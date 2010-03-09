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Apple, iPad için çıkardığı iPhone OS SDK 3.2'nin yeni sürümünü yayınladı

9 yıl
5,7b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad için çıkardığı iPhone OS SDK 3.2'nin yeni sürümünü yayınladı
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3 Nisan'da iPad'i Amerika'da satışa sunmaya hazırlanan Apple, iPhone OS SDK 3.2'nin 4.beta sürümünü iPhone Dev Center sayfasından yayınladı. Geliştiricilerin iPad'e özel uygulama hazırlamasına imkan veren yazılım geliştirme kiti (SDK) en son 2 hafta önce güncellenmişti.

Güncellemenin hangi iyileştirmeleri yada yenilikleri içerdiğiyse geliştiricilerden gelecek bilgiler doğrultusunda öğrenilebilecek.


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Kuray 9 yıl
Her 2 Hafta GBlarca Indirme :) Belki Oraki hiz etkilemez ama bendeki 8 Mbit ile Major bi update cikmadigi surece yeni SDK'i indirmiyorum :)

3.1.2 SDK> 3.1.3 SDK nereye kadar, Update mantigi ile calissa :) Sifirdan kuracaksin:D
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