Apple'dan MacBook Air; Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı

Her ne kadar iMac ile ilgi çekmeyi başarmış olsa bile 2000'li yılların başına kadar ismi pek gündemde olmayan Apple, 21.yy'a iPod hamlesi ile "merhaba" diyerek ibreyi kendi lehine çevirmeyi başarmıştı. Başta taşınabilir medya oynatıcıları olmak üzere hazırladığı donanımlar ile "trend" merkezi haline gelen ve her yaptığı iş, attığı adım sansasyon yaratan Apple, Steve Jobs kaptanlığında yoluna hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan bay Jobs'un emekli olmasından sonra firmayı kimin devam ettireceği tartışıladursun Apple gerçekleştirdiği yeni bir MacWorld etkinliği ile yine gündeme bomba gibi düşmeyi başardı. Teknoloji dünyasında marka odaklı gerçekleştirilen etkinliklerin en renkli ve ses getirenlerden biri olan MacWorld'e bu sene MacBook Air damga vurdu diyebiliriz. Apple'ın "dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı" olarak lanse ettiği MacBook Air, tasarımıyla da farklılık yaratmayı başarıyor.

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Dizüstü bilgisayarların geleceği malum. Satışları sürekli artan, satış-artış oranları açısından masaüstü bilgisayarları bile geride bırakan dizüstü bilgisayarlar 2012 yılından itibaren pek çok masaüstü bilgisayar kullanıcısının da çalışma masasını işgal etmiş olacak ki çeşitli sektörel araştırma ajansları da bunu doğruluyor. Tabi pazarın sürekli büyüdüğü bir ortamda rekabetin boyut değiştirmesi ve sektöre yeni oyuncuların girmesi de kaçınılmaz. Pastadan daha büyük pay kapmak isteyen pek çok üretici daha güçlü donanımlar ile konfigüre ettiği dizüstü bilgisayarları kullanıma sunarken dikkat ettiğiniz üzere piyasada satılmakta olan pek çok dizüstü bilgisayarın birbirine benzediğini fark etmişsinizdir. Tasarımı ile farklılaşan modellerin başarıyı yakalayacağı uzmanlar tarafından ifade edilen dizüstü bilgisayar dünyasında dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olarak anons ettiği MacBook Air ile Apple son derece iddialı.

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Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olarak lanse edilen Apple'ın MacBook Air modeli gerçekten de incelik konusunda rakipsiz mi derseniz 0.16" (0.41cm) kalınlığı ile MacBook Air'in gerçekten de en azından şu an için pek rakip tanıyacak gibi gözükmediğini söyleyebilmek mümkün. Ürünün kompak boyutlarını elde edebilmek adına Apple elinden geleni yapmışa benziyor. 13.3" LED-Backlit teknolojisini esas alan düşük güç tüketimine ve gelenesek ekranlara göre nispeten daha hafif yapıda olan geniş format ekran (1280x800) kullanan MacBook Air, tahmin edebileceğiniz üzere herhangi bir optik sürücüyü üzerinde barındırmıyor ama tabi kullanıcıların harici sürücüler ile bu ihtiyaçlarını giderebilecekleri Apple tarafından ifade ediliyor. Intel'in güncel mobil teknolojisini kullanan MacBook Air'in merkezinde 4MB L2 bellekli ve 1.6GHz saat hızında çalışan ve 800MHz FSB'li Core 2 Duo işlemcisi yer alıyor.

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İnceliği sizi yanıltmasın konfigürasyon olarak ta pek yabana atılır türden olmayan Apple MacBoook Air üzerinde 2GB sistem belleği ve Sudden Motion adı verilen özel bir hareket sensörüne sahip 80GB'lık hard disk kullanılıyor. Geleneksel depolama çözümü yanında kullanıcılar MacBook Air ile flash bellek teknolojisini esas alan SSD yani katı halli disk opsiyonunu da tercih edebiliyorlar. Alternatif donanım listesinde 64GB SSD'de yer alan MacBook Air ekstra opsiyonların maliyeti önemli ölçüde yükselttiğinin de altını çizelim. Ürünün grafik yükünü Intel'in dahili grafik işlemcisi olan GMA X3100 karşılarken bu grafik çözümü yeni nesil güncel oyunlar haricinde kullanıcılar günlük pek çok ihtiyacını karşılayabilecek yeterli performansı da sunabiliyor. Bağlantı özelliklerine baktığımızda ise AirPort Extreme ile 802.11n wireless ve Bluetooth 2.1+EDR gibi kablosuz ağ teknolojilerine destek veren ürün üzerinde malesef ethernet desteği ise yer almıyor.

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Kulaklık ve USB 2.0 portlarına da sahip olan MacBook Air üzerinde Apple'in Trackpad olarak adlandırdığı çok dokunuşlu gelişmiş bir touchpad yer alıyor. Ayrıca aydınlatmalı tuş takımı da Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarının önemli özellikleri arasında yer alıyor. 45 Watt MagSafe Power Adaptörü ile gelen MacBook Air'in pil süresinin ise 5 saat civarında olduğu Apple'ın resmi sunumunda altı çizilen bir diğer önemli nokta. Apple'ın dünyanın en incesi olarak duyurduğu MacBook için ayrıca 99$'a USB 2.0 arayüzünü kullanan MacBook Air Superdrive isimli sürücü de hazırlanmış durumda. Bazı uzmanlar tarafından yavaş işlemci, 4200rpm düşük kapasiteli hard disk, ethernet portu olmaması ve tek bir USB 2.0 konnektörüne sahip olması gibi açılardan eleştirilen MacBook Air'e yönelik diğer bir kesim ise "gülü seven dikenine katlanır" misali ince, hafif ve taşınabilirlik anlamında iddialı olabilmek için donanım tarafında zaten hareket alanının son derece sınırlı olduğunu ifade ediyor.

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Apple yine yapacağını yaptı ve tasarımı ile ses getiren, inceliği ise firmaya göre rakip tanımayan MacBook Air ile firma muhtemelen tüm tartışmaların arasında yine satış rekorları kırmaya başaracak gibi gözüküyor. Zaten firmayı yakından takip edenler aynı filmi - son olarak iPhone ile - daha önce gördüklerini de anımsayacaklardır. Bu arada Appe MacBook Air'in MacOS X Leopard işletim sistemi ile birlikte yurt dışında 1.799$'dan başlayan fiyatlar ile 2 hafta içerisinde kullanıcılarla buluşacağını da belirtelim.

http://www.apple.com/de/macbookair/