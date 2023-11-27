AMD Ryzen 8000G APU özellikleri ve oyun performansı ortaya çıktı

Masaüstü AM5 soketlerini kullanacak olan Ryzen 8000G APU'lar iki temel teknolojiden yararlanıyor; birincisi CPU tarafına güç verecek Zen 4 çekirdek mimarisi, ikincisi ise grafik tarafına güç verecek RDNA 3 çekirdek mimarisi.
Ryzen 8000G APU'lar netleşti
Teknik özelliklere gelince, AMD Ryzen 8000G APU'lar aynı özellikleri paylaşan hem PRO hem de PRO olmayan modellerde mevcut olacak. Amiral gemisi model, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,2 GHz temel saat ve 5,1 GHz boost saat hızları sunacak olan Ryzen 7 8700G olacak. Ayrıca 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,35 GHz taban saati ve 5,0 GHz boost hızına sahip Ryzen 5 8600G APU da bulunuyor. Bu APU'ların her ikisi de Phoenix 1 kalıbına dayanacak ve OC desteği sunacak.
Phoenix 2 modelleri arasında 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı Ryzen 5 8500G ile 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı Ryzen 3 8300G yer alacak. 8500G, 3,55 GHz temel saat ve 5,0 GHz boost saat hızında çalışırken 8300G, 3,45 GHz temel saat ve 4,90 GHz boost saat hızında çalışacak. Bu iki yonga Phoenix 2 kalıbına dayanacak ve OC (manuel) yetenekleri hariç PBO desteğine sahip olacak. Phoenix 2 yongaları ayrıca Radeon 780M ve 760M gibi üst düzey RDNA 3 iGPU'lardan yoksun olacak. Bunların yerine sadece 4 işlem birimine sahip Radeon 740M yer alacak.
Tüm standart Ryzen 8000G AM5 APU'lar 65W/45W TDP'lere sahip olacak ancak her bir ürün grubu biraz daha düşük saat hızlarına karşın aynı çekirdek konfigürasyonlarına sahip 35W "GE" seçenekleriyle de gelecek. Bu APU'ların 31 Ocak'ta piyasaya sürüleceği söyleniyor ancak genel erişim için 11 Şubat tarihi işaret ediliyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.