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AOpen XC uBox LE200; Nettop / MiniPC inceleme

10 yıl
69,1b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Güç kaynağı kadar alanda Komple PC! AOpen XC uBox LE200 mercek altında.

Intel'in ATOM platformu düşük güç tüketim değerleri, günümüz uygulamalarındaki kabul edilebilir performans değerleri ve uygun sayılabilecek fiyatıyla Netbook pazarının bu günkü büyüklüğüne ulaşmasında büyük rol oynadı.

Üreticiler taşınabilir ortamda kendini ispatlayan ATOM platformunu Nettop olarak tabir edilen Mini PC'ler ile masaüstüne de taşımaya kararlı gözüküyorlar. Bu videomuzda AOpen'ın XC uBox LE200 modeli Nettop'ını ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Bakalım ATOM masa üstünde ne kadar başarılı?


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PePo 10 yıl
uboks değil mikrobox diye okunur o.
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firat1337 10 yıl
Stealth filmin adı..
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ugacomtr 10 yıl
speed teşekkürler...
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dante38 10 yıl
harbi flimin adı ne ben bunu 1 kere tvde izlemiştim sevdim alıcaktım isimini bilmiyom söyleyin lütfen
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cat_power 10 yıl
945 çipi Atom'dan fazla enerji tüketiyor. Sonuçta sistem olarak düşünme lazım.

780G + 4850e bundan hem çok daha performanslı hem de yaklaşık aynı seviyelerde enerji tüketiyor. Onboard HD çözümü de var.
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ugacomtr 10 yıl
ben de aynı soruyu sordum. filmin adı ne? söylüyo ama bişi anlamadım dediginden. :)
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a1a1a1fs 10 yıl
videodaki filmin adı ne?
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gun 10 yıl
Soğutma ise Intel Atom işlemcisini piyasaya sürerken chipsetide masa üstü bir chipseti özelleştirerek yanında verdi dolayısıyla böyle saçma bir durum oluştu. Chipset işlemciden daha fazla enerji tüketiyor. Şimdi onu GN40 chipseti ile aşacak ve içindeki grafik işlemcisinide yenileyecek sistem böyle en azından Intel'in centrino'daki grafik işlemcilerinin yapabildiklerini az çok yapabilecek.
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gun 10 yıl
Bu ürün tahmininizden de ucuza barebone olarak 179$'dan tavsiye edilen satış fiyatına sahip.
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moffaka 10 yıl

Orjinalden alıntı: gun

Bu ürün tahmininizden de ucuza barebone olarak 179$'dan tavsiye edilen satış fiyatına sahip.




Eğer 179 dolarsa işler değişir artık divxplayerimden nefret ediyorum zaten.
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ebehram 10 yıl
İşlemci pasif ama 945 aktif sogutuluyor.Boyle bir sacmalık mı olur.Acilen İntel in 945 yongasını degistirmesi gerekiyor.Chipseti saymazsak guc kaynagını 300w ile degistirip pasif sogutmayla belki tamamen sessiz hale getirebilirlerdi.
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ugacomtr 10 yıl
film ismi neymiş? onu cok merak ettim.
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