Apple’ın satışları üst üste dördüncü çeyrekte de düştü! İşte Apple’ın gelirleri

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz gün analistlerin satış ve hisse başına kazanç beklentilerini aşan 2023 yılına ait mali dördüncü çeyrek kazançlarını bildirdi ancak şirketin genel satışları ilk defa 2001 yılından bu yana üst üste dört çeyrektir düşüş yaşadı. iPhone dışındaki tüm donanım iş kolları yıldan yıla gerilerken, iPad ve Mac segmentlerinde büyük düşüşler yaşandı.

Apple’ın 2023 gelirleri Gelir/Dönem Q4 2023 2023 2022 Toplam gelir 89,5 milyar $ 383,29 milyar $ 394,32 milyar $ Net gelir 22,95 milyar $ 97 milyar $ 99,80 milyar $ iPhone geliri 43,81 milyar $ 200,5 milyar $ 205,48 milyar $ Mac geliri 7,61 milyar $ 29,35 milyar $ 40,17 milyar $ iPad geliri 6,44 milyar $ 28,30 milyar $ 29,29 milyar $ Giyilebilir cihaz geliri 9,32 milyar $ 39,84 milyar $ 41,24 milyar $ Servis ve hizmet geliri 22,31 milyar $ 85,20 milyar $ 78,12 milyar $

Sadece iPhone ve Servis gelirleri yükseldi

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu çeyrekteki net geliri ise 22,96 milyar dolar oldu. 2023 yılının tamamındaki net gelir ise çok hafif bir artış ile 96.99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Teknoloji devi, mali yılın tamamı için bir önceki yıla göre yaklaşık %3 düşüşle 383,29 milyar dolar gelir bildirdi. Yıllık toplam gelir 2019’dan sonra ilk defa düştü. Eylül çeyreğinde üç aylık gelir %1'den daha az azaldı.

Şirketin iPhone satışları geçen yıla göre %2'den fazla arttı. Apple'ın çeyrekte büyüme gösteren tek donanım hattı iPhone oldu. iPhone 15 satışları bu rakamlara dahil olmadı desek daha doğru olur. Bunu, önümüzdeki çeyrek göreceğiz. Apple CEO'su Tim Cook iPhone 15'in geçen yıl Eylül çeyreğinde iPhone 14'ten daha iyi performans gösterdiğini söyledi.

Mac ve iPad büyük düşüşte

Tam Boyutta Gör Mac satışları beklentilerinin altında kalarak yıldan yıla yaklaşık %34 düştü. Yeni M3 işlemciler ve Macbook Paro’lar ile önümüzdeki çeyrekte iyileşme beklentisi bulunuyor. iPad'lerden elde edilen gelir de geçen yılın aynı dönemine göre %10 düşerek azaldı.

Apple'ın servis işleri ise son derece güçlüydü. Apple, analist beklentilerini aşarak ve bir önceki yıla göre %16 daha fazla artış göstererek 22,31 milyar dolar hizmet geliri elde etti. Apple'ın hizmetler bölümü, iCloud ve Apple Music gibi çevrimiçi aboneliklerin yanı sıra AppleCare’i de içeriyor.

Cook, App Store satışları, reklam (Google anlaşması dahil), iCloud, ödeme hizmetleri ve Apple Music dahil olmak üzere hizmet bileşenlerinin çeyrekte iyi performans gösterdiğini ve Apple içi bir rekora ulaşarak büyümenin devam edeceğinin sinyalini verdiğini söyledi. Öte yandan AirPods gibi kulaklıkların yanı sıra Apple Watch satışlarını da içeren Apple'ın giyilebilir ürünler iş birimi, %3'ün üzerinde bir düşüşle yıldan yıla küçüldü.

Huawei baskısı artıyor

Apple'ın üçüncü büyük pazarı olan Çin'deki faaliyetleri, yatırımcıların Huawei'nin artan rekabetinden endişe duyması nedeniyle mercek altında. Çin satışları hafif düşerek yıldan yıla neredeyse sabit kaldı. Apple, Hong Kong ve Tayvan'ı da içeren bölgeden 15,08 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Bu arada şirket, nakit yığınını borçla dengelemeye çalışsa bile elinde büyük miktarda nakit ve nakit benzeri menkul kıymet bulundurmaya devam ediyor. Apple, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada elinde 162,1 milyar dolar nakit olduğunu açıkladı.

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Apple’ın satışları üst üste dördüncü çeyrekte de düştü!