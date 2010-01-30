Apple iPad 2: İkinci jenerasyon tablet hakkında ilk iddialar

Apple'ın uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarı iPad, Steve Jobs tarafından gerçekleştirilen özel bir sunumla resmi olarak tanıtıldı. Tasarımıyla tartışma yaratan ve kullanıcıları ikiye bölen iPad, başta iPhone kullanıcıları olmak üzere sıkı Apple fanatiklerinin beğenisini kazanırken, bazı kullanıcılar tarafındansa sert bir şekilde eleştiriliyor. Kimilerince ek özelliklerle donatılmış daha büyük ekranlı iPod Touch olarak tanımlanan tablet bilgisayar, tasarımı kadar sahip olduğu teknik özellikleriyle de bazı eleştrileri üzerine çekiyor zira iPad, bugün herhangi bir netbook'ta bulunabilen bazı özelliklerden yoksun olarak geliyor.

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Kesin olan birşey var ki iPad yine çok satacak ve Apple'ın pazardaki güçlü pozisyonuna olumlu katıda bulunacak. Zira Georgia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Kindle gibi elektronik kitap okuyucuları, kullanıcılar tarafından yetenekleri sınırlı cihazlar olarak tanımlanırken, var olan boşluğu iPad gibi aynı zamanda eKitap okuyucusu olarak ta kullanılabilen, çoklu ortam özellikleri gelişmiş cihazların dolduracağı düşünülüyor. Ekran kalitesi ve kullanılan işlemcisi başta olmak üzere dikkat çekici özelliklerle donatılan iPad, aynı zamanda eksikleri olanda bir cihaz ve biz bu haberimizde bardağın boş tarafını masaya yatıracağız.

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iPad 2 ile ilgili iddiaların ortaya atılmasındaki en önemli neden, iPad'in bazı özelliklerden mahrum olması. Kuşkusuz iPad için tartışma konusu olan en büyük eksiklik Flash desteği. Bilindiği üzere geniş-bant internetin yaygınlaşması ve sosyal-sitelerdeki patlama, zengin içerikli web deneyiminin önünü açtı ve bugün pek çok site Adobe'nin Flash teknolojisinden yararlanarak Flash tabanlı oyun ve videolar sunmaya başladı. iPad aynı iPhone örneğinde olduğu gibi en azından şu an için Flash desteğine sahip değil. Bu yönde bazı gelişmeler olabileceği söylense de mevcut bilgiler ışığında bu desteğin olmaması, cihazın en büyük eksikliği olarak değerlendiriliyor.

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Adobe ve ARM'ın, Flash desteğini iPad'deki işlemci üzerinde aktif edebilecek bir çözüm sunabileceği belirtilirken, bu yönde bir girişimin olmaması halinde Apple'ın Flash desteğini iPad 2 ile birlikte sunabileceği yönünde iddialar gündeme getiriliyor. Flash desteğinin dışında iPad'in entegre kameraya sahip olmaması da eleştrilerin merkezinde yer alan bir diğer tartışma konusu. Bugün en basit netbook'ta bile internet kamerası kullanılırken, iPad'in bu özellikten yoksun geliyor olması ve görüntülü iletişim için doğal destek sunmaması dikkatlerden kaçmıyor ancak iPad 2 ile bu durumun değişebileceği ve Apple'ın aksesuar yerine yüksek kaliteli entegre kamera kullanabileceği belirtiliyor.

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Apple iPad'in eleştirilere maruz kaldığı bir diğer önemli eksikliği ise çoklu görev (multi-tasking) desteği sunmaması. Bilindiği gibi çoklu görev desteği, arka planda farklı uygulamalar çalışırken (örneğin anında mesajlaşma programı, elektronik-kitap veya oyun gibi) ana ekranda internette gezinti yapabilmenizi, elektronik-postalarınızı kontrol edebilmenize ve açık uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilmenize sağlıyor. İnternet odaklı bir cihazın olmazsa olmazları arasında gösterilen çoklu görev desteğinin iPad'de hangi sebeple kullanılmadığı bilinmiyor ama bir sonraki jenerasyonda yer alması bekleniyor.

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Çoklu ortam yetenekleri açısından bakıldığında da iPad'in bazı eksiklikleri olduğu düşünülüyor. Yüksek kaliteli IPS panel kullanan iPad, 1024 x 768 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve limitli çözünürlük desteğinin eKitap uygulamalarında olmasa bile genel amaçlı kullanımda kimileri için yeterli gelmeyeceği düşünülüyor. Öte taraftan donanımsal olarak 720p video desteği sunan ve yüksek tanımlı çıkış olanağı sunmayan iPad'in bir sonraki jenerasyonda daha yüksek çözünürlük desteği sunması ayrıca daha gelişmiş video hızlandırma yetenekleri ve zengin bağlantı seçenekleriyle gelmesi yani aynı zamanda medya oynatıcı olarak kullanılabilmesi de bekleniyor.

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iPad'in eleştri aldığı bir diğer nokta ise 3G bağlantısı için mini-SIM kart kullanması ve bu olanağın şu an için sadece AT&T tarafından sunulması gösteriliyor. Kısacası iPad ile ilk defa tanışan kullanıcılara operatör tercihinde bulunma hakkı sunulmayacak gibi görünüyor. Öte yandan üzerinde USB portu ve SD kart okuyucusu da bulunmayan iPad'e, doğrudan dosya transferinin özellikle daha önce Apple ürünü kullanmamış olanlar için görece zor olacağı belirtiliyor. AppStore dışında farklı kaynaklardan gelecek uygulamalara destek vermeyen iPad, aynı zamanda eKitap veya müzik paylaşımını da desteklemiyor.

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Kapasitesine ve bağlantı özelliklerine göre 499$ - 829$ arasında değişen fiyatlarla pazara girecek olan iPad'in uluslararası satışına ise Haziran ayı gibi başlanması bekleniyor. AppStore ve iPhone birlikteliğiyle elde ettiği başarıyı iPad ile sürdürmek isteyen Apple, güçlü yazılım alt yapısı, uygulama mağazasında sunulan zengin içerik, oyun yetenekleri ve eKitap desteği ile bugün benzer fiyat seviyesinden satılmakta olan pek çok eKitap okuyucusu için ciddi tehdit unsuru olacak gibi görünüyor. Ancak öte tarafta iPad'in donanımsal olarak yukarıda belirttiklerimiz gibi bazı donanımsal eksikleri de bulunmuyor değil.

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iPhone örneğinde olduğu gibi Apple, olması gereken ancak ilk modelde sunulmayan özellikleri yeni modellerle birlikte yavaş yavaş ekleyecek gibi görünüyor ve bu açıdan bir sonraki adımın 2011'de çıkacak iPad 2 olması bekleniyor.

Kaynak:

http://www.xbitlabs.com/news/mobile/display/20100128105129_Apple_iPad_Is_Here_Apple_iPad_2_Incoming_Speculations.html