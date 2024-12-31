LG Gram 2025 serisi tanıtıldı: İşte LG'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarları

2025 LG Gram laptop serisi özellikleri
Yeni LG gram dizüstü bilgisayarlar, Intel'in en son işlemcilerinden güç alıyor. Intel Core Ultra H-Serisi (Arrow Lake) geleneksel PC performansına odaklanırken, Intel Core Ultra V-Serisi (Lunar Lake) yapay zeka tabanlı özellikleri geliştiriyor. Arrow Lake modelleri gelişmiş işleme ve grafik performansı sunarken, Lunar Lake modelleri gerçek zamanlı video altyazı çevirisi ve yapay zeka görüntü oluşturma gibi özellikler için Microsoft'un Copilot+ araçlarını içeriyor.
|-
|LG gram Pro 2'si 1 arada (16T90TP)
|LG gram Pro (17Z90TR)
|LG gram Pro (16Z90TS)
|LG gram Book (15U50T)
|Ekran boyutu
|16 inç
|17 inç
|16 inç
|15.6 inç
|Ekran
|
WQXGA+ (2880 x 1800) OLED
WQXGA (2560 x 1600) LCD
|WQXGA (2560 x 1600) LCD
|WQXGA (2560 x 1600) LCD
|FHD (1920 x 1080) LCD
|Parlaklık
|OLED / LCD: 400 nit
|400 nit
|400 nit
|400 nit
|Yenileme hızı
|
OLED: 48-120Hz (VRR)
LCD: 31-144Hz (VRR)
|31-144Hz (VRR)
|31-144Hz (VRR)
|60Hz
|Ağırlık
|1,399 g
|1,479 g
|1,239 g
|1,700 g
|Boyut
|357.3 x 253.8 x 12.4 ~ 12.9mm
|379.4 x 265.4 x 14.4 ~ 15.8mm
|357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8mm
|359.8 x 237.8 x 18.9 ~ 19.4mm
|Batarya
|77Wh
|90Wh
|77Wh
|51Wh
|Termal
|Mega çift soğutma sistemi
|Mega çift soğutma sistemi
|Mega çift soğutma sistemi
|Fan soğutma sistemi
|İşlemci
|
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 5
|
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 5
|
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 5
|Intel Core i5
|Ekran kartı
|Intel Arc graphics
|NVIDIA RTX 4050 GDDR6 6GB
|Intel Arc graphics
|Intel Xe graphics
|Bellek
|Maks 32GB (LPDDR5x Max 8400MHz, Çift kanal)
|Maks 32GB (LPDDR5x Max 8400MHz, Çift kanal)
|Maks 32GB (LPDDR5x Max 8533MHz, Çift kanal)
|8 / 16 DDR4 (Çift kanal, 3200MHz)
|Depolama
|512GB / 1TB / 2TB (Gen4 NVme)
|512GB / 1TB / 2TB (Gen4 NVme)
|512GB / 1TB / 2TB (Gen4 NVme)
|1TB / 512GB / 256GB (NVMe)
|Ses
|Dolby Atmos HD Audio
|Dolby Atmos HD Audio
|Dolby Atmos HD Audio
|Dolby Atmos HD Audio
|Hoparlör
|
Stereo (3.0W x2)
Smart AMP (Max 5W x2)
|
Stereo (3.0W x4)
Smart AMP (Max)
|
Stereo (3.0W x2)
Smart AMP (Max 5W x2)
|
Stereo (1.5W x2)
|Port
|
2x USB 3.2 Gen2
2x USB 4 Gen3x2 Type-C (PD, DisplayPort, Thunderbolt 4)
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
|
2x USB 3.2 Gen2
2x USB 4 Gen3x2 Type-C (PD, DisplayPort, Thunderbolt 4)
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
|
2x USB 3.2 Gen2
2x USB 4 Gen3x2 Type-C (PD, DisplayPort, Thunderbolt 4)
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
|
1x USB 3.2 GEN1x1
1x USB 2.0
2x USB 3.2 GEN2x1
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
|Yazılım
|
LG gram Chat
LG gram Link
LG Glance by Mirametrix
|
LG gram Chat
LG gram Link
LG Glance by Mirametrix
|
LG gram Chat
LG gram Link
LG Glance by Mirametrix
|LG gram Link
|Web kamera
|FHD Webcam + IR Camera with Webcam & Dual Mic. (yüz tanıma)
|FHD Webcam + IR Camera with Webcam & Dual Mic. (yüz tanıma)
|FHD Webcam + IR Camera with Webcam & Dual Mic. (yüz tanıma)
|HD Webcam (gizlilik koruyucu)
İnce ve hafif tasarıma sahip olan LG Gram Pro (17Z90TR) modelinde Intel Arrow Lake CPU işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartı bulunuyor. LG Gram Pro (16Z90TS), Copilot+’ı içeren serideki ilk model. LG Gram Pro (16Z90TR), serideki en hafif model ve maksimum taşınabilirlikle güçlü performans sunuyor. LG Gram Pro 2'si 1 arada (16T90TP) dönüştürülebilir tasarıma ve kablosuz olarak şarj edilebilen bir kaleme sahip. Giriş seviye model olan LG Gram Book (15U50T), uygun fiyata temel özellikler sunuyor; 15,6 inç Full HD ekran, genişletilebilir depolama alanı ve gizlilik odaklı HD web kamerası içeriyor.
2025 LG Gram serisinin fiyatları açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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