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AMD'nin Phenom II X2 550BE ve Athlon II X2 250 işlemcileri fiyatlandı

9 yıl
17,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X2 550BE ve Athlon II X2 250 işlemcileri fiyatlandı
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Phenom II X4 ailesiyle yüksek performans segmentinde ve hız aşırtma dünyasında pozisyonunu yeniden güçlendirmeye başlayan AMD'nin çift çekirdekli iki yeni işlemcisini kullanıma sunmayı planladığından bahsetmiştik. Satılmakta olan Phenom II işlemcilerine de güç veren K10.5 mimarisinin kullanıldığı Phenom II X2 550 Black Edition ve Athlon II X2 250 modellerinin yurt dışı satış fiyatları netleşmeye başladı.

Giriş seviyesi bilgisayarlar için hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemcilerin, Intel'in çift çekirdekli Pentium E2000 ve Core 2 Duo serilerine rakip olması bekleniyor. Yeni işlemcilerden Phenom II X2 550 Black Edition çarpan kilidi açık olarak geliyor ve hız aşırtma noktasında daha fazla olanak tanıyabiliyor. 1MB L2 ve 6MB L3 bellek birimine sahip olan işlemci 3.1GHz'de çalışıyor 80 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor.

Athlon II X2 250 işlemcisinde ise L3 bellek birimi bulunmazken, L2 bellek kapasitesi ise 2MB'a çıkartılmış. 3GHz'de çalışan işlemci 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor. 2 Haziran'da yani Computex fuar başlangıcıyla eş zamanlı olarak lanse edilmesi beklenen çift çekirdekli işlemcilerden Phenom II X2 550 Black Edition modelinin 102$, Athlon II X2 550 modelinin ise 87$ seviyesinden yurt dışında satışa sunulmaları bekleniyor.

AMD'nin Phenom II X2 550BE ve Athlon II X2 250 işlemcileri fiyatlandı
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bizankal 9 yıl
ben intelin core 2 Quad adlı işlemcisini kulanıyom ve pentium 4 işlemcisine göre aynı performans gösteriyo.burdan söleyim 4 çekirdekli işlemci alıcak olanlara duyurulur.
4 çekirdek alın ama intel almayın amd alın
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Alx 9 yıl

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sadtneverdie 9 yıl
şunları o/c yapıp satsalarda kasmasak :D
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rmemis 9 yıl
Cidden güzel işlemciler
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Bald also Vain 9 yıl
Test yokmu. Yayın yasağını delecek delikanlı aranıyor.
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WinteR 9 yıl
Intel'in indirim yapma zamanı yaklaştı, 15$ fark var ve X550 BE, Intel E7400'in %1lik puanlarla önünde (Crysis Warhead 60 fps/59fps) .
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Batuist 9 yıl
fiyatları hiçte fena değil gibi duruyor.. umarım AMD'nin pazar payını artırırlar.. üzülüyorum bu AMD'ye çok iyi iş çıkarıyor ama intelin tekelinden kurtulamıyor..
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sertacaygun 9 yıl
Çift çekirdek bekleyenlerin sayısı çoktu. Bunlar da 4 çekirdek olursa valla AMD'nin pazar payı %40 olabilir Core i5 öncesi.
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yekoo 9 yıl
athlonda yine cache dusuk olmuş zaten yıllardır bundan kaybedio AMD mesela athlon x2 6000+ 3ghz ama cache 1mb olduğu için performans yerlerde e6550den daha düşük perf verio ya...
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
bakalım iş yapacak mı bu seri
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575m 9 yıl
720 toplam performansta e8400den önde, eşit değil. 8750 bile yaklaşıyordu e8400e
100$ altında olmalı, 99$ gibi..100$ altında olması psikolojik cazibe sağlar.x2 250 de 84$ olmalı.Böylece işlemciler arasındaki fark da makul ve eşit ölçüde olur.Mesela x2 7850 69$ -x2 250 84$ olursa 15$ farkeder. x2 550 99$ olursa yine 15$ farkedicek.Bakalım şurda fazla bişey kalmadı.Benim tahminim yazdığım şekilde.
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Confusion 9 yıl
2 Haziran'da yani Computex fuar başlangıcıyla eş zamanlı olarak lanse edilmesi beklenen çift çekirdekli işlemcilerden Phenom II X2 550 Black Edition modelinin 102$, Athlon II X2 550 modelinin ise 87$ seviyesinden yurt dışında satışa sunulmaları bekleniyor.


aylar önce tahmin ettiğim makul ve mantıklı fiyatlar!!!

100USd seviyesi işlemci olacaktır ve x2 7x50 serisinin üstüne konumlandırılacaktır demiştim

bence Phenom II X2 550 Black Edition modeli2 çekirdekli bütün modeller arasında 1. sıraya oturur: yani intel E8xxx serisini geçer
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neron23 9 yıl
x2 550 intelin c2d e8400'üne rakip olur
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B.A.R.I.Ş 9 yıl

Orjinalden alıntı: neron23

x2 550 intelin c2d e8400'üne rakip olur

Mümkün değil ki, benim 720 X3 üm denk o işlemciye bunlar
E7XXX
Serisine denk gelir ki Athlon fiyatı koymadıkça tutmaz
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Pandemic 9 yıl
Phenom II X2 550 Black Edition da L3 6 mb yani her çekirdeğe 3 mb cache güzel olacak... Hız aşırtma ilede hava soğutmada anca 3.8 basar... Fakat TDP rezalet... Şunuda eklemeliyim Phenom X3 ve X4 leri performans olarak geçer (çoklu çekirdek kullanan program çok az var) Günümüzde 2 en ideali...
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