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AMP netbook'lar için hazırladığı yeni SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,1b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMP netbook'lar için hazırladığı yeni SSD modellerini duyurdu
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Barack Obama temalı USB bellekleriyle gündem yaratan Active Media Products ya da bilinen kısa adıyla AMP, netbook'lar için hazırladğı yeni SSD ailesini duyurdu. Firmanın SaberTooth ZX serisi yeni nesil depolama çözümleri 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 1.8-inç boyutunda olan ve 40-pin ZIF ara birimini destekleyen NAND flash tabanlı depolama sürücülerinin 80MB/sn okuma ve 38MB/sn'lik yazma hızlarına destek verdikleri açıklandı. Düşük güç tüketimleri ve sessiz çalışmalarıyla öne çıkan sürücülerin Acer Aspire One A110, Asus Eee PC 1000HA,1004DN, Lenovo IdeaPad U110 ve HP Mini 1000 gibi maliyet odaklı mini-bilgisayarlarda yani netbook sistemlerde kullanılması bekleniyor.

Active Media Products 32GB ve 64GB kapasiteli SabertTooth ZX serisi yeni SSD modellerini 99$ ve 159$ seviyesinden kullanıma sunuyor.


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