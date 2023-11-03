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    Apple’ın satışları üst üste dördüncü çeyrekte de düştü! İşte Apple’ın gelirleri

    Teknoloji devi Apple, analistlerin beklentilerini aşan mali dördüncü çeyrek kazançlarını bildirdi, ancak genel satışların üst üste dördüncü çeyrekte de düştüğünü açıkladı.
    Apple’ın satışları üst üste dördüncü çeyrekte de düştü! Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz gün analistlerin satış ve hisse başına kazanç beklentilerini aşan 2023 yılına ait mali dördüncü çeyrek kazançlarını bildirdi ancak şirketin genel satışları ilk defa 2001 yılından bu yana üst üste dört çeyrektir düşüş yaşadı. iPhone dışındaki tüm donanım iş kolları yıldan yıla gerilerken, iPad ve Mac segmentlerinde büyük düşüşler yaşandı.

    Apple’ın 2023 gelirleri
    Gelir/Dönem Q4 2023 2023 2022
    Toplam gelir 89,5 milyar $ 383,29 milyar $ 394,32 milyar $
    Net gelir 22,95 milyar $ 97 milyar $ 99,80 milyar $
    iPhone geliri 43,81 milyar $ 200,5 milyar $ 205,48 milyar $
    Mac geliri 7,61 milyar $ 29,35 milyar $ 40,17 milyar $
    iPad geliri 6,44 milyar $ 28,30 milyar $ 29,29 milyar $
    Giyilebilir cihaz geliri 9,32 milyar $ 39,84 milyar $ 41,24 milyar $
    Servis ve hizmet geliri 22,31 milyar $ 85,20 milyar $ 78,12 milyar $

    Sadece iPhone ve Servis gelirleri yükseldi

    Apple’ın satışları üst üste dördüncü çeyrekte de düştü! Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu çeyrekteki net geliri ise 22,96 milyar dolar oldu. 2023 yılının tamamındaki net gelir ise çok hafif bir artış ile 96.99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Teknoloji devi, mali yılın tamamı için bir önceki yıla göre yaklaşık %3 düşüşle 383,29 milyar dolar gelir bildirdi. Yıllık toplam gelir 2019’dan sonra ilk defa düştü. Eylül çeyreğinde üç aylık gelir %1'den daha az azaldı.

    Şirketin iPhone satışları geçen yıla göre %2'den fazla arttı. Apple'ın çeyrekte büyüme gösteren tek donanım hattı iPhone oldu. iPhone 15 satışları bu rakamlara dahil olmadı desek daha doğru olur. Bunu, önümüzdeki çeyrek göreceğiz. Apple CEO'su Tim Cook iPhone 15'in geçen yıl Eylül çeyreğinde iPhone 14'ten daha iyi performans gösterdiğini söyledi. 

    Mac ve iPad büyük düşüşte

    Apple’ın satışları üst üste dördüncü çeyrekte de düştü! Tam Boyutta Gör
    Mac satışları beklentilerinin altında kalarak yıldan yıla yaklaşık %34 düştü. Yeni M3 işlemciler ve Macbook Paro’lar ile önümüzdeki çeyrekte iyileşme beklentisi bulunuyor. iPad'lerden elde edilen gelir de geçen yılın aynı dönemine göre %10 düşerek azaldı.

    Apple'ın servis işleri ise son derece güçlüydü. Apple, analist beklentilerini aşarak ve bir önceki yıla göre %16 daha fazla artış göstererek 22,31 milyar dolar hizmet geliri elde etti.  Apple'ın hizmetler bölümü, iCloud ve Apple Music gibi çevrimiçi aboneliklerin yanı sıra AppleCare’i de içeriyor.

    Cook, App Store satışları, reklam (Google anlaşması dahil), iCloud, ödeme hizmetleri ve Apple Music dahil olmak üzere hizmet bileşenlerinin çeyrekte iyi performans gösterdiğini ve Apple içi bir rekora ulaşarak büyümenin devam edeceğinin sinyalini verdiğini söyledi. Öte yandan AirPods gibi kulaklıkların yanı sıra Apple Watch satışlarını da içeren Apple'ın giyilebilir ürünler iş birimi, %3'ün üzerinde bir düşüşle yıldan yıla küçüldü. 

    Huawei baskısı artıyor

    Apple'ın üçüncü büyük pazarı olan Çin'deki faaliyetleri, yatırımcıların Huawei'nin artan rekabetinden endişe duyması nedeniyle mercek altında. Çin satışları hafif düşerek yıldan yıla neredeyse sabit kaldı. Apple, Hong Kong ve Tayvan'ı da içeren bölgeden 15,08 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Bu arada şirket, nakit yığınını borçla dengelemeye çalışsa bile elinde büyük miktarda nakit ve nakit benzeri menkul kıymet bulundurmaya devam ediyor. Apple, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada elinde 162,1 milyar dolar nakit olduğunu açıkladı.

    Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/pdfs/fy2023-q4/FY23_Q4_Consolidated_Financial_Statements.pdf https://www.cnbc.com/2023/11/02/apple-aapl-earnings-report-q4-2023.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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