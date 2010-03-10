Anakart satışlarında son durum: Gigabyte, Asus'u yakalıyor

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Asus ve Gigabyte arasındaki fark kapanıyor.

Asus ve Gigabyte arasındaki kıyasıya rekabette Gigabyte'ın arayı kapattığı bildiriliyor. Pazar gözlemcilerinden alınan bilgiye göre, 2010 yılının ilk iki ayında Gigabyte 3.1 - 3.3 milyon civarında anakart satışı gerçekleştirirken, Asus'un ise 3.2 - 3.3 milyon anakart satmış olabileceği dolayısıyla aradaki farkın en azından Ocak - Şubat dönemindeki sonuçlara göre kapanmakta olduğu belirtiliyor.

Satış rakamlarına ek olarak kanaldan alınan bilgilere göre Asus, anakart pazarındaki hakim pozisyonunu koruyabilmek için fiyatlarda indireme giderek, aynı zamanda yeni bir fiyat düellosunun da fitilini ateşleyebilir. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Asus'un anakart operasyonundan görevli çalışan kadrosunda yeniden düzenlemeye gideceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Asus ve Gigabyte konuyla ilgili bazı açıklamalarda da bulundu. Asus pazar spekülasyonları hakkında konuşmayacağını ancak ilk çeyrekte 5 milyon adet anakart satacağından emin olduğunu söylerken, Gigabyte ise habere konu olan rakamların kurum içi tahminlere yakın olduğunu söylüyor.