AMD'nin RD890 (890FX) yonga setinde ısıl güç tasarımı 18 Watt olacak

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Phenom II işlemci ailesi ve Radeon HD 4870/4890 gibi ekran kartı modellerinden sonra yeni yonga setleri de merakla beklenen AMD'nin üzerinde çalıştığı en iddialı çözümü RD890 kod adını taşıyan ve 890FX olarak iisimlendirilmesi kuvvetle muhtemel görünen çipset olacak. Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemciler için hazırlanan RD890 yonga setinin 18 Watt'lık ısıl güç tasarım (TDP) seviyesine sahip olacağı söyleniyor ki bu değerin firmanın mevcut gamdaki en performanslı çözümü olan 790FX'den de yüksek olduğu belirtiliyor.

Isıl güç tasarımı 13 Watt olarak açıklanan 790FX ile kıyaslandığında TDP seviyesi 5 Watt artan RD890 yonga setine güney köprüsü olarak SATA-III desteği sunması beklenen SB850 veya SB810 eşlik edecek. Hız aşırtma odaklı yeni özellilere sahip olması ve aynı 790FX (RD790) çipsetinde olduğu gibi Crossfire X (16x + 16x) ve Quad-Crossfire (8x + 8x + 8x + 8x) desteği sunması beklenen RD890'ın resmi olarak 2010'da lanse edilecek Leo platformunun bir parçası olması beklenirken ilk anakartların ise bu yılın son çeyreğinde çıkması bekleniyor.