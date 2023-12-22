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    AMD Ryzen 7 8700G APU’dan ilk performans bilgileri geldi

    AMD’nin yeni nesil masaüstü AM5 APU işlemcisi Ryzen 7 8700G için ilk performans değerleri ortaya çıktı. İşlemci 8 adet Zen 4 çekirdeğini ve Radeon 780M entegre GPU’sunu bir araya getiriyor.
    AMD Ryzen 7 8700G APU’dan ilk performans bilgileri geldi Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 7 8700G, AM5 masaüstü platformu için tasarlanan Ryzen 8000G "Hawk Point" APU ailesinin bir parçası olacak. Bunlar yeni AM5 soketi için ilk APU ailesi olacak ve DDR5/PCIe 5.0 gibi en yeni özellikleri kullanıcılara sunacak. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen bu yongaları bir süredir AMD ortakları tarafından test ediliyor ve şimdi bu test sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

    AMD Ryzen 7 8700G performansı ortaya çıktı

    Teknik özelliklerden başlayarak, AMD Ryzen 7 8700G APU'nun 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 16 MB L3 ve 8 MB L2 önbellek taşıdığını belirtelim. Bu işlemci 4.2 GHz taban saat hızında çalışırken 5.1GHz seviyelerine kadar yükselebiliyor. Yonganın içindeki entegre GPU ise 3.0GHz hızında çalışıyor. Bu GPU’da 12 hesaplama birimine (Compute Unit) sahip olan Radeon 780M bulunuyor.

    AMD Ryzen 7 8700G APU’dan ilk performans bilgileri geldi Tam Boyutta Gör
    İlk performans testlerinde Geekbench'in işlemcilerin yapay zeka yeteneklerini değerlendiren ML testlerine bakıyoruz. AMD Ryzen 7 8700G, ONNX CPU çıkarım testlerinde maksimum 3933 puan ve ONNX DirectML çıkarım testinde 5255 puan elde ediyor. Bu skorlarda Ryzen AI "XDNA" NPU'nun kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor. Sonuçlar Ryzen 9 7940HS'den biraz daha iyi görünüyor. Bu arada Hawk Point APU'ların Phoenix Point APU'lardaki 10 TOPS'a karşı 16 TOPS sunan yükseltilmiş bir NPU'ya sahip olduğunu biliyoruz.

    Genel olarak yeni APU, 7940HS'den daha iyi performans göstermesinin yanı sıra, aynı zamanda özel AI donanımına sahip yeni Intel Core Ultra 155H'nin de önüne geçiyor. Ancak bunun bir masaüstü işlemci olduğunu unutmamak gerek. AMD Ryzen 7 8700G ve Ryzen 8000G Hawk Point ailesinin Şubat 2024’te tanıtılmasını bekliyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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