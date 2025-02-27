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    Taksilerde kamera zorunluluğu ertelendi

    Taksilerde kamera zorunluluğunun başlangıç süresi 1 Mart'tan 1 Temmuz'a ertelendi. 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'deki yaklaşık 120 bin takside kamera bulunması zorunlu olacak.
    Taksilerde kamera zorunluluğu ertelendi Tam Boyutta Gör
    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenleme ile taksilerde kamera bulundurulması zorunluluğunun 1 Mart 2025 tarihinde başlayacağı belirtilmişti. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile bu süre 1 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.

    Araç içi kameralar, hem yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmeyi hem de olası suç durumlarında delil niteliği taşıyarak yetkililere yardımcı olmayı hedefliyor. Söz konusu düzenleme ile taksilere ayrıca acil durum butonu bulundurma zorunluluğu geldi.

    Kamera şoförü, yolcuyu ve aracın gidiş yönünü kaydedecek

    Yönetmelik gereğince, taksilere takılacak kameraların sürücü koltuğu dahil aracın içini ve gidiş yönündeki yolu gösterecek şekilde konumlandırılması gerekiyor. Kamera kayıtları, aracın faaliyette olduğu süre boyunca en az bir ay süreyle saklanacak. Bu görüntülere yalnızca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı erişim sağlayabilecek. Böylece olası suçlar kayıt altına alınarak, yetkililerin daha hızlı müdahale etmesi sağlanacak.

    Kamera takmayan ve acil durum butonu bulundurmayan taksiler 1 Temmuz’dan itibaren muayeneden geçemeyecek ve ruhsatlarını yenileyemeyecek. Ayrıca, şehirlerin ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonları, kamera sistemlerine dair ek düzenlemeler yapabilecek. 

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