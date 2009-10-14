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Apple iPhone OS’e radyo yazılımı mı hazırlıyor ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,9b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple iPhone OS’e radyo yazılımı mı hazırlıyor ?
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Jailbreak'e karşı elini Boot Rom değişikliği ile güçlendiren Apple, iPhone ve iPod Touch'a radyo yazılı mı hazırlıyor ? Ünlü Mac sitesi 9to5 Mac'e göre bu sorunun cevabı evet. Güvenilir kaynaklara dayandırılan haberde Apple'ın iPhone OS için bir radyo yazılımı üzerinde bir süredir çalıştığı iddia ediliyor.

5.Nesil iPod Nano'daki radyo uygulamasında olduğu gibi çalan şarkıyı duraklatma imkanı vereceği iddia edilen yazılım bu şekilde kullanıcının istediği şarkılara etiketler eklemesini sağlayacak. Arka planda çalışarak başka işlemlerin yapılmasını engelleyecek olan FM yazılımının “iPod” uygulamasına dahil mi olacağı yoksa ayrı bir yazılım olarak AppStore'dan kullanıcıya sunulacağı bilinmiyor.

İPhone ve iPod Touch'ın bünyesinde barındığı Broadcom yapımı Wi-Fi/ Bluetooth çipi FM sinyallerini alabiliyor. İPod Touch 2009'da kullanılan çipin ayrıca FM sinyali yayma kabiliyetine de sahip. Yıllardır iPod'larda radyo desteği olmadığı için eleştirilen Apple, Eylül ayında ilk defa dahili radyo özelliği olan 5.Nesil iPod Nano'u piyasaya sürmüştü.


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laserss 10 yıl
valla cok iyi. Pili cabucak bitmesin diye kapatacak bir ozelligimiz daha oldu.
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ilkker 10 yıl
3gs i daha cok satmak icin 3.2 versiyonda cikabilir galiba
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Shady 10 yıl
iPhone 3Gs çıkmadan aylar önce yapılan bir haberden alıntı (kaynak: 9to5 Mac) "As the current iPhone models can recieve FM transmissions, Apple could theoretically enable "radio" functionality in an upcoming update."
Yani sadece iPhone 3Gs'de değil iPhone ve iPhone 3G'de de bu kabiliyetler bulunuyor.
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CaSsErDoDo 10 yıl
tek bir özelliği koyarak her yeni üründe daha çok satmakmı yoksa hepsini bir kerede koyup aldıgı para ile ortada kalmakmı bu apple ın kafası çalışıyor:D
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hakan-şimşek 10 yıl
Apple istese iphone'u uçurur sırf daha çok satış yapıp para peşindeler

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Vipracing 10 yıl
3GS ile ilgili ilk teknik doneler yayınlandığında da yurt dışı kaynaklı bazı haberlerde bunun dedi koduları geçmişti,iPod nanodaki radyo güncellemesinden sonra artık bende inanır oldum böyle bir şeyi yapabileceklerine
(Apple ın radyo fonksiyonunu kullandırabileceğine)
Emeğine sağlık Shady ;)
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