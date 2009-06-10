Antec Mini Skeleton-90; Mini-ITX anakartlarla uyumlu açık hava kasası

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Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden birisi olan Antec, uzay montaj sistem kurulumuna ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı Skeleton isimli özel kasasının kompakt forma sahip yeni modelini yaptığı resim açıklamayla duyurdu.

İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz kasa, 190 x 210 x 230 mm boyutlarında ve 5.5 Kg ağırlığında. Mini-ITX anakartlarla uyumlu olduğu belirtilen Mini Skeleton-90, bir adet 5.25-inç ve iki adet 2.5-inç slotu ile toplamda üç farklı sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Ön kısmına USB ve ses bağlantı konnektörleri konumlandırılan Mini Skeleton'un soğutulmasından ise üst kısmına yerleştirilen Mavi LED'li 150mm TricColor fan ve arkada yer alan 70mm'lik fan sorumlu.

90 Watt'lık adaptör ile gelen Antec Mini Skeleton-90'ın üç yıllık garanti ile kullanıma sunulması beklenirken fiyatının yaklaşık 119$ olacağı ifade ediliyor.