer alacak. 8500G, 3,55 GHz temel saat ve 5,0 GHz boost saat hızında çalışırken 8300G, 3,45 GHz temel saat ve 4,90 GHz boost saat hızında çalışacak. Bu iki yonga Phoenix 2 kalıbına dayanacak ve OC (manuel) yetenekleri hariç PBO desteğine sahip olacak. Phoenix 2 yongaları ayrıca Radeon 780M ve 760M gibi üst düzey RDNA 3 iGPU'lardan yoksun olacak. Bunların yerine sadece 4 işlem birimine sahip Radeon 740M yer alacak.

    Tüm standart Ryzen 8000G AM5 APU'lar 65W/45W TDP'lere sahip olacak ancak her bir ürün grubu biraz daha düşük saat hızlarına karşın aynı çekirdek konfigürasyonlarına sahip 35W "GE" seçenekleriyle de gelecek. Bu APU'ların 31 Ocak'ta piyasaya sürüleceği söyleniyor ancak genel erişim için 11 Şubat tarihi işaret ediliyor.

    Performans cazip

    AMD Ryzen 8000G APU özellikleri ve oyun performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 7 8700G (Phoenix 1) ürünlerinin 1080p'de çeşitli oyunlarda ve sentetik kıyaslamalarda bazı kıyaslamaları da paylaşılmış durumda. Kıyaslamalar 8 işlem birimine (512 SP) sahip bir Radeon Vega iGPU sunan Ryzen 7 5700G "Cezanne" ile 12 işlem birimine (768 SP) sahip Ryzen 7 8700G üzerindeki RDNA 3 iGPU arasında yapılmış.
    AMD Ryzen 8000G APU özellikleri ve oyun performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bu kıyaslamaya göre performans noktasında yeni aile, 2,5 kattan fazla performans artışı ile birlikte geliyor. Performansa bakılırsa, bu yongalar düşük bütçeli oyunlar ve genel ofis kullanıcıları için çok iyi yongalar olacak gibi görünüyor. Asıl soru, fiyatların nasıl olacağı? Bu bilgiler de önümüzdeki aylarda netleşmeye başlayacaktır.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    shell helix ultra 5w-40 yorum direksiyonu çevirince gelen gıcırtı philips sunucusu bulunamadı nestle resource energy kullanıcı yorumları bursa"daki en iyi dershaneler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023
    Apple M2 Pro 2023
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız