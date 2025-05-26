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    Otomobillerdeki lidar sensör telefon kameralarını bozuyor

    Özellikle otonom sürüş teknolojilerine sahip araçlarda gördüğümüz lidar tabanlı teknolojilerin ciddi bir sorunu var. Bu sensörler, akıllı telefon kameralarını kalıcı olarak bozabiliyor.

    Otomobillerdeki lidar sensör telefon kameralarını bozuyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefonlar suya dayanıklılık, düşmeye karşı direnç gibi pek çok modern özellikle donatılmış durumda. Ancak görünüşe göre bu cihazların gizli bir düşmanı var: Lidar sensörleri ve yüksek güçlü lazer ışınları.

    Otonom sürüş teknolojilerinde giderek daha fazla kullanılan lidar sistemleri, insan gözüyle görünmeyen yakın kızılötesi lazer ışınları yayıyor. Bu ışınlar, çevresel tarama ve nesne algılama gibi görevleri başarıyla yerine getirirken, doğrudan bir kamera merceğine temas ettiğinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor.

    Volvo sorunu doğruladı

    Otomobillerdeki lidar sensör telefon kameralarını bozuyor Tam Boyutta Gör
    Bir Reddit kullanıcısı, Volvo’nun yeni nesil elektrikli SUV modeli EX90’ı iPhone 16 Pro Max ile kayda alırken beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Aracın tavanında bulunan lidar sensöründen çıkan lazer ışını, doğrudan telefonun ana kamerasına isabet etti. Sonuç mu? Kırmızı, pembe ve mor tonlarında kalıcı piksel yanıkları.

    Oluşan sorunun ardından kullanıcı, cihazını AppleCare garantisi kapsamında değiştirebildi ancak herkeste böyle kapsamlı bir koruma bulunması mümkün değil. Konuyla ilgili konuşan Volvo yetkilileri, olayın münferit olmadığını ve kamera lenslerinin doğrudan lidar sensörlerine yöneltilmesinin ciddi hasarlara yol açabileceğini doğruladı.

    Otomobillerdeki lidar sensör telefon kameralarını bozuyor Tam Boyutta Gör
    Açıklamada "Genellikle bir kamerayı doğrudan bir lidar sensörüne doğrultmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Lidar tarafından yayılan lazer ışığı potansiyel olarak kameranın sensörüne zarar verebilir veya performansını etkileyebilir" denildi.

    Volvo'nun açıklamasına göre, risk özellikle yakın mesafelerde artıyor çünkü lazer ışını bu durumlarda çok daha yoğun hale geliyor. Uzaktan çekim yapılması ve gerekiyorsa lens filtresi ya da koruyucu kullanılması, cihazın korunmasına yardımcı olabilir.

    Diğer araçlardaki kameralar güvende

    Öte yandan tehlike elbette sadece Volvo özelinde değil. Zira lidar sensörler otomotiv endüstrisinde giderek yaygınlaşıyor. Bununla birlikte Out of Spec BITS adlı bir YouTube kanalı EX90'ın lidar sensörlerinin Tesla gibi geleneksel kameralara sahip araçlarda bozulma yapıp yapmayacağını test etti. Videoya göre lidar, Tesla'nın kameralarını etkilemedi ancak videoda telefon kamerasının neredeyse kullanılamaz hale geldiği açıkça görülüyor.

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    turkelvis 4 gün önce

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