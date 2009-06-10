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Antec Mini Skeleton-90; Mini-ITX anakartlarla uyumlu açık hava kasası

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Antec Mini Skeleton-90; Mini-ITX anakartlarla uyumlu açık hava kasası
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Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden birisi olan Antec, uzay montaj sistem kurulumuna ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı Skeleton isimli özel kasasının kompakt forma sahip yeni modelini yaptığı resim açıklamayla duyurdu.

İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz kasa, 190 x 210 x 230 mm boyutlarında ve 5.5 Kg ağırlığında. Mini-ITX anakartlarla uyumlu olduğu belirtilen Mini Skeleton-90, bir adet 5.25-inç ve iki adet 2.5-inç slotu ile toplamda üç farklı sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Ön kısmına USB ve ses bağlantı konnektörleri konumlandırılan Mini Skeleton'un soğutulmasından ise üst kısmına yerleştirilen Mavi LED'li 150mm TricColor fan ve arkada yer alan 70mm'lik fan sorumlu.

90 Watt'lık adaptör ile gelen Antec Mini Skeleton-90'ın üç yıllık garanti ile kullanıma sunulması beklenirken fiyatının yaklaşık 119$ olacağı ifade ediliyor.


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01Mrt 10 yıl
@fx57, teşekkürler bilgilendirme için...
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artenis 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

@fx57, teşekkürler bilgilendirme için...


post kasalım slm baslıgı altında...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
evinde sebi sübyan cirit atıyorsa bu kasayı tafsiye etmem :D
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fx57 10 yıl
@01mrt, daha önceki haberimiz kasaya ait ön bilgileri içeriyordu, bu haberimizde ise Antec'in resmi açıklamasına yer verdik.
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Hobo. 10 yıl
Bu Mini ITX uyumlusu. Diğeri değildi. Tek fark bu galiba
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01Mrt 10 yıl
Bu haberi daha önce görmüştüm sanki yoksa dejavu mu yaşıyorum... :)
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artenis 10 yıl
fiyatı uretim maliyetinin cok ustunde gibi gorunen bir tasarımı var.
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