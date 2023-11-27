AMD Ryzen 8000G APU özellikleri ve oyun performansı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör AMD'nin AM5 masaüstü platformu için geliştirdiği Ryzen 8000G "Phoenix" APU ailesinin teknik özellikleri ve oyun performans kıyaslamaları gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre yeni seri performans noktasında bekleyenlerini memnun edecek. Zira son ayrıntılar, Ryzen 8000G "Phoenix" APU ailesinin oyun testlerinde Ryzen 5000G'den 2.5 kat daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Masaüstü AM5 soketlerini kullanacak olan Ryzen 8000G APU'lar iki temel teknolojiden yararlanıyor; birincisi CPU tarafına güç verecek Zen 4 çekirdek mimarisi, ikincisi ise grafik tarafına güç verecek RDNA 3 çekirdek mimarisi.

Ryzen 8000G APU'lar netleşti

Teknik özelliklere gelince, AMD Ryzen 8000G APU'lar aynı özellikleri paylaşan hem PRO hem de PRO olmayan modellerde mevcut olacak. Amiral gemisi model, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,2 GHz temel saat ve 5,1 GHz boost saat hızları sunacak olan Ryzen 7 8700G olacak. Ayrıca 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,35 GHz taban saati ve 5,0 GHz boost hızına sahip Ryzen 5 8600G APU da bulunuyor. Bu APU'ların her ikisi de Phoenix 1 kalıbına dayanacak ve OC desteği sunacak.

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Phoenix 2 modelleri arasında 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı Ryzen 5 8500G ile 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı Ryzen 3 8300G yer alacak. 8500G, 3,55 GHz temel saat ve 5,0 GHz boost saat hızında çalışırken 8300G, 3,45 GHz temel saat ve 4,90 GHz boost saat hızında çalışacak. Bu iki yonga Phoenix 2 kalıbına dayanacak ve OC (manuel) yetenekleri hariç PBO desteğine sahip olacak. Phoenix 2 yongaları ayrıca Radeon 780M ve 760M gibi üst düzey RDNA 3 iGPU'lardan yoksun olacak. Bunların yerine sadece 4 işlem birimine sahip Radeon 740M yer alacak.

Tüm standart Ryzen 8000G AM5 APU'lar 65W/45W TDP'lere sahip olacak ancak her bir ürün grubu biraz daha düşük saat hızlarına karşın aynı çekirdek konfigürasyonlarına sahip 35W "GE" seçenekleriyle de gelecek. Bu APU'ların 31 Ocak'ta piyasaya sürüleceği söyleniyor ancak genel erişim için 11 Şubat tarihi işaret ediliyor.

Performans cazip

Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 7 8700G (Phoenix 1) ürünlerinin 1080p'de çeşitli oyunlarda ve sentetik kıyaslamalarda bazı kıyaslamaları da paylaşılmış durumda. Kıyaslamalar 8 işlem birimine (512 SP) sahip bir Radeon Vega iGPU sunan Ryzen 7 5700G "Cezanne" ile 12 işlem birimine (768 SP) sahip Ryzen 7 8700G üzerindeki RDNA 3 iGPU arasında yapılmış.

Tam Boyutta Gör Bu kıyaslamaya göre performans noktasında yeni aile, 2,5 kattan fazla performans artışı ile birlikte geliyor. Performansa bakılırsa, bu yongalar düşük bütçeli oyunlar ve genel ofis kullanıcıları için çok iyi yongalar olacak gibi görünüyor. Asıl soru, fiyatların nasıl olacağı? Bu bilgiler de önümüzdeki aylarda netleşmeye başlayacaktır.

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