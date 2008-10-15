Apple yeni MacBook ve MacBook Pro modellerini duyurdu

Kullanıma sunduğu her yeni ürünü, gerçekleştirdiği hemen her lansmanı olay olan Apple, Steve Jobs önderliğinde tempo düşürmeden yoluna devam ediyor. Son dönemde ağırlıklı olarak iPhone 3G ile gündemde olan firma, dedikoduları bir süredir kulaktan kulağa dolaşan yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Steve Jobs yaptığı açıklamasıyla son günlerde MacBook serisiyle ilgili olarak ortaya atılan iddiaları önemli bir kısmını doğrularken, hazırlanan yeni dizüstü bilgisayar geliştirilen teknik alt yapılarıyla daha rekabetçi bir kimliğe kavuşmuş oldu.

Apple'ın hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarlar hem firma hem de Nvidia için oldukça önemli. Dizüstü bilgisayarların çalışmaları esnasında yakın ilişki içerisine giren ikiliden Apple, MacBook ve MacBook Pro serisi yeni dizüstü bilgisayarlarıyla, büyüme hızı masaüstü bilgisayarları da geçen notebook pazarında daha etkin bir oyuncu olmayı ve daha yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedeflerken, Nvidia ise muhtemelen iPod ve iPhone'un elde ettiği başarı sonrası adeta popüler kültür ögesi haline gelen Appe ile mobil segmente prestijini güçlendirmeye çalışacak.

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Gündemi yakından takip etme fırsatı yakalamayan bazı okuyucularımızın aklına grafik endüstrisinin en büyük üç oyuncusundan biri olan Nvidia'nın imaj tazelemeye neden ihtiyacı olduğu sorusu gelebilir. Kısaca açıklamak ve hatırlatmak gerekirse geride bıraktığımız yaz döneminde ortaya çıkan mobil gpu'lardaki üretim hatası Nvidia'nın hem canını ciddi şekilde sıkmıştı. Çünkü G84M ve G86M gpu'larında yaşanan üretim hatasını telafisi ve sorunların aşılabilmesi için Nvidia, yaklaşık 200 milyon dolarlık özel bir bütçe ayırmak zorunda klamıştı.

Mobil grafik çözümlerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmak isteyen Nvidia için Apple oldukça önemli. Amerika başta olmak üzere kimi ülkelerde ciddi pazar payına sahip olan Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarları hem anakart hem de grafik kartı tarafında Nvidia çözümleriyle donatılmış durumda. "Jobs Man" olarak ta hitap edilen Steve Jobs'un duyurduğu 15.4” MacBook Pro ve 13.3" MacBook modelleriynde Nvidia'nın yeni yonga seti GeForce 9400M'in kullanıldığı haberleri gelirken, entegre grafik işlemcili yonga setinin Hybrid SLI desteği sunduğu da ifade ediliyor.

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Rekabetin oldukça sert yaşandığı dizüstü bilgisayar pazarında yarışacak olan Apple'ın yeni modelleri donanım olarak ne gibi özelliklere sahip olacak? Alüminyum kasa ve LED backlit ekrana ve tuş takımına sahip olan MacBook Pro serisinin yeni üyesi ayrıca iSight kamera, stereo hoparlörlere hareket sensörüne sahip olan dizüstü bilgisayarın ana konfigürasyonunda ise 1440 x 900 çözünürlüğünü destekleyen 15.4" ekran ve MagSafe konnektörü,, GbE, Firewire 800, 2x USB portu, ExpressCard 34, ile DisplayPort konnektörleri yer alıyor.

Önümüzdeki yıllarda endüstrinin depolama standardı olması beklenen SSD'lere yere veren ve MacBook Pro modellerinde opsiyonel olarak kullanıma sunan Apple, aynı seri dahilinde iki yeni model hazırladı. Nvidia'nın Intel tabanlı işlemciler için hazırladığı en yeni yonga seti çözümü olan GeForce 9400'ü kullanan dizüstü bilgisayarlar dolayısıyla Intel'in DirectX 10 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik işlemcisiyle birlikte geliyorlar ki Apple, Intel'in IGP'sine GeForce 9400M'in 5 kat daha hızlı olduğunu ifade ediyor.

Apple'ın artık olmazsa olmazlarından diyebileceğimiz Multi-Touch özelliğine de sahip olan dizüstü bilgisayarlarda harici grafik çözümü olarak ta 256 veya 512MB GDDR3 belleğe sahip olacak GeForce 9600M GT bulunuyor. Ağır grafik yükü gerektiren uygulamalarda devreye girecek olan GeForce 9600M GT'nin kullanımı esnasınd apil ömrünün 4 saat, entegre GeForce 9400M IGP'si kullanıldığında ise 5 saat olacağı ifade ediliyor, tabii kullanılan yonga seti itibariyle Hybrid SLI teknolojisinin de gündeme geldiğini unutmamakta fayda var.

0.95" inceliğince olan yeni MacBook Pro modellerinde kullanıcılar ekstra ödeme ile 320GB sabit disk ve 4GB bellek gibi ekstra donanımlara da sahip olabilecekler. Steve Jobs, MacBook Pro modellerinin yanısıra yeni MacBook modelini de duyurdu. Yine Alüminyum kasa kullanan dizüstü bilgisayar, 13.3" ekran ile geliyor ve 2GHz'de görev yapan Core 2 Duo işlemcisinden güç alıyor. 160GB kapasiteli sabit disk kullananve 2GB bellek ile gelen sistemin tepe modelinde ise 2.4GHz'lik işlemci ve 250GB kapasiteli sabit disk bulunuyor.

Optik sürücü olarak slot-in tipi yani kapaksız SuperDrive sürücüsüyle gelen Apple'ın MacBook serisi yeni dizüstü bilgisayarı ayrıca arka aydınlatmalı tuş takımına da sahip. Baz modeli 1299$'dan başlayan dizüstü bilgisayarın fiyatı kullanıcı tercihleri doğrultusunda 1599$'a kadar çıkıyor. Apple ayrıca güncellenen MacBook Air modelini de duyurdu. Yeni modeldeki dikkat çekici farklılıklar olarak GeForce 9400M'e geçiş yapılması, 120GB'lık yeni SATA disk kullanılması ve Mini Multi-Display konnektörüne yer verilmesi gösterilebilir.

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Apple, GeForce 9400M ve GeForce 9600GT'li yeni MacBook ve MacBook Pro modelleriyle daha yüksek grafik performansı sunmayı hedefledi.

128GB'lık SSD ve 2.4GHz'lik işlemci ile alınabilecek süper-ince yapıdaki MacBook Air'ın fiyatı konfigürasyonuna göre 2499$'a kadar çıkıyor. Apple'ın yeni modellerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise tıklama için kullanılan trackpad butonlarına sahip olmaması. Firma onun yerine %39 daga büyük alan trackpad alanı üzerinden MacOS X'ın kullanıcı arabirimiyle etkilişimli kullanım sağlamayı hedefliyor. Son bir detay olarak Apple'ın yeni model lansmanlarıyla birlikte mevcut MacBook modelinin fiyatını da 1099$'dan 999$'a çektiğini duyurdu.