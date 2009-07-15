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AMD'nin Phenom II 42 TWKR işlemcisi eBay'de satışa çıktı

9 yıl
17b
1
75
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II 42 TWKR işlemcisi eBay'de satışa çıktı
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AMD'nin hız aşırtmacılara özel olarak geliştirdiği ve yaklaşık 100 adet hazırladığı Phenom II 42 TWKR işlemcisinin son kullanıcılara satılmayacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Firmanın ekstrem soğutma koşullarında kullanılmak üzere hazırladığı dört çekirdekli işlemcinin kendi segmentinde "mutlak sıfır" seviyesine (-273.15 derece) en yakın değerlere ulaşabilen işlemci olarak tanımlandığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde AMD'nin dört çekirdekli işlemcilerde 7GHz seviyesine ulaşan ilk isim olmasında hız aşırtmaya verdiği önemin katkısı büyük. Firmanın bu konudaki pozisyonunu güçlendirebilmek ve geri bildirimler alabilmek için hazırladığı TWKR işlemcisinin bir örneği eBay de satışa sunuldu.

AMD'nin firma tarihindeki en özel modellerinden birisi olan ve belirttiğimiz gibi son derece az miktarda üretilen işlemci, eBay'de şanslı alıcısını bekliyor. Sıvı Azot yani LN2 ile 6.5GHz üstü hızlara çıkabilen işlemci, önümüzdeki 5 gün boyunca eBay de açık arttırmada kalacak. TWKR işlemcisinin devamı olarak AMD cephesinde yeni model girişimleri olur mu bilinmez ama firmanın Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisinin geliştirme çalışmalarında, hız aşırtma konusunda elde edilen verileri değerlendirmesi beklenebilir. Bu arada Phenom II 42 TWKR işlemcisinin satışından elde edilecek tüm gelirin Texas'daki hayır işlerinde kullanılacağını da son bir not olarak beirtmekte fayda var.

Phenom II 42 TWKR @eBay


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IgorStravinsky 9 yıl
Neden konunun hortlatıldığını anlamış değilim + olarak azcık zahmet edip okusaydınız; 100 tane üretilen işlemcinin para kazanmak amacı ile değil gelirlerini bağışlamak amacıyla üretildiğini görebilirdiniz.
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asbron 9 yıl
US $599.95 fiyatı bu şekilde gözüküyor bu ürünün sitede. Bir yanlışlıkmı var anlayamadım.
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Larry 9 yıl
Aynı şeyi intel yapsa amaç sadece reklam dermiydiniz merak ettim doğrusu intel yapsa böyle bir şeyi öve öve bitiremezsiniz AMD ne yaparsa yapsın yerden yere vurursunuz intelden kazık yiye yiye doğru düzgün karar verip yorum bile yapamıyorsunuz
soylenecek ne varsa soylemisisn cani yurekten katiliyorum..
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dellino 9 yıl
Fiyatı pahalı bulup almaktan vazgeçen arkadaşlara duyrulur! Şu an fiyat 11,600$
Ürüne kulp takmaya çalışan arkadaşlar: Parası olupta milyon dolarlık araçlara binenleri de anlayamamış olmanız lazım. Anlayamadıysanız da anlamak için hiç kendinizi yormayın.
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er005 9 yıl
Aynı şeyi intel yapsa amaç sadece reklam dermiydiniz merak ettim doğrusu intel yapsa böyle bir şeyi öve öve bitiremezsiniz AMD ne yaparsa yapsın yerden yere vurursunuz intelden kazık yiye yiye doğru düzgün karar verip yorum bile yapamıyorsunuz
aynen katılıyorum
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Zimmerit 9 yıl
Bazı arkadaşlar bu tür bağışlar yapan firmaların ayıplarını kapatmak için bu tür yöntemlere baş vurduğunu söylüyor hep ön yargılı düşünüyorlar bu linkteki başlıkta ayıplarını örtmek için değilmi
pclabs.com.tr/...
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caneker 9 yıl
9.000 olmus

15-20 bin e kadar yolu var...son dakkalarda iyice kizisir..
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ExclusivePack 9 yıl
intelden daha üstün cpu su warmı amd nin
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winnerS 9 yıl
Arkadaşlar herkes 6400 dolar falan diyip durmuşta, işlemci zaten 1 dolardan açılmış ve ürün AÇIK ARTIRMA üzerinden satılıyor, adamlar demiyorki bu fiyata satalım diye, demekki alıcısı varki o fiyatlara çıkmış, demekki ilgilenen varki o parayı verip alabiliyorlar
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Towarscke 9 yıl
Ya nasil bir konuymus bu... resmen aci cektim... acik arttirma yaparken hangi kistaslar onemlidir, ona bir bakmak lazim...

1. Bu bir islemci..
2. Bu islemci, piyasada AMD urunu olarak satilmakta olan islemcilerden daha gelismis bir islemci.
3. Bu islemci, piyasada son kullaniciya satilmasi dusunulmeyen ozel bir referans islemcisi.
4. Bu islemcinin uretimi diger islemcilerin uretiminden daha az.
5. Bu islemci hakkinda AMD'nin yurt disinda en cok konusulan ve soylentisi cikartilan islemcisi.
6. Bu islemciyi kullanacak kisi veya kisiler, bu islemcinin baska hic bir insanin sahip olamayacagi ozelliklerden yararlanabilecekler.

Bu 6 sebepten dolayi bu islemci tercih edilebilir. Bu islemcinin ilk fiyati 1 dolardir ve acik arttirma ile 7000~ dolar gibi bir fiyata ulasmissa, insanlar 7000 dolar verebilecek kadar bu islemciyi istemislerdir. Demek ki boru degil... Bunun yaninda harcanacak paranin da bir kisminin Hayir icin kullanilmasi kesinlikle iyi bisey.. Texas'da benim yakinlarim yasiyor..

Burdaki konu inanilmaz bir performansi olmasi degil aslinda... Burdaki konu sadece sizde olmasi ve Turkiye'de bir tane olmasi ve buna sahip olurken insanlara yardim etmis olmaniz ile ilgili. Bu asamada reklam olmasi veya olmamasi farketmez...

Eger bu islemcinin performansini yargilayarak bu konuda tartisma acan birileri varsa bence hata etmekteler.. Cunku sahsen ben "Kimsesizler Yurduna" bagis yaparken, onlara performanslarini sormuyorum.

Benim bakis acim bu yonde...
isteyen benim hakimda da istedigini soyleyebilir..
Saygilarimla...
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575m 9 yıl
Neden bu kadar tartışma sürmüş bilmem. Konu reklam veya değil.Sonuçta para iyi bir yere gidiyor mu gidiyor..Reklam yapmakta yasak olmadığına göre..Parası olan ister zevkine ister hayrına alır bu işlemciyi.Zaten topu topu 100tane..Belki X4 965 bile çıkar bu hızlara ancak TWKR ile amaç sadece oc değil, bu işlemciyi alan kişinin kendisi bile reklam oluyor.Bir yandan da ego tatmini sağlayabilir.Bir arkadaşın bahsettiği sitenin hit olması güzel bir örnek..
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IceDeathR 9 yıl
Bu paraya gider bi Phenom II 955 BE alır, üstüylede 2 tane vosvos alırım.En azından ayağım yerden kesilir. :D
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NJP 9 yıl
harbiden çüs bu fiyata
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MrPerFormance 9 yıl
7500 dolar olmuş. Bende teklifte bulunayım. nasıl olsa benden daha fazla veren olur :D
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leop 9 yıl
forumda birisi bu islemci bende var fln diyordu varsa eger hemen satsin bence.
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