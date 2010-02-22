Apple, AppStore'da temizlik yapıyor

Bildiğiniz gibi Apple, geliştiricilere AppStore'a uygulamalarını direk yerleştirme izni vermiyor. Hazırlanan uygulamalar Apple tarafından kontrol edildikten sonra AppStore'dan kullanıcılara sunuluyor. Kimileri bu kontrolü hoş karşılamazken, bu sayede kural dışı birçok uygulamanın yayınlanmasının önüne geçiliyor.

Ancak Apple bu sefer daha farklı bir temizlik yapıyor. Başta yayınlanmasına izin verdiği bazı cinsel öğe içeren uygulamaları (oyunlar, slayt sunumlar) AppStore'dan kaldırıyor. Geliştiricilere bu konuda bilgilendirici bir elektronik posta gönderen Apple, uygulamaların silinmesinin nedeni olarak şunu söylüyor;

"Başta dağıtımında herhangi bir sorun görmediğimiz uygulamalar hakkında tüketicilerden çok sayıda şikayet aldığımız için kurallarımızı gereğine uygun şekilde değiştirdik. Bu yüzden sizin uygulamanız (iWobble) da dahil olmak üzere içersinde herhangi bir cinsel öğe barındıran bütün uygulamaları silme kararı aldık. "

Peki bu temizlikte ne kadar uygulama AppStore'dan kaldırıldı ? Bu sorunun cevabını AppShoper.com sitesinin yaptığı araştırma sonucu veriyor;

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Sitemizin mobil ziyaretçileri için grafiği yazıya dökmek gerekirse; 17 Şubat'ta Apple 1000'e yakın uygulamayı AppStore'dan kaldırırken, bu sayı 18 Şubat'ta 4000'e ulaşmış. 19 ve 20 Şubat'larda da silinen uygulama sayısı 800-1000 arasında değişmiş.

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Apple'ın kaldırdığı oyunlardan biri; Daisy Mae