AMD Ryzen 7 8700G APU’dan ilk performans bilgileri geldi

AMD Ryzen 7 8700G performansı ortaya çıktı
Teknik özelliklerden başlayarak, AMD Ryzen 7 8700G APU'nun 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 16 MB L3 ve 8 MB L2 önbellek taşıdığını belirtelim. Bu işlemci 4.2 GHz taban saat hızında çalışırken 5.1GHz seviyelerine kadar yükselebiliyor. Yonganın içindeki entegre GPU ise 3.0GHz hızında çalışıyor. Bu GPU’da 12 hesaplama birimine (Compute Unit) sahip olan Radeon 780M bulunuyor.
Genel olarak yeni APU, 7940HS'den daha iyi performans göstermesinin yanı sıra, aynı zamanda özel AI donanımına sahip yeni Intel Core Ultra 155H'nin de önüne geçiyor. Ancak bunun bir masaüstü işlemci olduğunu unutmamak gerek. AMD Ryzen 7 8700G ve Ryzen 8000G Hawk Point ailesinin Şubat 2024’te tanıtılmasını bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.