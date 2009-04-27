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AMD'nin Phenom II X4 AM2+ işlemcileri son çeyrekte emekli oluyor

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X4 AM2+ işlemcileri son çeyrekte emekli oluyor
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Geçtiğimiz Şubat ayında Soket AM3 formunda geçerek DDR3 bellek desteği sunmaya başlayan AMD, Phenom II ailesinin pazara giriş yapan Soket AM2+ formundaki ilk temsilcileriyle yılın son çeyreğinde yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Firmanın Ocak ayında duyurduğu Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition modelleri için ikinci çeyreğin sonuna kadar sipariş alımına devam edileceği bildirilirken yıl sonuna kadar teslimatların süreceği ve yeni yıla giriş yapılmadan iki işlemcinin de saha kenarına alınacağı belirtiliyor.

Phenom II X4 940 Black Edition modelinin yerine Soket AM3 formunda, DDR3 bellek desteği sunan Phenom II X4 945 (Black Edition değil!) modelini hazırlayan AMD, Phenom II X4 920 modelini de yine Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan Phenom II X4 925 modeliyle güncellemeye hazırlanıyor. Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcilerini güncel yol haritasına göre 2011'de duyurmayı planlayan AMD, yoluna Soket AM3 formundaki güncel işlemcileriyle devam edecek.


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yc#1 10 yıl
Intel yeni bellek teknolojisine (DDR2, DDR3) ilk geçen firma oluyor. Piyasada yaygınlaşıp fiyatlar alınabilir seviyeye gelince de AMD o teknolojiye geçiyor. Gayet mantıklı.
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sertacaygun 10 yıl
DDR3'lerin ucuzlaması lazım, ya da toptancıların elindeki son AM2+'leri kullanacağız mecbur.
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X2 10 yıl
Şahsen daha kutusuna bile dokunamadım yahu
İşlemci emekli olacak, biz daha indirim yapacaklar diye bekliyoruz ki alalım... Ölme eşeğim ölme...
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resler 10 yıl
AMD DDR3 geçişini biraz daha ağırdan alsaydı DDR3 fiyatları gerilemez ve Intel I7 lerin satışına biraz daha balta vurabilirdi. DDR3 desteğini artırarak rakibinin pahalı olan 3 kalemlik sistemindeki bir kalemin fiyatını düşürmüş oldu.
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showstopper41 10 yıl
95W AM3 Phenom II x4 Black Edition görmek istiyoruz. Ayrıca şu DDR3 ram desteği AMD de niye 1333MHz te kalıyor. 2133MHz lere kadar ramlerle intel işlemciler çalışıyor.
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max975 10 yıl
bakalım mimariyi değiştirip nm yi küçültme nezaman olur.
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575m 10 yıl
2011den önce 32nmye geçmicekler diye biliyorum.2011de ise hem mimari değişecek hem de 32nmye geçilecek.Zaten 2seneyi doldurmadan hemencecik 32nmye geçmeleri de mümkün değil.Biliyorsunuz 65nmden 45e geçene kadar ne kadar süre geçti.Bu süre zarfında ise hem daha verimli hem de daha yüksek frekanslı işlemciler çıkacaktır ki, 955 çıktı.
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KANUNI61 10 yıl
artık yılsonundada 32 nm gecerler artık
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Wilson Fisk 10 yıl
32nm 12mb cache phenomIII ama mimari degismez 2011'deki islemcilere kadar.920-940 sizleri selamliyoruz ilk ciktiginizda anakartimiza olur mu olmaz mi derdinden kurtardiniz sonra baktik ki am3'ler de oluyormus.ilk cikis-ara gecis islemci gorevini yaptilar artik am3.
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TELESCOPE 10 yıl
haber için tşk.
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