AMD'nin Phenom II 42 TWKR işlemcisi eBay'de satışa çıktı

AMD'nin hız aşırtmacılara özel olarak geliştirdiği ve yaklaşık 100 adet hazırladığı Phenom II 42 TWKR işlemcisinin son kullanıcılara satılmayacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Firmanın ekstrem soğutma koşullarında kullanılmak üzere hazırladığı dört çekirdekli işlemcinin kendi segmentinde "mutlak sıfır" seviyesine (-273.15 derece) en yakın değerlere ulaşabilen işlemci olarak tanımlandığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde AMD'nin dört çekirdekli işlemcilerde 7GHz seviyesine ulaşan ilk isim olmasında hız aşırtmaya verdiği önemin katkısı büyük. Firmanın bu konudaki pozisyonunu güçlendirebilmek ve geri bildirimler alabilmek için hazırladığı TWKR işlemcisinin bir örneği eBay de satışa sunuldu.
AMD'nin firma tarihindeki en özel modellerinden birisi olan ve belirttiğimiz gibi son derece az miktarda üretilen işlemci, eBay'de şanslı alıcısını bekliyor. Sıvı Azot yani LN2 ile 6.5GHz üstü hızlara çıkabilen işlemci, önümüzdeki 5 gün boyunca eBay de açık arttırmada kalacak. TWKR işlemcisinin devamı olarak AMD cephesinde yeni model girişimleri olur mu bilinmez ama firmanın Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisinin geliştirme çalışmalarında, hız aşırtma konusunda elde edilen verileri değerlendirmesi beklenebilir. Bu arada Phenom II 42 TWKR işlemcisinin satışından elde edilecek tüm gelirin Texas'daki hayır işlerinde kullanılacağını da son bir not olarak beirtmekte fayda var.
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soylenecek ne varsa soylemisisn cani yurekten katiliyorum..
Ürüne kulp takmaya çalışan arkadaşlar: Parası olupta milyon dolarlık araçlara binenleri de anlayamamış olmanız lazım. Anlayamadıysanız da anlamak için hiç kendinizi yormayın.
aynen katılıyorum
pclabs.com.tr/...
15-20 bin e kadar yolu var...son dakkalarda iyice kizisir..
1. Bu bir islemci..
2. Bu islemci, piyasada AMD urunu olarak satilmakta olan islemcilerden daha gelismis bir islemci.
3. Bu islemci, piyasada son kullaniciya satilmasi dusunulmeyen ozel bir referans islemcisi.
4. Bu islemcinin uretimi diger islemcilerin uretiminden daha az.
5. Bu islemci hakkinda AMD'nin yurt disinda en cok konusulan ve soylentisi cikartilan islemcisi.
6. Bu islemciyi kullanacak kisi veya kisiler, bu islemcinin baska hic bir insanin sahip olamayacagi ozelliklerden yararlanabilecekler.
Bu 6 sebepten dolayi bu islemci tercih edilebilir. Bu islemcinin ilk fiyati 1 dolardir ve acik arttirma ile 7000~ dolar gibi bir fiyata ulasmissa, insanlar 7000 dolar verebilecek kadar bu islemciyi istemislerdir. Demek ki boru degil... Bunun yaninda harcanacak paranin da bir kisminin Hayir icin kullanilmasi kesinlikle iyi bisey.. Texas'da benim yakinlarim yasiyor..
Burdaki konu inanilmaz bir performansi olmasi degil aslinda... Burdaki konu sadece sizde olmasi ve Turkiye'de bir tane olmasi ve buna sahip olurken insanlara yardim etmis olmaniz ile ilgili. Bu asamada reklam olmasi veya olmamasi farketmez...
Eger bu islemcinin performansini yargilayarak bu konuda tartisma acan birileri varsa bence hata etmekteler.. Cunku sahsen ben "Kimsesizler Yurduna" bagis yaparken, onlara performanslarini sormuyorum.
Benim bakis acim bu yonde...
isteyen benim hakimda da istedigini soyleyebilir..
Saygilarimla...