Apple iPhone OS’e radyo yazılımı mı hazırlıyor ?

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Jailbreak'e karşı elini Boot Rom değişikliği ile güçlendiren Apple, iPhone ve iPod Touch'a radyo yazılı mı hazırlıyor ? Ünlü Mac sitesi 9to5 Mac'e göre bu sorunun cevabı evet. Güvenilir kaynaklara dayandırılan haberde Apple'ın iPhone OS için bir radyo yazılımı üzerinde bir süredir çalıştığı iddia ediliyor.

5.Nesil iPod Nano'daki radyo uygulamasında olduğu gibi çalan şarkıyı duraklatma imkanı vereceği iddia edilen yazılım bu şekilde kullanıcının istediği şarkılara etiketler eklemesini sağlayacak. Arka planda çalışarak başka işlemlerin yapılmasını engelleyecek olan FM yazılımının “iPod” uygulamasına dahil mi olacağı yoksa ayrı bir yazılım olarak AppStore'dan kullanıcıya sunulacağı bilinmiyor.

İPhone ve iPod Touch'ın bünyesinde barındığı Broadcom yapımı Wi-Fi/ Bluetooth çipi FM sinyallerini alabiliyor. İPod Touch 2009'da kullanılan çipin ayrıca FM sinyali yayma kabiliyetine de sahip. Yıllardır iPod'larda radyo desteği olmadığı için eleştirilen Apple, Eylül ayında ilk defa dahili radyo özelliği olan 5.Nesil iPod Nano'u piyasaya sürmüştü.