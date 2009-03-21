Apple, iTunes üzerinden HD film satışına da başladı

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Apple'ın kullanıcılara dijital içerik sağladığı online mağazası iTunes üzerinden HD (High Definition) yani yüksek tanımlı film satışı da başladı. İlk etapta HD film kiralama hizmetine başlayan servis, artık kullanıcılarına HD filmleri indirebilme ve akabinde HDTV veya çözünürlük desteği sunan monitörlerinde izleme olanağı da tanıyor.

İzleyicilere yüksek görsel deneyim sunan HD filmler, Apple'ın popüler online mağazası iTunes üzerinden 19.99$'lık fiyat ile satın alınıp indirilebilecek. Apple başkan yardımcısı Eddy Cue yaptığı açıklamasında da film fanatiklerinin iTunes üzeirnden HD film satın almak ve kiralamaktan hoşlanacağını dile getirdi.

Apple'ın iTunes üzerinden sunduğu yüksek tanımlı (HD) filmlerden oluşan kataloğa ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.