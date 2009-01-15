AOpen XC uBox LE200; Nettop / MiniPC inceleme

Güç kaynağı kadar alanda Komple PC! AOpen XC uBox LE200 mercek altında.

Intel'in ATOM platformu düşük güç tüketim değerleri, günümüz uygulamalarındaki kabul edilebilir performans değerleri ve uygun sayılabilecek fiyatıyla Netbook pazarının bu günkü büyüklüğüne ulaşmasında büyük rol oynadı.

Üreticiler taşınabilir ortamda kendini ispatlayan ATOM platformunu Nettop olarak tabir edilen Mini PC'ler ile masaüstüne de taşımaya kararlı gözüküyorlar. Bu videomuzda AOpen'ın XC uBox LE200 modeli Nettop'ını ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Bakalım ATOM masa üstünde ne kadar başarılı?