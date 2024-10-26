Apple işareti verdi: Yeni Mac'ler önümüzdeki hafta geliyor!

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Tam Boyutta Gör Apple yeni Mac bilgisayarlarını önümüzdeki hafta tanıtacağını resmen doğruladı. Şirketin üst düzey pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, kişisel sosyal medya hesabında Ekim ayının son haftası boyunca birden fazla önemli duyuru yapacaklarını açıkladı.

Görünüşe bakılırsa Cupertinolu şirket 28 Ekim Pazartesi gününden başlayarak M4 işlemcili MacBook Pro modellerini ve ardından diğer M4 destekli Mac ürünlerini tanıtacak. Tahmin edebileceğiniz üzere yeni iMac ve Mac mini modellerinden bahsediyoruz.

Apple, M4 işlemcisini ilk kez yeni iPad Pro modelinde kullanmıştı. TSMC'nin geliştirilmiş 3 nm üretim süreci kullanılarak üretilen işlemci, M3'e göre önemli performans artışı sağlıyor. M4 ayrıca, 38 TOPs kapasiteli yani saniyede 38 trilyon yapay zeka işlemi yapabilen bir sinir motoruna (neural engine) sahip.

Bloomberg muhabiri Mark Gurman daha önce Apple'ın M4 işlemcili ilk bilgisayarının MacBook Pro olacağını ve yeni modellerin Ekim sonu ya da Kasım başında duyurulacağını söylemişti. Apple'ın M4 Pro ve M4 Max işlemcilerle donatılmış 14 inç ve 16 inçlik varyantlar sunması bekleniyor.

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Mac dolu bir hafta olacak

Bunun yanı sıra Apple önümüzdeki hafta uzun zamandır beklenen M4 işlemcili Mac mini modelini de tanıtacak. Yeni kompakt bilgisayarın beş adet USB-C bağlantı noktası, bir HDMI girişi ve Apple TV'ye benzer daha küçük bir tasarımla geleceği bildiriliyor.

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Apple'ın M4 işlemcili iMac modelini duyurma ihtimali de bir hayli yüksek. Ancak MacBook Air, Mac Studio ve Mac Pro'nun M4 işlemcili versiyonları 2025 yılından önce piyasaya sürülmeyecek. Şirket kısa süre önce Apple Intelligence uyumlu yeni A17 Pro işlemciyle donatılmış iPad mini'yi çıkarmıştı. Standart iPad'in de gelecek yıl benzer şekilde güncellenmesi planlanıyor.

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