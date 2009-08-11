AMP, HP'nin Mini serisi netbook modelleri için 16GB ve 32GB kapasiteli iki yeni SSD hazırladı

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Barack Obama temalı USB bellek modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bellek ve depolama çözümleri üreticisi AMP (Active Media Products), HP Mini serisi netbook sistemler için iki yeni SSD depolama çözümü hazırladı. PATA ZIF ara birimini destekleyen ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılan yeni 16GB ve 32GB kapasiteli yeni SSD'ler ayrıca Phison 3016 NAND flash kontrolcüsüne yer veriliyor.

Okuma hızları 82MBsn, yazma hızları ise 38MB/sn olarak açıklanan SaberTooth Z serisi yeni SSD'lerin 70$ ve 110$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.

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