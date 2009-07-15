AMD'nin Phenom II 42 TWKR işlemcisi eBay'de satışa çıktı

Tam Boyutta Gör

AMD'nin hız aşırtmacılara özel olarak geliştirdiği ve yaklaşık 100 adet hazırladığı Phenom II 42 TWKR işlemcisinin son kullanıcılara satılmayacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Firmanın ekstrem soğutma koşullarında kullanılmak üzere hazırladığı dört çekirdekli işlemcinin kendi segmentinde "mutlak sıfır" seviyesine (-273.15 derece) en yakın değerlere ulaşabilen işlemci olarak tanımlandığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde AMD'nin dört çekirdekli işlemcilerde 7GHz seviyesine ulaşan ilk isim olmasında hız aşırtmaya verdiği önemin katkısı büyük. Firmanın bu konudaki pozisyonunu güçlendirebilmek ve geri bildirimler alabilmek için hazırladığı TWKR işlemcisinin bir örneği eBay de satışa sunuldu.

AMD'nin firma tarihindeki en özel modellerinden birisi olan ve belirttiğimiz gibi son derece az miktarda üretilen işlemci, eBay'de şanslı alıcısını bekliyor. Sıvı Azot yani LN2 ile 6.5GHz üstü hızlara çıkabilen işlemci, önümüzdeki 5 gün boyunca eBay de açık arttırmada kalacak. TWKR işlemcisinin devamı olarak AMD cephesinde yeni model girişimleri olur mu bilinmez ama firmanın Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisinin geliştirme çalışmalarında, hız aşırtma konusunda elde edilen verileri değerlendirmesi beklenebilir. Bu arada Phenom II 42 TWKR işlemcisinin satışından elde edilecek tüm gelirin Texas'daki hayır işlerinde kullanılacağını da son bir not olarak beirtmekte fayda var.

Phenom II 42 TWKR @eBay