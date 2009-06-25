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AMD'nin RD890 (890FX) yonga setinde ısıl güç tasarımı 18 Watt olacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin RD890 (890FX) yonga setinde ısıl güç tasarımı 18 Watt olacak
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Phenom II işlemci ailesi ve Radeon HD 4870/4890 gibi ekran kartı modellerinden sonra yeni yonga setleri de merakla beklenen AMD'nin üzerinde çalıştığı en iddialı çözümü RD890 kod adını taşıyan ve 890FX olarak iisimlendirilmesi kuvvetle muhtemel görünen çipset olacak. Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemciler için hazırlanan RD890 yonga setinin 18 Watt'lık ısıl güç tasarım (TDP) seviyesine sahip olacağı söyleniyor ki bu değerin firmanın mevcut gamdaki en performanslı çözümü olan 790FX'den de yüksek olduğu belirtiliyor.

Isıl güç tasarımı 13 Watt olarak açıklanan 790FX ile kıyaslandığında TDP seviyesi 5 Watt artan RD890 yonga setine güney köprüsü olarak SATA-III desteği sunması beklenen SB850 veya SB810 eşlik edecek. Hız aşırtma odaklı yeni özellilere sahip olması ve aynı 790FX (RD790) çipsetinde olduğu gibi Crossfire X (16x + 16x) ve Quad-Crossfire (8x + 8x + 8x + 8x) desteği sunması beklenen RD890'ın resmi olarak 2010'da lanse edilecek Leo platformunun bir parçası olması beklenirken ilk anakartların ise bu yılın son çeyreğinde çıkması bekleniyor.


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katren06 10 yıl
yeni yonga ile %20+ddr3 ile de %5 verim artışı olacağını AMD nin açıkladığını, okuduğum bir makalede ifade ediliyordu.
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simplethinks 10 yıl
AMD nin yeni yonga setli anakartlarını bekliyoruz.Phenom 2 ler 790 chipsetlerle güzel çalışıyor. Yeni chipsetle yeni işlemciler ve daha yüksek ddr3 bellek kullanımı sağlanır herhalde
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ozzzy222 10 yıl
bir gün gelecek bütün alt seviye sistemler bütün oyunları 1920*1080 de oynatabilecek kusursuz bi şekilde ama ozaman işte taaam ozaman yeni monitör üreticek adiler çözünürlükler 2 ye katlanıcak ya yada yeni bişeyler çıkacak
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sertacaygun 10 yıl
Adamların maddi durumları iyi olsa çok daha hızlı gelişim göstereceklerine inanıyorum.
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jiddi 10 yıl
18 watt da cok hos geliyor kulaga. Neredeydiler bu ureticiler evvelce ? Soba gibi islemciler,cipsetler kullaniyorduk. Hepsi satis taktigi, nesi var diye sordun mi e bunun da az watt cekme olayi var, e ne oluyor ki ? Feci overclock oluyor, iyi ver gitsin yarim kilo ordan !.. Hesabi malini satiyor ureten :) Guzel bir sey tabi ilerlemek daima... Ben 2015'te patatese saplanan kablo ile calisabilen sistem bekliyorum !
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Python 10 yıl
kayda deger performans artısı olacaktır
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hunter87 10 yıl
usb 3 ve sata3 çıkmadan sistem değiştirmeyeceğim, özellikle usb3 önemli.
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RaptorFX 10 yıl
ilk cümle süper olmuş =) haber güzel ama 2010 a kadar da bekleyemeyeceğim sistem yenilemek için...
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bodyman700 10 yıl
aslında okunabilir ama sigara kullanıyorsanız farklı tabi
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burak74 10 yıl
İlk cümleyi tek nefeste okumayı başarabilen var mı?:D
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__root__ 10 yıl

Orjinalden alıntı: burak74

İlk cümleyi tek nefeste okumayı başarabilen var mı?:D


FX-57.. sanırım işlemcisi gibi hızlı yazıyor


__root__
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