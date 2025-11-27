Giriş
    POCO, Android 16 güncelleme takvimini açıkladı: HyperOS 3 hangi cihazlara, ne zaman geliyor?

    Yeni POCO F8 serisi, Xiaomi HyperOS 3 yazılımıyla geliyor. Markanın güncelleme takvimine göre, 2025 yılı sonuna kadar 10'dan fazla POCO cihaz Android 16'ya güncellenecek. 

    POCO Android 16 (HyperOS 3) güncelleme takvimi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve birkaç POCO modelinin listesini daha önce yayınlamıştı ancak şimdi POCO, cihazları için Android 16 güncelleme takvimini açıkladı.

    HyperOS 3 güncellemesi alacak POCO cihazlar

    Android 16 HyperOS 3 alacak POCO telefon modelleri Tam Boyutta Gör
    POCO, dün küresel lansman etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını (POCO F8 Pro ve POCO F8 Ultra) ve tabletlerini (POCO Pad M1 ve POCO Pad X1) tanıttı. Yeni POCO cihazlar aynı gün Türkiye’de de satışa sunuldu. POCO, etkinlik sırasında HyperOS 3'ün yayınlanma takvimini de açıkladı ve POCO telefonlara HyperOS 3 güncellemesi ne zaman gelecek resmî olarak belli oldu. İşte Android 16 alacak POCO telefon ve tablet modelleri:

    Ekim - Kasım 2025

    • POCO F7 Ultra
    • POCO F7 Pro
    • POCO F7
    • POCO X7 Pro
    • POCO X7

    Kasım - Aralık 2025

    • POCO F6 Pro
    • POCO F6
    • POCO M6+
    • POCO M6
    • POCO M7 Pro
    • POCO M7

    Aralık 2025 - Mart 2026

    • POCO F5 Pro
    • POCO F5
    • POCO F5 X6
    • POCO M7 Pro
    • POCO C85
    • POCO Pad
    • POCO Pad X1
    • POCO Pad M1

    HyperOS 3 güncellemesi neler getiriyor?

    HyperOS 3, Xiaomi'nin en iddialı yazılım güncellemelerinden biri. Performans iyileştirmelerinin yanı sıra HyperIsland (iPhone’lardaki Dinamik Ada), yeni kilit ekranı stilleri, daha yetenekli Galeri düzenleyici ve Google'ın Gemini AI ile daha sıkı entegrasyonu gibi özelliklerle yepyeni bir görsel katman sunuyor. Ayrıca, desteklenen donanımlarda Dokunarak Paylaşma, genişletilmiş sistem genelinde çeviri ve geliştirilmiş yapay zeka destekli yazma ve ses araçları da getiriyor.

