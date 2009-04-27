AMD'nin Phenom II X4 AM2+ işlemcileri son çeyrekte emekli oluyor

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Geçtiğimiz Şubat ayında Soket AM3 formunda geçerek DDR3 bellek desteği sunmaya başlayan AMD, Phenom II ailesinin pazara giriş yapan Soket AM2+ formundaki ilk temsilcileriyle yılın son çeyreğinde yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Firmanın Ocak ayında duyurduğu Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition modelleri için ikinci çeyreğin sonuna kadar sipariş alımına devam edileceği bildirilirken yıl sonuna kadar teslimatların süreceği ve yeni yıla giriş yapılmadan iki işlemcinin de saha kenarına alınacağı belirtiliyor.

Phenom II X4 940 Black Edition modelinin yerine Soket AM3 formunda, DDR3 bellek desteği sunan Phenom II X4 945 (Black Edition değil!) modelini hazırlayan AMD, Phenom II X4 920 modelini de yine Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan Phenom II X4 925 modeliyle güncellemeye hazırlanıyor. Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcilerini güncel yol haritasına göre 2011'de duyurmayı planlayan AMD, yoluna Soket AM3 formundaki güncel işlemcileriyle devam edecek.