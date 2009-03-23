Apple, 899$ seviyesinde 17" iMac kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde iMac serisini güncelleyen Apple, önümüzdeki günlerde yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Apple'ın 17" boyutundaki yeni iMac modelinin, 899$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Intel platformunu temel alan ve hepsi bir arada formunda hazırlanan sistemin eğitim kurumları için hazırlandığı dolayısıyla bahsi geçen fiyatlandırmanın eğitim kurumları için geçerli olacağı belirtiliyor.



