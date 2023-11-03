Apple’ın satışları üst üste dördüncü çeyrekte de düştü! İşte Apple’ın gelirleri

- Apple’ın 2023 gelirleri
- Sadece iPhone ve Servis gelirleri yükseldi
- Mac ve iPad büyük düşüşte
- Huawei baskısı artıyor
- Yorumlar
|Gelir/Dönem
|Q4 2023
|2023
|2022
|Toplam gelir
|89,5 milyar $
|383,29 milyar $
|394,32 milyar $
|Net gelir
|22,95 milyar $
|97 milyar $
|99,80 milyar $
|iPhone geliri
|43,81 milyar $
|200,5 milyar $
|205,48 milyar $
|Mac geliri
|7,61 milyar $
|29,35 milyar $
|40,17 milyar $
|iPad geliri
|6,44 milyar $
|28,30 milyar $
|29,29 milyar $
|Giyilebilir cihaz geliri
|9,32 milyar $
|39,84 milyar $
|41,24 milyar $
|Servis ve hizmet geliri
|22,31 milyar $
|85,20 milyar $
|78,12 milyar $
Sadece iPhone ve Servis gelirleri yükseldi
Şirketin iPhone satışları geçen yıla göre %2'den fazla arttı. Apple'ın çeyrekte büyüme gösteren tek donanım hattı iPhone oldu. iPhone 15 satışları bu rakamlara dahil olmadı desek daha doğru olur. Bunu, önümüzdeki çeyrek göreceğiz. Apple CEO'su Tim Cook iPhone 15'in geçen yıl Eylül çeyreğinde iPhone 14'ten daha iyi performans gösterdiğini söyledi.
Mac ve iPad büyük düşüşte
Apple'ın servis işleri ise son derece güçlüydü. Apple, analist beklentilerini aşarak ve bir önceki yıla göre %16 daha fazla artış göstererek 22,31 milyar dolar hizmet geliri elde etti. Apple'ın hizmetler bölümü, iCloud ve Apple Music gibi çevrimiçi aboneliklerin yanı sıra AppleCare’i de içeriyor.
Cook, App Store satışları, reklam (Google anlaşması dahil), iCloud, ödeme hizmetleri ve Apple Music dahil olmak üzere hizmet bileşenlerinin çeyrekte iyi performans gösterdiğini ve Apple içi bir rekora ulaşarak büyümenin devam edeceğinin sinyalini verdiğini söyledi. Öte yandan AirPods gibi kulaklıkların yanı sıra Apple Watch satışlarını da içeren Apple'ın giyilebilir ürünler iş birimi, %3'ün üzerinde bir düşüşle yıldan yıla küçüldü.
Huawei baskısı artıyor
Apple'ın üçüncü büyük pazarı olan Çin'deki faaliyetleri, yatırımcıların Huawei'nin artan rekabetinden endişe duyması nedeniyle mercek altında. Çin satışları hafif düşerek yıldan yıla neredeyse sabit kaldı. Apple, Hong Kong ve Tayvan'ı da içeren bölgeden 15,08 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Bu arada şirket, nakit yığınını borçla dengelemeye çalışsa bile elinde büyük miktarda nakit ve nakit benzeri menkul kıymet bulundurmaya devam ediyor. Apple, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada elinde 162,1 milyar dolar nakit olduğunu açıkladı.Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/pdfs/fy2023-q4/FY23_Q4_Consolidated_Financial_Statements.pdf https://www.cnbc.com/2023/11/02/apple-aapl-earnings-report-q4-2023.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.