POCO, Android 16 güncelleme takvimini açıkladı: HyperOS 3 hangi cihazlara, ne zaman geliyor?

HyperOS 3 güncellemesi alacak POCO cihazlar
Ekim - Kasım 2025
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7
Kasım - Aralık 2025
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO M6+
- POCO M6
- POCO M7 Pro
- POCO M7
Aralık 2025 - Mart 2026
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO F5 X6
- POCO M7 Pro
- POCO C85
- POCO Pad
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
HyperOS 3 güncellemesi neler getiriyor?
HyperOS 3 güncellemesi neler getiriyor?

HyperOS 3, Xiaomi'nin en iddialı yazılım güncellemelerinden biri. Performans iyileştirmelerinin yanı sıra HyperIsland (iPhone'lardaki Dinamik Ada), yeni kilit ekranı stilleri, daha yetenekli Galeri düzenleyici ve Google'ın Gemini AI ile daha sıkı entegrasyonu gibi özelliklerle yepyeni bir görsel katman sunuyor. Ayrıca, desteklenen donanımlarda Dokunarak Paylaşma, genişletilmiş sistem genelinde çeviri ve geliştirilmiş yapay zeka destekli yazma ve ses araçları da getiriyor.