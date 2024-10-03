Apple tamamen camdan yapılmış MacBook üzerinde çalışmaya devam ediyor

Cihaz cam klavyeye sahip olabilir
Bu yenilikçi yaklaşım, cihazın tüm yüzeyinin etkileşimli olabileceği ve Apple'ın gelecekteki donanım planlarına heyecan verici bir bakış sunabileceği anlamına geliyor. Apple'ın cam tabanlı tasarımlara doğru yolculuğu 2011'e kadar uzanan on yıllık bir sürecin ürünü olarak kabul ediliyor.
Şirket, 2023 yılında tek bir cam levhadan yapılmış bir iMac tasarımının patentini aldı. Son patentler, bu fikirlerin sadece geçici konseptler olmadığını ve Apple'ın ürün gamında gelecekteki bir trendin sinyali olabileceğini gösteriyor. Bu patentin konusu olan gövde sadece bir kabuk değil sistemin ayrılmaz bir parçası.
Fütüristik ve lüks bir tasarıma sahip olan cam MacBook veya iMac fikri, camın doğası gereği kırılgan olması nedeniyle pratiklik konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Ön camlarda bulunan malzemelere benzer malzemelerin dayanıklılığı artırmak için kullanılması ihtimaline rağmen cam MacBook hala riskli görünüyor.
Gelişmiş cam teknolojisinin kullanılması ve on yılı aşkın araştırma ve geliştirme maliyetlerinin olması nedeniyle cam bir MacBook'un daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel. Apple'ın cam MacBook ve iMac tasarımları cesur, lüks ve yenilikçi olarak görülüyor.
Ancak bu tür cihazların ortalama tüketici için daha az çekici hale gelmesine neden olabilecek kırılganlık, maliyet ve pratiklik gibi önemli riskleri de beraberinde getiriyorlar. Tüm bu zorluklara rağmen bu ürünler Apple hayranlarının beklediği ürünler olabilir. Bu vizyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise zamanla ortaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.