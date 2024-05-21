Apple'ın efsane kreatif direktörü: iPhone'da isim değişikliğinin vakti geldi

Segall, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ürün tanıtımı için defalarca kez birlikte çalıştığı reklam ajansının kreatif direktörüydü. Kendisi, iPhone, iPad, iMac ve diğer cihazların isimlerindeki "i" ön ekini bulan kişi olarak tanınıyor. Segall verdiği röportajda Apple'ın artık bu eki bırakmasının zamanının geldiğini söyledi.
Apple da yavaş yavaş "i"den uzaklaştı
Deneyimli isme göre cihazların isimlerindeki "i" harfi internet ile bağlantılı olduklarını ifade ediyordu. Fakat günümüzde tüm cihazlar internete bağlı olduğu için bu ön ekin bir anlamı kalmadı. Segall "belki de Apple'ın bu ön ekten vazgeçmesi fikrini çılgınlık olarak görecek pazarlama uzmanları olacaktır" diye de ekliyor.
Apple'ın esasında "i" ön ekini aşamalı olarak kullanmayı bıraktığını görüyoruz. Şirket son yıllarda Apple Watch, AirPods ve Vision Pro gibi isimlerinde "i" harfi bulunmayan birçok yeni cihaz piyasaya sürdü. Sigall, bu değişimin arkasındaki olası nedenleri yorumlarken mantıklı argümanlar sunsa da, Apple'ın iPhone'da isim değişikliğine gitmesi oldukça zor bir karar gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.