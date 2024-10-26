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    Anlık Bildirim

    Apple işareti verdi: Yeni Mac'ler önümüzdeki hafta geliyor!

    Apple gelecek hafta yeni Mac bilgisayarlarını duyurmaya hazırlanıyor. Şirket yöneticisi Greg Joswiak, M4 işlemcili Mac'lerle dolu yoğun bir haftanın bizleri beklediğini açıkladı.
    Apple işareti verdi: Yeni Mac'ler önümüzdeki hafta geliyor! Tam Boyutta Gör
    Apple yeni Mac bilgisayarlarını önümüzdeki hafta tanıtacağını resmen doğruladı. Şirketin üst düzey pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, kişisel sosyal medya hesabında Ekim ayının son haftası boyunca birden fazla önemli duyuru yapacaklarını açıkladı.

    Görünüşe bakılırsa Cupertinolu şirket 28 Ekim Pazartesi gününden başlayarak M4 işlemcili MacBook Pro modellerini ve ardından diğer M4 destekli Mac ürünlerini tanıtacak. Tahmin edebileceğiniz üzere yeni iMac ve Mac mini modellerinden bahsediyoruz.

    Apple, M4 işlemcisini ilk kez yeni iPad Pro modelinde kullanmıştı. TSMC'nin geliştirilmiş 3 nm üretim süreci kullanılarak üretilen işlemci, M3'e göre önemli performans artışı sağlıyor. M4 ayrıca, 38 TOPs kapasiteli yani saniyede 38 trilyon yapay zeka işlemi yapabilen bir sinir motoruna (neural engine) sahip.

    Bloomberg muhabiri Mark Gurman daha önce Apple'ın M4 işlemcili ilk bilgisayarının MacBook Pro olacağını ve yeni modellerin Ekim sonu ya da Kasım başında duyurulacağını söylemişti. Apple'ın M4 Pro ve M4 Max işlemcilerle donatılmış 14 inç ve 16 inçlik varyantlar sunması bekleniyor.

    Apple işareti verdi: Yeni Mac'ler önümüzdeki hafta geliyor! Tam Boyutta Gör

    Mac dolu bir hafta olacak

    Bunun yanı sıra Apple önümüzdeki hafta uzun zamandır beklenen M4 işlemcili Mac mini modelini de tanıtacak. Yeni kompakt bilgisayarın beş adet USB-C bağlantı noktası, bir HDMI girişi ve Apple TV'ye benzer daha küçük bir tasarımla geleceği bildiriliyor.

    Apple'ın M4 işlemcili iMac modelini duyurma ihtimali de bir hayli yüksek. Ancak MacBook Air, Mac Studio ve Mac Pro'nun M4 işlemcili versiyonları 2025 yılından önce piyasaya sürülmeyecek. Şirket kısa süre önce Apple Intelligence uyumlu yeni A17 Pro işlemciyle donatılmış iPad mini'yi çıkarmıştı. Standart iPad'in de gelecek yıl benzer şekilde güncellenmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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