Apple, iPad için çıkardığı iPhone OS SDK 3.2'nin yeni sürümünü yayınladı

Haber Editörü
3 Nisan'da iPad'i Amerika'da satışa sunmaya hazırlanan Apple, iPhone OS SDK 3.2'nin 4.beta sürümünü iPhone Dev Center sayfasından yayınladı. Geliştiricilerin iPad'e özel uygulama hazırlamasına imkan veren yazılım geliştirme kiti (SDK) en son 2 hafta önce güncellenmişti.
Güncellemenin hangi iyileştirmeleri yada yenilikleri içerdiğiyse geliştiricilerden gelecek bilgiler doğrultusunda öğrenilebilecek.
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3.1.2 SDK> 3.1.3 SDK nereye kadar, Update mantigi ile calissa :) Sifirdan kuracaksin:D