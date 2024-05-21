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    Apple'ın efsane kreatif direktörü: iPhone'da isim değişikliğinin vakti geldi

    iPhone, iPad ve iMac gibi cihazların ismindeki "i" ön ekini bulan Ken Segall'dan ilgi çekici bir öneri geldi. Efsane kreatif direktör bunun artık rafa kaldırılması gerektiğini söylüyor.
    Apple'ın efsane ismi: iPhone'da isim değişikliğinin vakti geldi Tam Boyutta Gör
    Başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerinin oluşturulmasında büyük emekleri olan Ken Segall, iPhone'da artık isim değişşikliğine gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Apple'ın imajını ve pazarlama stratejisini büyük ölçüde etkileyen efsane isim, Wired'a verdiği röportajda bu fikrini dile getirdi.

    Segall, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ürün tanıtımı için defalarca kez birlikte çalıştığı reklam ajansının kreatif direktörüydü. Kendisi, iPhone, iPad, iMac ve diğer cihazların isimlerindeki "i" ön ekini bulan kişi olarak tanınıyor. Segall verdiği röportajda Apple'ın artık bu eki bırakmasının zamanının geldiğini söyledi.

    Apple'ın efsane ismi: iPhone'da isim değişikliğinin vakti geldi Tam Boyutta Gör

    Apple da yavaş yavaş "i"den uzaklaştı

    Deneyimli isme göre cihazların isimlerindeki "i" harfi internet ile bağlantılı olduklarını ifade ediyordu. Fakat günümüzde tüm cihazlar internete bağlı olduğu için bu ön ekin bir anlamı kalmadı. Segall "belki de Apple'ın bu ön ekten vazgeçmesi fikrini çılgınlık olarak görecek pazarlama uzmanları olacaktır" diye de ekliyor.

    Apple'ın efsane ismi: iPhone'da isim değişikliğinin vakti geldi Tam Boyutta Gör

    Apple'ın esasında "i" ön ekini aşamalı olarak kullanmayı bıraktığını görüyoruz. Şirket son yıllarda Apple Watch, AirPods ve Vision Pro gibi isimlerinde "i" harfi bulunmayan birçok yeni cihaz piyasaya sürdü. Sigall, bu değişimin arkasındaki olası nedenleri yorumlarken mantıklı argümanlar sunsa da, Apple'ın iPhone'da isim değişikliğine gitmesi oldukça zor bir karar gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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