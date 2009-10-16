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Apple ücretsiz yazılımlarda “kullanım sırasında satış” uygulamasını başlatıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Apple ücretsiz yazılımlarda “kullanım sırasında satış” uygulamasını başlatıyor
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Apple'ın Mart ayında tanıttığı iPhone SDK 3.0 ile gelen yeniliklerden biri de uygulama içerisinden yeni bölüm, özellik, vb. satın alma imkanı veren “In App Purchase” idi. Apple'ın AppStore'da uyguladığı fiyat dağılımında olduğu gibi uygulama içi satış gelirlerinin %70'inin geliştiriciye gitmesini sağlayan “In App Purchase”'in sadece ücretli yazılımlarda kullanılacağı duyrulmuştu. Ancak Apple geliştiricilere gönderdiği elektronik posta ile “In App Purchase” özelliğinin artık ücretsiz yazılımlarda da kullanılabileceğini açıkladı. Geliştiriciler bu karar değişikliği ile ücretsiz sunacakları programların özelliklerine kısıtlama getirebilecek ve kilitli özelliklerin açılması için kullanıcıdan ücret talep edebilecekler.

"In App Purchase"' de yapılan bu değişikliğin AppStore'daki Lite oyunlar dışındaki ücretsiz yazılımlara yansımasının nasıl olacağı ise merakla bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
Appstore da iyi bi' pazar oldu yahu !
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umutech 10 yıl
gerçekten jb çok önemli en azından benim için bütün paramı iphone a verdigim için app lara para kalmıyor ayrıca sbsettings olmadan iphone kullanamam
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VYC Majoris 10 yıl
İyice cılkını çıkardılar yani. Gel de jb yapma.
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