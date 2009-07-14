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Android LiveCD; Google'ın mobil işletimini PC'nizde deneyebilirsiniz

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,1b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android LiveCD; Google'ın mobil işletimini PC'nizde deneyebilirsiniz
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Google öncülüğünde akıllı telefonlar için geliştirilen açık kaynak işletim sistemi Android'in, başta Acer olmak üzere bazı sistem üreticileri tarafından mini-bilgisayarlarda da kullanılması bekleniyor. Linux tabanlı yapısı ve akıllı telefonlara özel detaylarıyla oldukça düşük sistem konfigürasyonlarında da çalışabileceği belirtilen Android işletim sistemini sisteminize kurarak kendiniz de deneyebilirsiniz. Eee_701 Android OS imajından alınarak oluşturulan Google Android LiveCD indirilmeye hazır.

İki parça halinda sunulan ve indirildikten sonra HJSplit yazılımıyla birleştirilen .iso dosyasını VMware ve türevi bir sanallaştırma yazılımıyla mevcut sisteminize zarar vermeden, belirleyeceğiniz bir dizin içerisindeki klasöre kurabilir ve mobil işletim sistemini deneyebilirsiniz. Kurulum esnasında sadece 256MB bellek kullanacak şekilde konfigüre ettiğimiz işletim sisteminin sergilediği performansla netbook'larda performans sıkıntısı çekmeyeceği ayrıca eski sayılabilecek sistemlerin değerlendirilmesinde de kullanılabileceği söylenebilir.

Google Android LiveCD'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Hatırlatmakta fayda var ilgili adresteki her iki (iso.001 ve iso.002) dosyanın da indirip sonra birleştirilmesi gerekiyor.


http://www.tweaktown.com/news/12785/android_livecd_available_for_download/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
melpa 7 yıl
indirdikten sonra birleştirdin mi hjssplit ile
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sertacaygun 10 yıl
Aynen yaa... Chrome OS sandım da şaşırdım meğerse saman altından su yürütüyorlar diye şaşırdım :D ...
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teutara 10 yıl
İlk örneklerinin bu kadar çabuk dağıtılması ilginç ama yanı zamanda güzel durum.
Google için kafamızda oluşan kalite çıtasını bozmazsa, adından çok bahsettirecektir.
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Uzaktan Kumandan 10 yıl
iyi de bu chrome os değil...

android...

ekleme:

normal link çok yavaş iniyor, torrentten indirmek daha sağlıklı olur kanımca...
live-android.googlecode.com/...
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positroN 10 yıl
su an indiriyorum. eee pc imajindan alindigina gore eee pc 900'ume uyum saglar herhalde:D umarim unetbootin ile gecinebilirler baska turlu nasil kurulabilir bir fikrim yok.
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