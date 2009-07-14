Android LiveCD; Google'ın mobil işletimini PC'nizde deneyebilirsiniz

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Google öncülüğünde akıllı telefonlar için geliştirilen açık kaynak işletim sistemi Android'in, başta Acer olmak üzere bazı sistem üreticileri tarafından mini-bilgisayarlarda da kullanılması bekleniyor. Linux tabanlı yapısı ve akıllı telefonlara özel detaylarıyla oldukça düşük sistem konfigürasyonlarında da çalışabileceği belirtilen Android işletim sistemini sisteminize kurarak kendiniz de deneyebilirsiniz. Eee_701 Android OS imajından alınarak oluşturulan Google Android LiveCD indirilmeye hazır.

İki parça halinda sunulan ve indirildikten sonra HJSplit yazılımıyla birleştirilen .iso dosyasını VMware ve türevi bir sanallaştırma yazılımıyla mevcut sisteminize zarar vermeden, belirleyeceğiniz bir dizin içerisindeki klasöre kurabilir ve mobil işletim sistemini deneyebilirsiniz. Kurulum esnasında sadece 256MB bellek kullanacak şekilde konfigüre ettiğimiz işletim sisteminin sergilediği performansla netbook'larda performans sıkıntısı çekmeyeceği ayrıca eski sayılabilecek sistemlerin değerlendirilmesinde de kullanılabileceği söylenebilir.

Google Android LiveCD'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Hatırlatmakta fayda var ilgili adresteki her iki (iso.001 ve iso.002) dosyanın da indirip sonra birleştirilmesi gerekiyor.

http://www.tweaktown.com/news/12785/android_livecd_available_for_download/index.html