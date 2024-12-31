LG Gram 2025 serisi tanıtıldı: İşte LG'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarları

Tam Boyutta Gör LG, 2025 LG gram laptop serisini CES 2025'te gösterecek. Yeni seride gram Pro, gram Pro 2'si 1 arada, gram ve gram Book gibi yenilikçi modeller yer alıyor. Bu modeller, LG'nin gram AI teknolojisiyle desteklenen cihaz içi yapay zeka özelliklerine sahip olup, serinin bilinen hafif tasarımını korurken gelişmiş performans ve üretkenlik sunuyor.

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2025 LG Gram laptop serisi özellikleri

Tam Boyutta Gör 2025 LG Gram dizüstü bilgisayarları, kompakt yapay zeka modeli kullanarak verileri yerel olarak işleyen Gram Chat On-Device ile geliyor. Temel özellikler arasında, kullanıcıların daha önce erişilen web sayfaları, belgeleri ve multimedya dosyalarını yeniden gözden geçirmelerini sağlayan Time Travel bulunuyor. Dizüstü bilgisayarlar ayrıca bulut tabanlı yapay zeka hizmetleri sağlamak için GPT-4o tarafından desteklenen Gram Chat Cloud özelliğine sahip. Bu, geniş bilgi tabanına erişim ve programları ve iletişimi yönetmek için takvim ve e-posta sistemleriyle entegrasyonu içeriyor. Bulut hizmeti ilk yıl süreyle ücretsiz olacak.

Yeni LG gram dizüstü bilgisayarlar, Intel'in en son işlemcilerinden güç alıyor. Intel Core Ultra H-Serisi (Arrow Lake) geleneksel PC performansına odaklanırken, Intel Core Ultra V-Serisi (Lunar Lake) yapay zeka tabanlı özellikleri geliştiriyor. Arrow Lake modelleri gelişmiş işleme ve grafik performansı sunarken, Lunar Lake modelleri gerçek zamanlı video altyazı çevirisi ve yapay zeka görüntü oluşturma gibi özellikler için Microsoft'un Copilot+ araçlarını içeriyor.

LG Gram 2025 serisi - LG gram Pro 2'si 1 arada (16T90TP) LG gram Pro (17Z90TR) LG gram Pro (16Z90TS) LG gram Book (15U50T) Ekran boyutu 16 inç 17 inç 16 inç 15.6 inç Ekran WQXGA+ (2880 x 1800) OLED WQXGA (2560 x 1600) LCD WQXGA (2560 x 1600) LCD WQXGA (2560 x 1600) LCD FHD (1920 x 1080) LCD Parlaklık OLED / LCD: 400 nit 400 nit 400 nit 400 nit Yenileme hızı OLED: 48-120Hz (VRR) LCD: 31-144Hz (VRR) 31-144Hz (VRR) 31-144Hz (VRR) 60Hz Ağırlık 1,399 g 1,479 g 1,239 g 1,700 g Boyut 357.3 x 253.8 x 12.4 ~ 12.9mm 379.4 x 265.4 x 14.4 ~ 15.8mm 357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8mm 359.8 x 237.8 x 18.9 ~ 19.4mm Batarya 77Wh 90Wh 77Wh 51Wh Termal Mega çift soğutma sistemi Mega çift soğutma sistemi Mega çift soğutma sistemi Fan soğutma sistemi İşlemci Intel Core Ultra 7 Intel Core Ultra 5 Intel Core Ultra 7 Intel Core Ultra 5 Intel Core Ultra 9 Intel Core Ultra 7 Intel Core Ultra 5 Intel Core i5 Ekran kartı Intel Arc graphics NVIDIA RTX 4050 GDDR6 6GB Intel Arc graphics Intel Xe graphics Bellek Maks 32GB (LPDDR5x Max 8400MHz, Çift kanal) Maks 32GB (LPDDR5x Max 8400MHz, Çift kanal) Maks 32GB (LPDDR5x Max 8533MHz, Çift kanal) 8 / 16 DDR4 (Çift kanal, 3200MHz) Depolama 512GB / 1TB / 2TB (Gen4 NVme) 512GB / 1TB / 2TB (Gen4 NVme) 512GB / 1TB / 2TB (Gen4 NVme) 1TB / 512GB / 256GB (NVMe) Ses Dolby Atmos HD Audio Dolby Atmos HD Audio Dolby Atmos HD Audio Dolby Atmos HD Audio Hoparlör Stereo (3.0W x2) Smart AMP (Max 5W x2) Stereo (3.0W x4) Smart AMP (Max) Stereo (3.0W x2) Smart AMP (Max 5W x2) Stereo (1.5W x2) Port 2x USB 3.2 Gen2 2x USB 4 Gen3x2 Type-C (PD, DisplayPort, Thunderbolt 4) HDMI 2.1 (4K@60Hz) 2x USB 3.2 Gen2 2x USB 4 Gen3x2 Type-C (PD, DisplayPort, Thunderbolt 4) HDMI 2.1 (4K@60Hz) 2x USB 3.2 Gen2 2x USB 4 Gen3x2 Type-C (PD, DisplayPort, Thunderbolt 4) HDMI 2.1 (4K@60Hz) 1x USB 3.2 GEN1x1 1x USB 2.0 2x USB 3.2 GEN2x1 HDMI 2.1 (4K@60Hz) Yazılım LG gram Chat LG gram Link LG Glance by Mirametrix LG gram Chat LG gram Link LG Glance by Mirametrix LG gram Chat LG gram Link LG Glance by Mirametrix LG gram Link Web kamera FHD Webcam + IR Camera with Webcam & Dual Mic. (yüz tanıma) FHD Webcam + IR Camera with Webcam & Dual Mic. (yüz tanıma) FHD Webcam + IR Camera with Webcam & Dual Mic. (yüz tanıma) HD Webcam (gizlilik koruyucu)

İnce ve hafif tasarıma sahip olan LG Gram Pro (17Z90TR) modelinde Intel Arrow Lake CPU işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartı bulunuyor. LG Gram Pro (16Z90TS), Copilot+’ı içeren serideki ilk model. LG Gram Pro (16Z90TR), serideki en hafif model ve maksimum taşınabilirlikle güçlü performans sunuyor. LG Gram Pro 2'si 1 arada (16T90TP) dönüştürülebilir tasarıma ve kablosuz olarak şarj edilebilen bir kaleme sahip. Giriş seviye model olan LG Gram Book (15U50T), uygun fiyata temel özellikler sunuyor; 15,6 inç Full HD ekran, genişletilebilir depolama alanı ve gizlilik odaklı HD web kamerası içeriyor.

2025 LG Gram serisinin fiyatları açıklanmadı.

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