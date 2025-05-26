Otomobillerdeki lidar sensör telefon kameralarını bozuyor

Otonom sürüş teknolojilerinde giderek daha fazla kullanılan lidar sistemleri, insan gözüyle görünmeyen yakın kızılötesi lazer ışınları yayıyor. Bu ışınlar, çevresel tarama ve nesne algılama gibi görevleri başarıyla yerine getirirken, doğrudan bir kamera merceğine temas ettiğinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor.
Volvo sorunu doğruladı
Oluşan sorunun ardından kullanıcı, cihazını AppleCare garantisi kapsamında değiştirebildi ancak herkeste böyle kapsamlı bir koruma bulunması mümkün değil. Konuyla ilgili konuşan Volvo yetkilileri, olayın münferit olmadığını ve kamera lenslerinin doğrudan lidar sensörlerine yöneltilmesinin ciddi hasarlara yol açabileceğini doğruladı.
Volvo'nun açıklamasına göre, risk özellikle yakın mesafelerde artıyor çünkü lazer ışını bu durumlarda çok daha yoğun hale geliyor. Uzaktan çekim yapılması ve gerekiyorsa lens filtresi ya da koruyucu kullanılması, cihazın korunmasına yardımcı olabilir.
Diğer araçlardaki kameralar güvende
Öte yandan tehlike elbette sadece Volvo özelinde değil. Zira lidar sensörler otomotiv endüstrisinde giderek yaygınlaşıyor. Bununla birlikte Out of Spec BITS adlı bir YouTube kanalı EX90'ın lidar sensörlerinin Tesla gibi geleneksel kameralara sahip araçlarda bozulma yapıp yapmayacağını test etti. Videoya göre lidar, Tesla'nın kameralarını etkilemedi ancak videoda telefon kamerasının neredeyse kullanılamaz hale geldiği açıkça görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük