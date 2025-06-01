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    Apple, macOS 26 güncellemesini "macOS Tahoe" olarak tanıtabilir

    Apple'ın bul yıl değişikliğe gidip macOS 16 yerine macOS 26'yı tanıtması bekleniyor. Yeni macOS sürümünün adını Kaliforniya'daki Tahoe Gölü'nden alacağı söyleniyor.

    yeni macos ismi macos 26 tahoe Tam Boyutta Gör
    Apple, önceki macOS sürümlerinde olduğu gibi macOS 26’ya dikkat çekici bir isim verecek. Bloomberg’den Mark Gurman'a göre, yeni macOS güncellemesi, Kuzey Amerika’nın en büyük alp gölü olan “Tahoe” adını alacak.

    macOS 26 ismi Tahoe Gölü'nden geliyor

    Gurman, macOS 26'yı Apple'ın Kaliforniya adlarını benimsemesinden bu yana üçüncü önemli macOS yeniden tasarımı olarak tanımlıyor. Apple yenilenen tasarımla uyum sağlayacak şekilde Tahoe ismini kullanacak.

    Apple, önümüzdeki hafta (9 Haziran’da) WWDC etkinliğinde tüm işletim sistemlerinin yeniden tasarlanmış sürümlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre, bu yeniden tasarımın bir parçası olarak Apple, tüm işletim sistemlerini yıla dayalı olacak şekilde yeniden isimlendirdi. iOS 19 yerine iOS 26, iPadOS 19 yerine iPadOS 26, macOS 15 yerine macOS 26, watchOS 12 yerine watchOS 26, tvOS 19 yerine tvOS 26 ve visionOS 2 yerine visionOS 26 tanıtılacak. Yeni isimlendirme, daha akılda kalıcı olacak ve güncellemeleri takip etmek daha kolay olacak.

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    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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