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Apple, iTunes üzerinden HD film satışına da başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple, iTunes üzerinden HD film satışına da başladı
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Apple'ın kullanıcılara dijital içerik sağladığı online mağazası iTunes üzerinden HD (High Definition) yani yüksek tanımlı film satışı da başladı. İlk etapta HD film kiralama hizmetine başlayan servis, artık kullanıcılarına HD filmleri indirebilme ve akabinde HDTV veya çözünürlük desteği sunan monitörlerinde izleme olanağı da tanıyor.

İzleyicilere yüksek görsel deneyim sunan HD filmler, Apple'ın popüler online mağazası iTunes üzerinden 19.99$'lık fiyat ile satın alınıp indirilebilecek. Apple başkan yardımcısı Eddy Cue yaptığı açıklamasında da film fanatiklerinin iTunes üzeirnden HD film satın almak ve kiralamaktan hoşlanacağını dile getirdi.

Apple'ın iTunes üzerinden sunduğu yüksek tanımlı (HD) filmlerden oluşan kataloğa ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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Fettah34 10 yıl
Evet, maksat gitmeden almak ama kotalı internet kullanıcıları gidip alırlarsa çok daha karlı olurlar sanırım. :D
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suslu76 10 yıl
@resler: .mov uzantılı olur tahminimce
@nightmare: eminim forumda apple seven çok kişi vardır
@rabbit: itunes i neden bela olarak gördüğünüzü anlamadım
@qwerty: maksat da bu zaten, 'gitmeden almak'
@max: evt, iPhone/iPod üzerinden tam vrim alınamaz gibi geliyor bana da
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max975 10 yıl
bu kadar küçük ekranda hd olsa ne yazar..
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qwerty38 10 yıl
adam 34 ytl indirmeye vericene dhden gider filmi alı olmadı d&r dan flan sıfır alır:D
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kahveisteyen 10 yıl
DRM yoksa neden olmasın?
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rabbitweed 10 yıl
format kesin quicktime dir.itunes dan sarki almak zaten bela,heralde film izlemek 2 kat bela
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ThisisaNightmare 10 yıl
Bundan bize ne.
Sanki apple'ı seviyoruz
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resler 10 yıl
Kesin formatıda Quick Time olur.
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