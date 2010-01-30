Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple iPad 2: İkinci jenerasyon tablet hakkında ilk iddialar

Apple'ın iPad'i tanıtması da tartışmaları bitirmedi. iPad'in bazı eksiklere sahip olması, iPad 2 iddialarının fitilini ateşledi.
9 yıl
11,7b
1
66
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarı iPad, Steve Jobs tarafından gerçekleştirilen özel bir sunumla resmi olarak tanıtıldı. Tasarımıyla tartışma yaratan ve kullanıcıları ikiye bölen iPad, başta iPhone kullanıcıları olmak üzere sıkı Apple fanatiklerinin beğenisini kazanırken, bazı kullanıcılar tarafındansa sert bir şekilde eleştiriliyor. Kimilerince ek özelliklerle donatılmış daha büyük ekranlı iPod Touch olarak tanımlanan tablet bilgisayar, tasarımı kadar sahip olduğu teknik özellikleriyle de bazı eleştrileri üzerine çekiyor zira iPad, bugün herhangi bir netbook'ta bulunabilen bazı özelliklerden yoksun olarak geliyor.

Apple iPad 2: İkinci jenerasyon tablet hakkında ilk iddialar
Tam Boyutta Gör

Kesin olan birşey var ki iPad yine çok satacak ve Apple'ın pazardaki güçlü pozisyonuna olumlu katıda bulunacak. Zira Georgia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Kindle gibi elektronik kitap okuyucuları, kullanıcılar tarafından yetenekleri sınırlı cihazlar olarak tanımlanırken, var olan boşluğu iPad gibi aynı zamanda eKitap okuyucusu olarak ta kullanılabilen, çoklu ortam özellikleri gelişmiş cihazların dolduracağı düşünülüyor. Ekran kalitesi ve kullanılan işlemcisi başta olmak üzere dikkat çekici özelliklerle donatılan iPad, aynı zamanda eksikleri olanda bir cihaz ve biz bu haberimizde bardağın boş tarafını masaya yatıracağız.

Apple iPad 2: İkinci jenerasyon tablet hakkında ilk iddialar
Tam Boyutta Gör

iPad 2 ile ilgili iddiaların ortaya atılmasındaki en önemli neden, iPad'in bazı özelliklerden mahrum olması. Kuşkusuz iPad için tartışma konusu olan en büyük eksiklik Flash desteği. Bilindiği üzere geniş-bant internetin yaygınlaşması ve sosyal-sitelerdeki patlama, zengin içerikli web deneyiminin önünü açtı ve bugün pek çok site Adobe'nin Flash teknolojisinden yararlanarak Flash tabanlı oyun ve videolar sunmaya başladı. iPad aynı iPhone örneğinde olduğu gibi en azından şu an için Flash desteğine sahip değil. Bu yönde bazı gelişmeler olabileceği söylense de mevcut bilgiler ışığında bu desteğin olmaması, cihazın en büyük eksikliği olarak değerlendiriliyor.

Apple iPad 2: İkinci jenerasyon tablet hakkında ilk iddialar
Tam Boyutta Gör

Adobe ve ARM'ın, Flash desteğini iPad'deki işlemci üzerinde aktif edebilecek bir çözüm sunabileceği belirtilirken, bu yönde bir girişimin olmaması halinde Apple'ın Flash desteğini iPad 2 ile birlikte sunabileceği yönünde iddialar gündeme getiriliyor. Flash desteğinin dışında iPad'in entegre kameraya sahip olmaması da eleştrilerin merkezinde yer alan bir diğer tartışma konusu. Bugün en basit netbook'ta bile internet kamerası kullanılırken, iPad'in bu özellikten yoksun geliyor olması ve görüntülü iletişim için doğal destek sunmaması dikkatlerden kaçmıyor ancak iPad 2 ile bu durumun değişebileceği ve Apple'ın aksesuar yerine yüksek kaliteli entegre kamera kullanabileceği belirtiliyor.

Apple iPad 2: İkinci jenerasyon tablet hakkında ilk iddialar
Tam Boyutta Gör

Apple iPad'in eleştirilere maruz kaldığı bir diğer önemli eksikliği ise çoklu görev (multi-tasking) desteği sunmaması. Bilindiği gibi çoklu görev desteği, arka planda farklı uygulamalar çalışırken (örneğin anında mesajlaşma programı, elektronik-kitap veya oyun gibi) ana ekranda internette gezinti yapabilmenizi, elektronik-postalarınızı kontrol edebilmenize ve açık uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilmenize sağlıyor. İnternet odaklı bir cihazın olmazsa olmazları arasında gösterilen çoklu görev desteğinin iPad'de hangi sebeple kullanılmadığı bilinmiyor ama bir sonraki jenerasyonda yer alması bekleniyor.

Apple iPad 2: İkinci jenerasyon tablet hakkında ilk iddialar
Tam Boyutta Gör

Çoklu ortam yetenekleri açısından bakıldığında da iPad'in bazı eksiklikleri olduğu düşünülüyor. Yüksek kaliteli IPS panel kullanan iPad, 1024 x 768 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve limitli çözünürlük desteğinin eKitap uygulamalarında olmasa bile genel amaçlı kullanımda kimileri için yeterli gelmeyeceği düşünülüyor. Öte taraftan donanımsal olarak 720p video desteği sunan ve yüksek tanımlı çıkış olanağı sunmayan iPad'in bir sonraki jenerasyonda daha yüksek çözünürlük desteği sunması ayrıca daha gelişmiş video hızlandırma yetenekleri ve zengin bağlantı seçenekleriyle gelmesi yani aynı zamanda medya oynatıcı olarak kullanılabilmesi de bekleniyor.

Apple iPad 2: İkinci jenerasyon tablet hakkında ilk iddialar
Tam Boyutta Gör

iPad'in eleştri aldığı bir diğer nokta ise 3G bağlantısı için mini-SIM kart kullanması ve bu olanağın şu an için sadece AT&T tarafından sunulması gösteriliyor. Kısacası iPad ile ilk defa tanışan kullanıcılara operatör tercihinde bulunma hakkı sunulmayacak gibi görünüyor. Öte yandan üzerinde USB portu ve SD kart okuyucusu da bulunmayan iPad'e, doğrudan dosya transferinin özellikle daha önce Apple ürünü kullanmamış olanlar için görece zor olacağı belirtiliyor. AppStore dışında farklı kaynaklardan gelecek uygulamalara destek vermeyen iPad, aynı zamanda eKitap veya müzik paylaşımını da desteklemiyor.

Apple iPad 2: İkinci jenerasyon tablet hakkında ilk iddialar
Tam Boyutta Gör

Kapasitesine ve bağlantı özelliklerine göre 499$ - 829$ arasında değişen fiyatlarla pazara girecek olan iPad'in uluslararası satışına ise Haziran ayı gibi başlanması bekleniyor. AppStore ve iPhone birlikteliğiyle elde ettiği başarıyı iPad ile sürdürmek isteyen Apple, güçlü yazılım alt yapısı, uygulama mağazasında sunulan zengin içerik, oyun yetenekleri ve eKitap desteği ile bugün benzer fiyat seviyesinden satılmakta olan pek çok eKitap okuyucusu için ciddi tehdit unsuru olacak gibi görünüyor. Ancak öte tarafta iPad'in donanımsal olarak yukarıda belirttiklerimiz gibi bazı donanımsal eksikleri de bulunmuyor değil.

Apple iPad 2: İkinci jenerasyon tablet hakkında ilk iddialar
Tam Boyutta Gör

iPhone örneğinde olduğu gibi Apple, olması gereken ancak ilk modelde sunulmayan özellikleri yeni modellerle birlikte yavaş yavaş ekleyecek gibi görünüyor ve bu açıdan bir sonraki adımın 2011'de çıkacak iPad 2 olması bekleniyor.

Kaynak:
http://www.xbitlabs.com/news/mobile/display/20100128105129_Apple_iPad_Is_Here_Apple_iPad_2_Incoming_Speculations.html


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BluePage 8 yıl
usb yine mi yok :@
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar Yorumlarınızın Hepsini Okudum ben bir mühendis ve teknoloji hastası olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki apple dünyanın 1 numarası! bu güne kadar elimden yüzlerce cep bilgisayarı geçti çoğunu inceleme fırsatım oldum cep bilgisayarının en kralını kullandım o sıralar diyordum ki apple dan ürün alınmaz ve iphone 3g beş para etmez diyordum alanlara da şaşırıyordum.. Cep bilgisayarı kullandıgım sıralar hep şundan yakındım göze hitap etmiyor ayrıca windows mobile arayüzleri hiç iç açıcı değildi.. pda cihazlar hiç bir zaman dokunmatikligin o istediğim hassasiyetine ulasamdım cogu kez donup kalmasından mesaj yazarken a yerine s ye basmaktan o kadar skıldım ki... su aralar ipod touch kullanıyorum 3g 32gb.. artıları oldugu kadar eksileri var ama şunu söyleyebilirim bir pda dan cok daha rahat ve kullanışlı pda dan aptıgım tüm işleri yapıyor ve dokunmatikliği harika özellikle multi touch... ama eksikleri büyük bana kendimi özgür hissetmiyor kullanıcıyı sınırlandırıyor bu yonu beni deli ediyor....
ipad a gelince tamamen satış stratejisi ile piyasaya çıkmış bir cihaz 2. 3. 4. nesilleri çıkacagına emin olabilirsiniz...
siz ipad ı yapan bir firma olsaydınız tüm o özellikleri bir arada bulundursaydınız flas desteği usb çoklu program kullanımı ve pek çok eksiği tammalamış bir şekilde piyasaya sürseydiniz cihazı daha sonra ne satardınız??? arkadaşlar apple gibi teknoloji devi bir firma sizce ipad a flas eklemeyi usb eklemeyi bilmiyor mu?
sonuç olarak ipad gercekten güzel bir cihaz zaten piyasaya iphone ile mac arasında bir cihaz olarak çıktı netbook tan daha kararşı iphone dan daha gelişmiş şekilde...
bence flash eksiğini usb eksiğini tartışmayı bıakıp kendimize kendi önümüze bakalım sadece eleştirmekle kalıyoruz çok yazık... teknoloji alannında türkiye olarak sıfırız piyasada bu denli çılgınca konuşulcak ne bir işletim sistemimiz ne telefonumuz ne bilgisayarımız var tüketici bir toplumuz cok üzücü....
Burdan benim gibi düşünen tüm teknoloji mühendisi arkadaşlarıma sesleniyorum artık harekete geçme zamanı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bynedim 9 yıl
Kendi adıma düşününce bir iPhone sahibinin iPad'i satın alması mantıklı gelmiyor ancak iPhone'un nimetlerinden faydalanmak isteyen ve cep telefonu olarak iPhone'u tercih etmemiş kişiler için farklı amaçlar ile tercih edilebilecek bir cihaz iPad. Çünkü düşününce iPhone'u biraz daha yakından bakarak kullanmak gibi bir durum söz konusu, elbet ki hem arayüzde hem de desteğinde verecekleri farklar bulunsa da. Ve biraz önce bu düşüncemi destekleyen bir fotoğraf ile karşılaştım paylaşmak istedim.

Niyetim iPad'i kötülemek değil, iPhone sahibi olarak bile ilgimi çeken bu cihazı belki satın alırım fakat bu durum da sadece benim ilgimi çekmemiş anlaşılan..


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 9 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar Yorumlarınızın Hepsini Okudum ben bir mühendis ve teknoloji hastası olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki apple dünyanın 1 numarası! bu güne kadar elimden yüzlerce cep bilgisayarı geçti çoğunu inceleme fırsatım oldum cep bilgisayarının en kralını kullandım o sıralar diyordum ki apple dan ürün alınmaz ve iphone 3g beş para etmez diyordum alanlara da şaşırıyordum.. Cep bilgisayarı kullandıgım sıralar hep şundan yakındım göze hitap etmiyor ayrıca windows mobile arayüzleri hiç iç açıcı değildi.. pda cihazlar hiç bir zaman dokunmatikligin o istediğim hassasiyetine ulasamdım cogu kez donup kalmasından mesaj yazarken a yerine s ye basmaktan o kadar skıldım ki... su aralar ipod touch kullanıyorum 3g 32gb.. artıları oldugu kadar eksileri var ama şunu söyleyebilirim bir pda dan cok daha rahat ve kullanışlı pda dan aptıgım tüm işleri yapıyor ve dokunmatikliği harika özellikle multi touch... ama eksikleri büyük bana kendimi özgür hissetmiyor kullanıcıyı sınırlandırıyor bu yonu beni deli ediyor....



ipad a gelince tamamen satış stratejisi ile piyasaya çıkmış bir cihaz 2. 3. 4. nesilleri çıkacagına emin olabilirsiniz...



siz ipad ı yapan bir firma olsaydınız tüm o özellikleri bir arada bulundursaydınız flas desteği usb çoklu program kullanımı ve pek çok eksiği tammalamış bir şekilde piyasaya sürseydiniz cihazı daha sonra ne satardınız??? arkadaşlar apple gibi teknoloji devi bir firma sizce ipad a flas eklemeyi usb eklemeyi bilmiyor mu?



sonuç olarak ipad gercekten güzel bir cihaz zaten piyasaya iphone ile mac arasında bir cihaz olarak çıktı netbook tan daha kararşı iphone dan daha gelişmiş şekilde...



bence flash eksiğini usb eksiğini tartışmayı bıakıp kendimize kendi önümüze bakalım sadece eleştirmekle kalıyoruz çok yazık... teknoloji alannında türkiye olarak sıfırız piyasada bu denli çılgınca konuşulcak ne bir işletim sistemimiz ne telefonumuz ne bilgisayarımız var tüketici bir toplumuz cok üzücü....



Burdan benim gibi düşünen tüm teknoloji mühendisi arkadaşlarıma sesleniyorum artık harekete geçme zamanı...


IPad'de asla USB girişi olacağını sanmıyorum.
Zaten 30-pin giriş var ve 10 g ağırlığında 3-4 cm lik bi çeviriciyle USB'ye veya SD kart okuyucuya dönüşüyor.E aynı anda 30pin + USB takmak veya SD + USB takmak Ipad gibi bir cihazda işlevsel değil zaten. Dolayısıyla imkansız ayrı bi USB girşi olması.
Apple'ın minimalizm(kullanmadığın herşeyi temizle) felsefesine de ters.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 9 yıl
eski mac ler, zamanında rakiplerinden çok hızlıydı. 92 lerde aldığımız 5 küsür bin usd lik 33 mhz mac hala çalışıyor. o makinanın hata verdiğini hatırlamıyorum. ancak şimdi durum biraz farklı. fiyatlar da hala burada yüksek. biraz haketmediğimizi düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EsT 9 yıl
Burada yine fahiş fiyatlara satarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 9 yıl
stradosphere
buradaki mesele adamlar kopya urun yapıyor olması kaliteden bahsetmedim kopyalamadıkları cihaz yok neredeyse kalite olayı ayrı mevzu tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
harika bir cihaz ama eksiklikleride gerçekten çok büyük..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 9 yıl
@darklike
Flash desteğinin ve usb desteğinin olmayacağını varsayarsak,bu cihazı almanın anlamı yok.Dediğin gibi kamera yok ama fotoğraf albümü var,ben hangi fotoğraflara bakacağım ?Gidip google görselinden aradığım veya kendisinin sunduğu manzara resimlerine mi ?El yazısı özelliği de yok,küçücük ekranda o klavyede nasıl yazı yazılabilir merak ediyorum,laptop ta bile zorlanırken.
@Centauri
Bunun gibi bir cihazda fotoğraf çekme kısmının nesi komik anlamadım ?Belki de zihnindeki tabulardan ötürü komik gelmiştir ?PSP dediğimiz cihaz bile oyun amaçlı üretilmişken kamera kullanılabiliyorsa bunun gibi lafta bize yardımcı olacak bir cihazın neden kamerası yok ?Bunlar artı özellikler olur,şu anda onun yaptığı birçok şeyi ekran boyutları kısıtlaması olsa bile smartphone larda yapabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 9 yıl

Flash desteğinin ve usb desteğinin olmayacağını varsayarsak,bu cihazı almanın anlamı yok.Dediğin gibi kamera yok ama fotoğraf albümü var,ben hangi fotoğraflara bakacağım ?Gidip google görselinden aradığım veya kendisinin sunduğu manzara resimlerine mi ?El yazısı özelliği de yok,küçücük ekranda o klavyede nasıl yazı yazılabilir merak ediyorum,laptop ta bile zorlanırken.


Klavyesi netbooklardan daha büyük. Fotoğraf görüntüleme cihazı fotoğraf çekme cihazı değil. Yine de ön yüzünde kamera olsa iyi olurdu, foto çekmek için değil ama...



Bunun gibi bir cihazda fotoğraf çekme kısmının nesi komik anlamadım ?Belki de zihnindeki tabulardan ötürü komik gelmiştir ?PSP dediğimiz cihaz bile oyun amaçlı üretilmişken kamera kullanılabiliyorsa bunun gibi lafta bize yardımcı olacak bir cihazın neden kamerası yok ?Bunlar artı özellikler olur,şu anda onun yaptığı birçok şeyi ekran boyutları kısıtlaması olsa bile smartphone larda yapabiliyor


Smartphone lar bunun yaptığı hiçbirşeyi yapamıyor. Bu mantıkla yaklaşırsanız, 37 ekran tüplü televizyonla, 150 ekran lcd televizyon aynı şeyi yapıyor, ikisinde de TV seyrediliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 9 yıl
@aspirin_00
Çin bizim gibi 3.dünya ülkelerine bu kaçak telefon ve diğer taklit ürünleri satabiliyor nedeni ise bir kota koymuyor olmamız.Avrupa ülkelerinde belli bir kota var ve Çin'den alınan ürünler 1. veya 2.sınıf ürünler oluyor.Tabii bizim üstün zeka yapılı halkımız,Çin malı daha ucuz diye 3.sınıf gereksiz malı aldığı için bence Çin'i suçlamaya gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
ayaklık uydurup cok güzel dijital fotoğraf cercevesi olur buda güzel bir özellik bunu yapan bunu düşünmemiştir bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Adamlar ilk seriyi satıp ikinci ve sonraki serilerinde satışını garantileyecek. Ne demek yani bu kadar büyük ve yenilikçi bir teknoloji devi camera veya usb mi entegre edemiyor yada işlemcisini mi büyük yapamayacak?
Çakma çin malı p88 işlemcisi bile 1.6 ghz ymiş.
Tamamen ticari bir strateji fakat çok mide bulandırıcı. Ve umarım ki başka bir pc üreticisi bütün bu eksikleri tamamlayıp ipad in piyasaya çıkışının ardından benzeri bir ürün ile heveslerini kursaklarında bırakır. Çok sevinirim.Madem yaptın doğru düzgün yap işi kar hırsına dökmeden yap herkes tereddütsüz alsın!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 9 yıl
DH Misafiri
Çakma çin malı p88 işlemcisi bile 1.6 ghz ymiş.


Eline iki tane cihaz aldım birisi atıyorum 500 Mhzz, diğeri çift çekirdekli 2 ghz.
Ama 500 mhz olan yaptığı herşeyi diğerinden hızlı yapıyor. Bu durumda sanane rakamlardan?

Diğer PC üreticileri 'eksikleri' tamamlayıp ürün çıkarırsa da kimse almaz. Çünkü özellikleri tıkıştırdıkça ana hedeften uzaklaşıyorsun. Hız, incelik, pil ömrü, kolay kullanım.


DH Misafiri

ayaklık uydurup cok güzel dijital fotoğraf cercevesi olur buda güzel bir özellik bunu yapan bunu düşünmemiştir bence


bence önce biraz cihazın özelliklerini araştır, fotoğraf ile ilgili olanları.
Hiç bilgin yok demek ki cihazla ilgili


serhanuygur
Apple ürünle ilgili yine aynı yol haritasını izliyor... Bariz bazı özellikleri eksik tutarak, bir sonraki nesil için yeniymiş gibi eklemeler yapıp, yine çılgın satış rakamlarına çıkacak... iPad de çok satacak, sonra kamera gelecek, hafıza genişleyecek, iPad 2... Flash desteği gelecek usb girişi gelecek iPad3, şu bu olacak iPad4.... her bir seri yine milyonlar satacak...


Apple eksik özellikleri genellikle 2. 3. jenarasyonla değil, yazılımla ekliyor. bkz. Iphone.
Ayrıca, kamera gelme ihtimali var, hafıza kesin genişler.
Ancak flash desteği ve USB asla gelmeyecek, çünkü 2. jenerasyon çıkana kadar bütün web siteleri Ipad ve Iphone'a uymak için flash ı terkedip HTML5'e geçmiş olur, USB ise bu tip bir cihazda gereksiz bir fazlalık. USB yi çok kullanmak isteyen içinse 5 cm uzunluğunda 3 cm eninde bi USB çevirici var, 30 dolara.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
SERHAN UYGURA HARFİYEN KATILIYORUMM PARA TUZAĞI...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11684 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
flash desteği, kamera ve
4 etiket daha usb tablet bilgisayar Apple iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Sapphire Vapor-X HD 5870 OC ile 1050Mhz!!! video inceleme 9 yıl iPad videosunu Türkçe alt yazı ile izleyin! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim