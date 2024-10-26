Apple işareti verdi: Yeni Mac'ler önümüzdeki hafta geliyor!

Görünüşe bakılırsa Cupertinolu şirket 28 Ekim Pazartesi gününden başlayarak M4 işlemcili MacBook Pro modellerini ve ardından diğer M4 destekli Mac ürünlerini tanıtacak. Tahmin edebileceğiniz üzere yeni iMac ve Mac mini modellerinden bahsediyoruz.
Apple, M4 işlemcisini ilk kez yeni iPad Pro modelinde kullanmıştı. TSMC'nin geliştirilmiş 3 nm üretim süreci kullanılarak üretilen işlemci, M3'e göre önemli performans artışı sağlıyor. M4 ayrıca, 38 TOPs kapasiteli yani saniyede 38 trilyon yapay zeka işlemi yapabilen bir sinir motoruna (neural engine) sahip.
Bloomberg muhabiri Mark Gurman daha önce Apple'ın M4 işlemcili ilk bilgisayarının MacBook Pro olacağını ve yeni modellerin Ekim sonu ya da Kasım başında duyurulacağını söylemişti. Apple'ın M4 Pro ve M4 Max işlemcilerle donatılmış 14 inç ve 16 inçlik varyantlar sunması bekleniyor.
Mac dolu bir hafta olacak
Bunun yanı sıra Apple önümüzdeki hafta uzun zamandır beklenen M4 işlemcili Mac mini modelini de tanıtacak. Yeni kompakt bilgisayarın beş adet USB-C bağlantı noktası, bir HDMI girişi ve Apple TV'ye benzer daha küçük bir tasarımla geleceği bildiriliyor.
Apple'ın M4 işlemcili iMac modelini duyurma ihtimali de bir hayli yüksek. Ancak MacBook Air, Mac Studio ve Mac Pro'nun M4 işlemcili versiyonları 2025 yılından önce piyasaya sürülmeyecek. Şirket kısa süre önce Apple Intelligence uyumlu yeni A17 Pro işlemciyle donatılmış iPad mini'yi çıkarmıştı. Standart iPad'in de gelecek yıl benzer şekilde güncellenmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu