AMD'nin Phenom II X2 550BE ve Athlon II X2 250 işlemcileri fiyatlandı

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Phenom II X4 ailesiyle yüksek performans segmentinde ve hız aşırtma dünyasında pozisyonunu yeniden güçlendirmeye başlayan AMD'nin çift çekirdekli iki yeni işlemcisini kullanıma sunmayı planladığından bahsetmiştik. Satılmakta olan Phenom II işlemcilerine de güç veren K10.5 mimarisinin kullanıldığı Phenom II X2 550 Black Edition ve Athlon II X2 250 modellerinin yurt dışı satış fiyatları netleşmeye başladı.

Giriş seviyesi bilgisayarlar için hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemcilerin, Intel'in çift çekirdekli Pentium E2000 ve Core 2 Duo serilerine rakip olması bekleniyor. Yeni işlemcilerden Phenom II X2 550 Black Edition çarpan kilidi açık olarak geliyor ve hız aşırtma noktasında daha fazla olanak tanıyabiliyor. 1MB L2 ve 6MB L3 bellek birimine sahip olan işlemci 3.1GHz'de çalışıyor 80 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor.

Athlon II X2 250 işlemcisinde ise L3 bellek birimi bulunmazken, L2 bellek kapasitesi ise 2MB'a çıkartılmış. 3GHz'de çalışan işlemci 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor. 2 Haziran'da yani Computex fuar başlangıcıyla eş zamanlı olarak lanse edilmesi beklenen çift çekirdekli işlemcilerden Phenom II X2 550 Black Edition modelinin 102$, Athlon II X2 550 modelinin ise 87$ seviyesinden yurt dışında satışa sunulmaları bekleniyor.

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