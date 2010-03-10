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Anakart satışlarında son durum: Gigabyte, Asus'u yakalıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart satışlarında son durum: Gigabyte, Asus'u yakalıyor
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Asus ve Gigabyte arasındaki fark kapanıyor.

Asus ve Gigabyte arasındaki kıyasıya rekabette Gigabyte'ın arayı kapattığı bildiriliyor. Pazar gözlemcilerinden alınan bilgiye göre, 2010 yılının ilk iki ayında Gigabyte 3.1 - 3.3 milyon civarında anakart satışı gerçekleştirirken, Asus'un ise 3.2 - 3.3 milyon anakart satmış olabileceği dolayısıyla aradaki farkın en azından Ocak - Şubat dönemindeki sonuçlara göre kapanmakta olduğu belirtiliyor.

Satış rakamlarına ek olarak kanaldan alınan bilgilere göre Asus, anakart pazarındaki hakim pozisyonunu koruyabilmek için fiyatlarda indireme giderek, aynı zamanda yeni bir fiyat düellosunun da fitilini ateşleyebilir. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Asus'un anakart operasyonundan görevli çalışan kadrosunda yeniden düzenlemeye gideceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Asus ve Gigabyte konuyla ilgili bazı açıklamalarda da bulundu. Asus pazar spekülasyonları hakkında konuşmayacağını ancak ilk çeyrekte 5 milyon adet anakart satacağından emin olduğunu söylerken, Gigabyte ise habere konu olan rakamların kurum içi tahminlere yakın olduğunu söylüyor.


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DH Misafiri 9 yıl
malesef asus distributörü çizgiden ,bayiler şikayetçi zira garantiye yollanılan ürünleri geri dönüşü geç oluyor,kaldı ki çizgi sene başından beri adam gibi anakart getirmemekte,özellikle üst grup anakart hiç yok lga 1366 p6t-P6T Deluxe-P6T6 WS Revolution-P6X58D Premium-rampage 2-3 - hiçbiri yok.Amd tarafında da durum aynı,am3 destekli 870-880-890 chipsetli pro evo vs hiçbirşey getirmiyorlar,açıklama ise mevcut durumdan daha komik ; bayilerin istekleri doğrultusunda sipariş veriyoruz.Marka distribitörü olarak üst düzey gruptan 20-30 anakart getirtemiyorsan,distrubitörüm diye ortalıkta dolaşmayacaksın !!!
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inca1 9 yıl
Gigabyte Asus'dan daha ıyı bence hm hr ürününd cift bios kullanıyor hemde katı kapasitör ve aynı segementteki kartlarda Gigabyte Asus'dan daha ucuz
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DH Misafiri 9 yıl
Son zamanlarda,Asusun yarışta geride kalmasının yegane sebebi usb3 ve sata6 özellikli yeni anakart çıkartmaması oldu bence.Örneğin ben,3 aydır asusun yeni özellikleri dahil ettiği kartları, ülkemize getirmesini inat ve sabırla
bekliyorum.
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TunahaN___ 9 yıl
gigabyte'ım var mutluyum
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XRacer 9 yıl
@CoreXXX'e katılıyorum.
Gigabyte son anakartlarıyla gerçekten iyi bir grafik çizdi.
Biostar da dikkat çeken üreticilerden.Ülkemizde ucuz diye "dandik" gözüyle bakılan bu firmanın anakartları oldukça kaliteli.Özellikle AMD anakartları çekirdek açma konusunda çok iyi.
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CoreXXX 9 yıl
son zamanlarrda asusun alt seviye anakartları (45-85 dolar arası)nın kalitesini çok düşürdü . zaten en çok satılan segment bu arada.üst seviyeleri iyi ama pahalı. asusun aksine gigabyte 75 dolarlık anakartda bile ultra durable sundu. bu şekilde asusu yakalaması değil bence geçmesi lazım
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prescott2400 9 yıl
asusun ipini çeken olay gigabyte da kullanılan iki kat kalın bakır. bu özellik çok tuttu ve sağlamlığına sağlamlık kattı. birde japon malı katı kondansatörler son vuruşu yaptı diyebilirim.
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sendomi 9 yıl
gigabyte 790x-ud3 kullanıyordum ddr3'e geçmek istedim bütçeme uygun asus m4a785td-v evo buldum hakikaten güzel anakart ancak en son bir sorun yaşadım eski biosa dönemiyordum neyse biosu yüklemek isterken elektrikler gitti allahtan crash free bios'du galiba on unla yüklerim flash bellekten yada dvd'den onarırım dedim olmadı ne yaptıysam yüklemedi servise gitti kart yeni bios yüklendi o arada yeni anakart aldım gigabyte 770ta-ud3 10 numara anakart bir daha gigabyte'dan şaşmam
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Tolgá 9 yıl

prescott2400

asusun ipini çeken olay gigabyte da kullanılan iki kat kalın bakır. bu özellik çok tuttu ve sağlamlığına sağlamlık kattı. birde japon malı katı kondansatörler son vuruşu yaptı diyebilirim.

son darbe dual bios la oldu
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UzmaN345 9 yıl
asus anakartlardan memlunum hiçbir sıkıntı yaşamadım en 775 chipset bir anakart aldım 2.5 seneyi geçti bir sıkıntı yaşamadım zaten 3 sene ömur biçiliyor anakarta bakalım nekadar gidecek
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sabotaj1023 9 yıl
asus anakartımda biosum zarar gördü. ve hala bozuk bir şekilde kullanıyorum. 1 hafta bios düzgün çalışsa ikinci gün tekrar bozuluyor. gigabyte alsaydım dual bıos özelliğinden bıosum bozulsada ikincisiyle çalışmaya devam. gigabyte alırsam alırım daha da asusa yanaşmam.
kablosuz özelliği var vistaya uymuyor. o zaman koymayın.
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Bionic. 9 yıl

fx57

Satış rakamlarına ek olarak kanaldan alınan bilgilere göre Asus, anakart pazarındaki hakim pozisyonunu koruyabilmek için fiyatlarda indireme giderek, aynı zamanda yeni bir fiyat düellosunun da fitilini ateşleyebilir.


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gurkan113 9 yıl
Catch me if you can . İyi olmuş :D
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