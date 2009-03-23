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Apple, 899$ seviyesinde 17" iMac kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple, 899$ seviyesinde 17
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Geçtiğimiz günlerde iMac serisini güncelleyen Apple, önümüzdeki günlerde yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Apple'ın 17" boyutundaki yeni iMac modelinin, 899$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Intel platformunu temel alan ve hepsi bir arada formunda hazırlanan sistemin eğitim kurumları için hazırlandığı dolayısıyla bahsi geçen fiyatlandırmanın eğitim kurumları için geçerli olacağı belirtiliyor.



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kabur91 10 yıl
aplle zaten anca bizim hayalimiz olur
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Metaone 10 yıl
Apple'ın tasarımına, yenilikçi yaklaşımlarına ve de iLife paketine kesinlikle diyecek bir şeyim yok. Geçen gün Steve Ballmer bir demecinde niye benzer konfigürasyondaki bir makinaya $500 fazla verilsin diye sormuş, cevabı var bunun işte, Apple'ın Wintel'den farklılığı anlatılır ama Amerika için açıklayıcı olabilir. Apple'lar Türkiye'ye geldiği zaman, yukarıda arkadaşların da belirttiği üzere Doları Euro'ya çevirip KDV, ÖTV ne varsa yüklüyorlar, alınacak halden çıkıyor. Ben bir zamanlar naçizane bir MacMini aldıydım, arada upgrade'lerle ayakta tutuyorum ve çok da memnunum. Tüm download'larımı, iPhone işlemlerimi yapıyorum, iLife paketi süper zaten (MS bunun gibi bir paket yapsa çalışır mı acaba, kaça satar?). Ama makina eskiyince yerine ne koyabilirim hiçbir fikrim yok, düşünmesi bile ürkütüyor insanı
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Batuist 10 yıl
boşverin appleın fiyat politikasını zaten fazla kimse almayacak.. buda onun karşılığı...
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Grafik eğitimi veren kurslar için iyi bir kampanya ama anlamadığım niye ev kullanıcısı için böyle kampanyalar yapmıyorlar.
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SERIM 10 yıl
Apple sadece amerikalıları baz alarak üretir satar fiyatlandırır, 899 usd amerika için makul fiyat, bize gelene kadar katlanıp yuvarlanıp dünyaları buluyor o ayır mesele.
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