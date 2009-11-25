Android işletim sistemli LG GW880'in Çin pazarına yolculuğu yakında başlayacak

LG Mobile'ın, Android işletim sistemini kullanan GT-540 kod adlı bir telefon üzerinde çalıştığına dair söylentilerin ortaya çıkmasının ardından bugün GW880 resmiyet kazandı.

China Mobile aracılığıyla dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e yolculuğa başlaması planlanan GW880, firmanın Androidli ilk telefonu GW660'ın aksine QWERTY klavye mekanizmasına sahip değil. Bununla beraber telefon 3.5 inç boyutunda ve 800x480 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranıyla Çinli teknoloji meraklılarına ''merhaba'' diyecek. Ayrıca telefonda TD-SCDMA şebekesi desteği, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve dahili GPS alıcısı gibi özellikler bulunuyor. LG GW880'in 2009 yılı sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenirken fiyatla ilgili açıklama yapılmadı.