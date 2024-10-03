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    Apple tamamen camdan yapılmış MacBook üzerinde çalışmaya devam ediyor

    Apple'ın yakın zamanda yaptığı bir patent başvurusu, teknoloji dünyasına tamamen camdan yapılmış bir MacBook'un ya da iMac'in nasıl çalışabileceğine dair yeni bir bakış açısı kazandırıyor.
    Apple tamamen camdan yapılmış MacBook üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, şirketin tamamen camdan yapılmış bir MacBook üretmeye yaklaştığını gösteren iki patenti yakın zamanda aldı. Patentli tasarım, yalnızca cihazın iç bileşenlerini korumakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcı arayüzünün bir parçası olarak da işlev gören bir muhafazayı içeriyor.

    Cihaz cam klavyeye sahip olabilir

    Bu yenilikçi yaklaşım, cihazın tüm yüzeyinin etkileşimli olabileceği ve Apple'ın gelecekteki donanım planlarına heyecan verici bir bakış sunabileceği anlamına geliyor. Apple'ın cam tabanlı tasarımlara doğru yolculuğu 2011'e kadar uzanan on yıllık bir sürecin ürünü olarak kabul ediliyor.

    Şirket, 2023 yılında tek bir cam levhadan yapılmış bir iMac tasarımının patentini aldı. Son patentler, bu fikirlerin sadece geçici konseptler olmadığını ve Apple'ın ürün gamında gelecekteki bir trendin sinyali olabileceğini gösteriyor. Bu patentin konusu olan gövde sadece bir kabuk değil sistemin ayrılmaz bir parçası.

    Fütüristik ve lüks bir tasarıma sahip olan cam MacBook veya iMac fikri, camın doğası gereği kırılgan olması nedeniyle pratiklik konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Ön camlarda bulunan malzemelere benzer malzemelerin dayanıklılığı artırmak için kullanılması ihtimaline rağmen cam MacBook hala riskli görünüyor.

    Gelişmiş cam teknolojisinin kullanılması ve on yılı aşkın araştırma ve geliştirme maliyetlerinin olması nedeniyle cam bir MacBook'un daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel. Apple'ın cam MacBook ve iMac tasarımları cesur, lüks ve yenilikçi olarak görülüyor.

    Apple tamamen camdan yapılmış MacBook üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör

    Ancak bu tür cihazların ortalama tüketici için daha az çekici hale gelmesine neden olabilecek kırılganlık, maliyet ve pratiklik gibi önemli riskleri de beraberinde getiriyorlar. Tüm bu zorluklara rağmen bu ürünler Apple hayranlarının beklediği ürünler olabilir. Bu vizyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise zamanla ortaya çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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