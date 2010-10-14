Apple, MacBook Pro Serisi'ni Güncelledi

Apple, MacBook Pro ailesini daha hızlı işlemciler, next generation grafikleri ve 10 saate kadar pil ömrüyle güncelledi.

Apple, MacBook Pro ailesini daha hızlı işlemcilerle, daha güçlü gelecek nesil NVIDIA grafikleriyle ve daha uzun pil ömrüyle güncelledi. En popüler 13 inç ekran MacBook Pro özellikleri arasında %80 daha hızlı yeni NVIDIA GeForce 320M grafik işlemcileri ve çığır açan 10 saat dayanıklı pil bulunuyor.

15 inç ve 17 inç ekran MacBook Pro modelleri Intel Core i5, i7 işlemcileri Apple’ın yeni güçlü NVIDIA GeForce GT 330N ve verimli enerji işlemcisi Intel HD Graphics arasında sorunsuz değiştirme yapan otomatik grafik bağlama teknolojisi özelliğini içeriyor.

Uluslararası ürün pazarlama vekil üst başkanı Philip Schiller, MacBook Pro’daki değişiklikleri, “MacBook Pro dışarıdan çekici olduğu kadar içeriden de geliştirilmiştir. MacBook Pro, daha hızlı işlemciler, şaşırtıcı kalitede grafikler ve 3 saat daha uzun pil ömrüyle, performans ve verimliliği birlikte sunmaktadır.” sözleriyle ifade etti.

48 işlemci çekirdekleriyle yeni NVIDIA GeForce 320M piyasadaki en hızlı bütünleşmiş grafik işlemcisi; yoğun grafik uygulamaları için ve yüksek performanstaki oyunlar için ideal hale geldi.

Intel, sanatın son durumu olarak nitelendirilen 32 nanometre işlemcilerini kullanarak, Intel Core i5 ve i7 işlemcileri hafıza denetleyicileriyle 3. Level önbelleklerinin sistem hafızasına daha hızlı erişmesini entegre etmiştir.

Yüksek-paftalı teknoloji üretilen verileri görsel işlemci çekirdekleri yaratarak geliştiriyor ve bunu yaparken Turbo Boost 2 işlemci iki çekirdek arasında performansı optimize ederken sistemi 2.66 GHz’den 3.06 GHz’e yoğun çift çekirdekli görevleri ve 3.33 GHz’e kadar tek çekirdekli görevleri hızlandırmaktadır.

Tüm 15-inç ve 17-inç ekran modeller, yüksek modeller için yeni NVIDIA GeForce GT 330M ve verimli enerji işlemleri için Intel HD Graphics olmak üzere iki model içermektedir. GeForce 320M’de 2 defa hızlı olmak üzere, yeni güçlü GeForce GT 330M’in pürüzsüz, canlı ekran üzerindeki grafikleri özellikle 3D oyunlar, yaratıcı yazılım ve teknik uygulamalar için çok fazla talep edilmektedir. Apple’ın otomatik grafik bağlamaları hangi grafiğin işlemcisinin uygulamaya ihtiyacı varsa, ona karar verir ve işlemciler arasında anında sorunsuzperformansı iletip, uzun pil ömrü sağlar. Sıkıca entegre olan donanım ve yazılım yeni 15-inç, 17-inç ekran MacBook Pro’ların 8 ila 9 saate kadar tek şarjla çalışmasına izin verir.

15-inç ekran MacBook Pro şu 3 modeli ile kullanıma hazırdır: ilki 2.4 GHz Intel Core i5, NVIDIA GeForce GT 330M ve 320GB sabit sürücü ile; bir diğeri 2.53 GHz Intel Core i5, NVIDIA GeForce GT 330M ve 500GB sabit sürücü ile, 2.66 GHz Intel Core i7, NVIDIA GeForce GT 330M ve 500GB sabit sürücü ile, 2.66 GHz Intel Core i7, NVIDIA GeForce GT 330M ve 500GB sabit sürücü ile; ve diğeri de 17-inç MacBook Pro 2.53 GHz Intel Core i5, NVIDIA GeForce GT 330M ve 500GB sabit sürücüyü desteklemektedir.

MacBook Pro’nun multi-touch özelliği, eylemsiz kaydırmayı, büyük fotoğraf arşivlerinde, aşırı uzun olan belgelerde ve uzun web sitelerinde kaydırma yolunu kullanmayı destekler.

Tüm MacBook Pro’larda baştan sona renkli, parlak, arkadan aydınlatmalı geniş açılı Led ekran özelliğini bulundurmaktadır. 17-inç ekran MacBook Pro yüksek çözünürlükte 1920x1200 görüntüsündedir ve şu an 15-inç ekran MacBook Pro opsiyonel yüksek çözünürlükte 1680x1050 görüntüsünde uygun halde bulunmaktadır. Müşteriler MacBook Pro’larını yeni 128GB, 256GB ve 512GB güvenilir durumdakisürümlerle geliştirebilirler.

Endüstri’nin en yeşil notebook sıralamasındayken, her Mac notebook EPEAT Gold statüsünü başarıyor ve Enerji Star 5.0 araçlarıyla tanışıyor, yeni standart uygulaması kurarak çevreyle arkadaş notebook dizaynına sahip oluyor. Her bir gövde kasası yeniden değerlendirilebilir yüksek alüminyumdan yapılıyor ve enerjiyi verimli kullanan arkadan aydınlatmalı LED ekranlar cıva ve arsenik içermeyen camlardan üretiliyor. Mac notebooklar brom içermeyen alev-geciktiricelere sahiptir, bunlar PVC’sizdirler ve geri dönüşümlü malzemelerden yapılmışlardır.

Apple gelişmiş kimya sisteminde, pilin akıllı görüntülenmesini yani tek şarjlıyken 10 saate kadar kablosuz üretimi 1000 kere tekrar yükleyen Adaptive Charging teknolojisini kullanmaktadır.

Tüm Mac’ler Mac OS® X Snow Leopard®’la, dünyanın en gelişmiş işletim sistemiyle, iLife’la, Apple’ın gelişmekte olan fotoğraf ayarlama uygulamalarıyla, film yapma ve müzik yaratıp, öğrenme özellikleriyle gelmektedir. Snow Leopard on yıllık bir OS X yeniliği inşa etmiştir ve yaptığı yüzlerce değişiklikte başarılı olmuştur, bunlar; yeni çekirdek teknolojileri ve Microsoft Exchange için ilk izlenimi desteklemektedir. iLife fotoğrafları kolayca organize edip ayarlamasıyla iPhoto’yu nitelendirmektedir; iMovie güçlü kolay kullanımıyla, video dengeleme ve ilerlemiş sürükle-bırak yöntemiyle Precision Editor’u takdim etmektedir, Garage Band gitar ve piyano çalmayı öğrenebilmeniz için gerekli yeni tüm yolları sunmaktadır.

Apple, Apple 2 ile kişisel bilgisayar devrimini ateşlemiştir, daha sonra kişisel bilgisayarları Macintosh’la farklılık yaratmıştır. Apple endüstri alanındaki liderliğini ödül kazanan bilgisayarlarıyla, OS X işletim sistemleriyle, iLife, iWork ve profesyonel uygulamalarla devam ettirmektedir. Apple dijital müzik devrimine iPod ve online mağaza olan iTunes ile liderlik yapmaktadır, iPhone ve App Store’la cep telefonlarında da bir devrim yaratmış, ve son günlerde inanılmaz iPad’i sunarak mobil medyanın ve programlama araçlarının geleceğini tanımlamıştır.

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