Apple tamamen camdan yapılmış MacBook üzerinde çalışmaya devam ediyor

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Tam Boyutta Gör Apple, şirketin tamamen camdan yapılmış bir MacBook üretmeye yaklaştığını gösteren iki patenti yakın zamanda aldı. Patentli tasarım, yalnızca cihazın iç bileşenlerini korumakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcı arayüzünün bir parçası olarak da işlev gören bir muhafazayı içeriyor.

Cihaz cam klavyeye sahip olabilir

Bu yenilikçi yaklaşım, cihazın tüm yüzeyinin etkileşimli olabileceği ve Apple'ın gelecekteki donanım planlarına heyecan verici bir bakış sunabileceği anlamına geliyor. Apple'ın cam tabanlı tasarımlara doğru yolculuğu 2011'e kadar uzanan on yıllık bir sürecin ürünü olarak kabul ediliyor.

Şirket, 2023 yılında tek bir cam levhadan yapılmış bir iMac tasarımının patentini aldı. Son patentler, bu fikirlerin sadece geçici konseptler olmadığını ve Apple'ın ürün gamında gelecekteki bir trendin sinyali olabileceğini gösteriyor. Bu patentin konusu olan gövde sadece bir kabuk değil sistemin ayrılmaz bir parçası.

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Fütüristik ve lüks bir tasarıma sahip olan cam MacBook veya iMac fikri, camın doğası gereği kırılgan olması nedeniyle pratiklik konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Ön camlarda bulunan malzemelere benzer malzemelerin dayanıklılığı artırmak için kullanılması ihtimaline rağmen cam MacBook hala riskli görünüyor.

Gelişmiş cam teknolojisinin kullanılması ve on yılı aşkın araştırma ve geliştirme maliyetlerinin olması nedeniyle cam bir MacBook'un daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel. Apple'ın cam MacBook ve iMac tasarımları cesur, lüks ve yenilikçi olarak görülüyor.

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Ancak bu tür cihazların ortalama tüketici için daha az çekici hale gelmesine neden olabilecek kırılganlık, maliyet ve pratiklik gibi önemli riskleri de beraberinde getiriyorlar. Tüm bu zorluklara rağmen bu ürünler Apple hayranlarının beklediği ürünler olabilir. Bu vizyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise zamanla ortaya çıkacak.

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