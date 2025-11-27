POCO, Android 16 güncelleme takvimini açıkladı: HyperOS 3 hangi cihazlara, ne zaman geliyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve birkaç POCO modelinin listesini daha önce yayınlamıştı ancak şimdi POCO, cihazları için Android 16 güncelleme takvimini açıkladı.

HyperOS 3 güncellemesi alacak POCO cihazlar

Ekim - Kasım 2025

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7

Kasım - Aralık 2025

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO M6+

POCO M6

POCO M7 Pro

POCO M7

Aralık 2025 - Mart 2026

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F5 X6

POCO M7 Pro

POCO C85

POCO Pad

POCO Pad X1

POCO Pad M1

HyperOS 3 güncellemesi neler getiriyor?

HyperOS 3, Xiaomi'nin en iddialı yazılım güncellemelerinden biri. Performans iyileştirmelerinin yanı sıra HyperIsland (iPhone’lardaki Dinamik Ada), yeni kilit ekranı stilleri, daha yetenekli Galeri düzenleyici ve Google'ın Gemini AI ile daha sıkı entegrasyonu gibi özelliklerle yepyeni bir görsel katman sunuyor. Ayrıca, desteklenen donanımlarda Dokunarak Paylaşma, genişletilmiş sistem genelinde çeviri ve geliştirilmiş yapay zeka destekli yazma ve ses araçları da getiriyor.

