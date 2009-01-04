AMD'nin Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition fiyatları netleşti

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AMD'nin 8 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı Phenom II işlemcileri için farklı kaynaklarca gerçekleştirilen detaylı test ve inceleme sonuçları yayınlanmış olmasa da kullanıma sunulacak işlemcilerin fiyatı netleşti. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere AMD önümüzdeki hafta iki yeni Phenom II işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin yeni modelleri Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 920 ve 940 BE olacak.

Fiyat bilgilerine geçmden önce her iki işlemcinin de teknik özelliklerini hatırlamakta fayda var. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerinde Phneom II X4 920 2.8 GHz'de, Phenom II X4 940 Black Edition ise 3GHz'de görev yapıyor. 2MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olan işlemcilerden Phenom II X4 940 BE, 920 modelinden farklı olarak çarpan kilidi açık olarak geliyor ve daha yüksek hız aşırtma potansiyeli sunuyor.

Soket AM2+ formundaki dört çekirdekli işlemciler 1066MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunuyor ve 125 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor. Hava sğutmayla 4GHz seviyesine ulaşabileceği belirtilen işlemciler, piyasada satılmakta olan güncel anakartların önemli bir kısmıyla da kullanılabilecek. Peki ya fiyatlar? Son dakika değişikliği olmazsa Phenom II X4 920 modeli 235$, 940 Black Edition modeli ise 285$ olacak.

Not: Haberimizde yer verilen fiyatlar yurt dışı için ifade edilen satış fiyatlarıdır.