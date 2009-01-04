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AMD'nin Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition fiyatları netleşti

10 yıl
26,6b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition fiyatları netleşti
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AMD'nin 8 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı Phenom II işlemcileri için farklı kaynaklarca gerçekleştirilen detaylı test ve inceleme sonuçları yayınlanmış olmasa da kullanıma sunulacak işlemcilerin fiyatı netleşti. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere AMD önümüzdeki hafta iki yeni Phenom II işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin yeni modelleri Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 920 ve 940 BE olacak.

Fiyat bilgilerine geçmden önce her iki işlemcinin de teknik özelliklerini hatırlamakta fayda var. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerinde Phneom II X4 920 2.8 GHz'de, Phenom II X4 940 Black Edition ise 3GHz'de görev yapıyor. 2MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olan işlemcilerden Phenom II X4 940 BE, 920 modelinden farklı olarak çarpan kilidi açık olarak geliyor ve daha yüksek hız aşırtma potansiyeli sunuyor.

Soket AM2+ formundaki dört çekirdekli işlemciler 1066MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunuyor ve 125 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor. Hava sğutmayla 4GHz seviyesine ulaşabileceği belirtilen işlemciler, piyasada satılmakta olan güncel anakartların önemli bir kısmıyla da kullanılabilecek. Peki ya fiyatlar? Son dakika değişikliği olmazsa Phenom II X4 920 modeli 235$, 940 Black Edition modeli ise 285$ olacak.

Not: Haberimizde yer verilen fiyatlar yurt dışı için ifade edilen satış fiyatlarıdır.


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nirvanha 10 yıl
şeytan diyor intelin'ide amd'sinide ......
neyi tartışıyoruz burda , behey osmanlı behey.....
biz nezaman ...nezamann...kendi yaptığımız bir ürünü
tartışacağız ? behey nezamann....Biz mi kahrolsak yoksa
israil mi?Lanet olsun cehalete bizi bu duruma düşürenlere
de!...
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Orjinalden alıntı: nirvanha

şeytan diyor intelin'ide amd'sinide ......

neyi tartışıyoruz burda , behey osmanlı behey.....

biz nezaman ...nezamann...kendi yaptığımız bir ürünü

tartışacağız ? behey nezamann....Biz mi kahrolsak yoksa

israil mi?Lanet olsun cehalete bizi bu duruma düşürenlere

de!...


hocam ozaman yap sen bir işlemcide onun için tartışalım konuşması kolay değilmi[>:] ayrıca israil konusunda ne yapabiliriz? elden birşey geliyormu kim ister savaşı afedersin bir yeri yağ bağlamış oturmaktan ucube siyasetcilerin yüzünden insanlar ölüyor... elden bişey gelimiyor.
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4L1 10 yıl
çok pahalı gereksiz :D
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Viik 10 yıl
Yok arkadasım yazmayım diyorum duramıyorum ,
AMD bedavaya işlemci versede intel tekellciliğini isteyenlere , kimseye yaranamaz bu seferde niye bedava veriyor paramla intel alıyım derler...

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Zimmerit 10 yıl
Yaw ben bu sitede yapılan yorumlara anlam veremiyorum adamlar bedavaya vercek değil ya az paraya yüksek performans veriyor adamlar intelin fiyatlarını hiç kaideye almıyorsunuz siz kazık yemeye devam edin intelden söylendiği kadarda yüksek performans verse bari intel herşeyi abartıyorlar yok o parayı phenom 2 ye verceğime intele veririm git ver paran bolsa herkezin senin kadar parası yok.
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einhander 10 yıl
bu fıyatlara almadıgımız surece alınabılecek rakamlara ındırmek mecburıyetınde kalacaklar
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Promity 10 yıl
Kriz var kardeşim Krizzzzzzz
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Bu fiyatlar çok iddialı oldu.. Artısı bunlar piyasaya çıkış fiyatları.. Bir süre sonra çok daha cazip bir konuma gelecektir...

@Epirus kesinlikle sana katılıyorum dostum
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red_wolf 10 yıl
fiyatlar biraz yuksek bunlar yurtdısı fıyatları turkıye ye daha da pahalı gırıs yapıcak bıde %18 kdv derken 550 civarı bı fayat cıkar ortaya bu parayı bu phenomlara vermekdense q9550 daha ıyı secım olabılır bırde ıntel fıyat ındırımı yaparsa amd yerıne ıntel tercıh edılebılır
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DavutGENC 10 yıl
hangi krallık sonuna kadr sürmüş arkadaşlar
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Bald also Vain 10 yıl
Talebe göre fiyatları düzenlenecektir. Eğer performans olarak beğenilirse fiyatlarda oynama
olmadan ömrünü tamamlayacağı düşüncesindeyim.
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ugacomtr 10 yıl
1500den mecbur intel alcaktık olmasa. sükredin.
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arda1811 10 yıl
anakart piyasası ile işlemci piyasasının aynı seviyerde seyredeceğini sanmıyorum bogaziçi anakartlardaki kıyagını işlemcilerde yapmaz bence ama fiyatlar düşecektir.. amd cephesinde çünkü bu şartlar da intel in blomfield leriyle baş etmeleri çok zor gözüküyor
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ugacomtr 10 yıl
aynı fiyata olan q9550 ile veya i7 920 ile default olarak test etmek lazım... default ve o.c ile (herkesin yapabilecegi degerlerle ln2 ya da su sogutma ile degil) kullanıcı testlerine göre karar verilecek. ya ucuz 9850be alırım ya da II 940. uzun bekleyişin ardından insallah bekledigimize deger cıkar. saygılar...
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max975 10 yıl
kırpılmış versiyon gibiler herhalde ucuz olacak tabii piyasayı kazanma çabasıda biri
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01Mrt 10 yıl
Açıkcası fiyatlara yorum yapmak zor, ortada herhangi bir test yokken... beklentilere göre fyat yüksek diyebiliriz sadece, en kısa zamanda testleri görmek dileğiyle... kullanıcı testleri... :))
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_Berk__ 10 yıl
yuh ya bu fiyatlar ne türkiyede ne olur Allah kerim...


haber için sağolasın fx57
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