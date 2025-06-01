Apple, macOS 26 güncellemesini "macOS Tahoe" olarak tanıtabilir

macOS 26 ismi Tahoe Gölü'nden geliyor
Gurman, macOS 26'yı Apple'ın Kaliforniya adlarını benimsemesinden bu yana üçüncü önemli macOS yeniden tasarımı olarak tanımlıyor. Apple yenilenen tasarımla uyum sağlayacak şekilde Tahoe ismini kullanacak.
Apple, önümüzdeki hafta (9 Haziran’da) WWDC etkinliğinde tüm işletim sistemlerinin yeniden tasarlanmış sürümlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre, bu yeniden tasarımın bir parçası olarak Apple, tüm işletim sistemlerini yıla dayalı olacak şekilde yeniden isimlendirdi. iOS 19 yerine iOS 26, iPadOS 19 yerine iPadOS 26, macOS 15 yerine macOS 26, watchOS 12 yerine watchOS 26, tvOS 19 yerine tvOS 26 ve visionOS 2 yerine visionOS 26 tanıtılacak. Yeni isimlendirme, daha akılda kalıcı olacak ve güncellemeleri takip etmek daha kolay olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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