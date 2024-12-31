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    LG Gram 2025 serisi tanıtıldı: İşte LG'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarları

    LG Electronics, CES 2025 öncesinde yapay zekayla donatılan 2025 LG Gram dizüstü bilgisayar serisini tanıttı. Seri, LG Gram Pro, Gram Pro 2'si 1 arada, Gram ve Gram Book modellerinden oluşuyor.
    2025 LG Gram laptop Tam Boyutta Gör
    LG, 2025 LG gram laptop serisini CES 2025'te gösterecek. Yeni seride gram Pro, gram Pro 2'si 1 arada, gram ve gram Book gibi yenilikçi modeller yer alıyor. Bu modeller, LG'nin gram AI teknolojisiyle desteklenen cihaz içi yapay zeka özelliklerine sahip olup, serinin bilinen hafif tasarımını korurken gelişmiş performans ve üretkenlik sunuyor.

    2025 LG Gram laptop serisi özellikleri

    LG gram 2025 laptop özellikleri Tam Boyutta Gör
    2025 LG Gram dizüstü bilgisayarları, kompakt yapay zeka modeli kullanarak verileri yerel olarak işleyen Gram Chat On-Device ile geliyor. Temel özellikler arasında, kullanıcıların daha önce erişilen web sayfaları, belgeleri ve multimedya dosyalarını yeniden gözden geçirmelerini sağlayan Time Travel bulunuyor. Dizüstü bilgisayarlar ayrıca bulut tabanlı yapay zeka hizmetleri sağlamak için GPT-4o tarafından desteklenen Gram Chat Cloud özelliğine sahip. Bu, geniş bilgi tabanına erişim ve programları ve iletişimi yönetmek için takvim ve e-posta sistemleriyle entegrasyonu içeriyor. Bulut hizmeti ilk yıl süreyle ücretsiz olacak.

    Yeni LG gram dizüstü bilgisayarlar, Intel'in en son işlemcilerinden güç alıyor. Intel Core Ultra H-Serisi (Arrow Lake) geleneksel PC performansına odaklanırken, Intel Core Ultra V-Serisi (Lunar Lake) yapay zeka tabanlı özellikleri geliştiriyor. Arrow Lake modelleri gelişmiş işleme ve grafik performansı sunarken, Lunar Lake modelleri gerçek zamanlı video altyazı çevirisi ve yapay zeka görüntü oluşturma gibi özellikler için Microsoft'un Copilot+ araçlarını içeriyor.

    LG Gram 2025 serisi
    - LG gram Pro 2'si 1 arada (16T90TP) LG gram Pro (17Z90TR) LG gram Pro (16Z90TS) LG gram Book (15U50T)
    Ekran boyutu 16 inç 17 inç 16 inç 15.6 inç
    Ekran

    WQXGA+ (2880 x 1800) OLED

    WQXGA (2560 x 1600) LCD

    		 WQXGA (2560 x 1600) LCD WQXGA (2560 x 1600) LCD FHD (1920 x 1080) LCD
    Parlaklık OLED / LCD: 400 nit 400 nit 400 nit 400 nit
    Yenileme hızı

    OLED: 48-120Hz (VRR)

    LCD: 31-144Hz (VRR)

    		 31-144Hz (VRR) 31-144Hz (VRR) 60Hz
    Ağırlık 1,399 g 1,479 g 1,239 g 1,700 g
    Boyut 357.3 x 253.8 x 12.4 ~ 12.9mm 379.4 x 265.4 x 14.4 ~ 15.8mm 357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8mm 359.8 x 237.8 x 18.9 ~ 19.4mm
    Batarya 77Wh 90Wh 77Wh 51Wh
    Termal Mega çift soğutma sistemi Mega çift soğutma sistemi Mega çift soğutma sistemi Fan soğutma sistemi
    İşlemci

    Intel Core Ultra 7

    Intel Core Ultra 5

    Intel Core Ultra 7

    Intel Core Ultra 5

    Intel Core Ultra 9

    Intel Core Ultra 7

    Intel Core Ultra 5

    		 Intel Core i5
    Ekran kartı Intel Arc graphics NVIDIA RTX 4050 GDDR6 6GB Intel Arc graphics Intel Xe graphics
    Bellek Maks 32GB (LPDDR5x Max 8400MHz, Çift kanal) Maks 32GB (LPDDR5x Max 8400MHz, Çift kanal) Maks 32GB (LPDDR5x Max 8533MHz, Çift kanal) 8 / 16 DDR4 (Çift kanal, 3200MHz)
    Depolama 512GB / 1TB / 2TB (Gen4 NVme) 512GB / 1TB / 2TB (Gen4 NVme) 512GB / 1TB / 2TB (Gen4 NVme) 1TB / 512GB / 256GB (NVMe)
    Ses Dolby Atmos HD Audio Dolby Atmos HD Audio Dolby Atmos HD Audio Dolby Atmos HD Audio
    Hoparlör

    Stereo (3.0W x2)

    Smart AMP (Max 5W x2)

    Stereo (3.0W x4)

    Smart AMP (Max)

    Stereo (3.0W x2)

    Smart AMP (Max 5W x2)

    Stereo (1.5W x2)
    Port

    2x USB 3.2 Gen2

    2x USB 4 Gen3x2 Type-C (PD, DisplayPort, Thunderbolt 4)

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

    2x USB 3.2 Gen2

    2x USB 4 Gen3x2 Type-C (PD, DisplayPort, Thunderbolt 4)

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

    2x USB 3.2 Gen2

    2x USB 4 Gen3x2 Type-C (PD, DisplayPort, Thunderbolt 4)

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

    1x USB 3.2 GEN1x1

    1x USB 2.0

    2x USB 3.2 GEN2x1

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)
    Yazılım

    LG gram Chat

    LG gram Link

    LG Glance by Mirametrix

    LG gram Chat

    LG gram Link

    LG Glance by Mirametrix

    LG gram Chat

    LG gram Link

    LG Glance by Mirametrix

    		 LG gram Link
    Web kamera FHD Webcam + IR Camera with Webcam & Dual Mic. (yüz tanıma) FHD Webcam + IR Camera with Webcam & Dual Mic. (yüz tanıma) FHD Webcam + IR Camera with Webcam & Dual Mic. (yüz tanıma) HD Webcam (gizlilik koruyucu)

    İnce ve hafif tasarıma sahip olan LG Gram Pro (17Z90TR) modelinde Intel Arrow Lake CPU işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartı bulunuyor.  LG Gram Pro (16Z90TS), Copilot+’ı içeren serideki ilk model. LG Gram Pro (16Z90TR), serideki en hafif model ve maksimum taşınabilirlikle güçlü performans sunuyor. LG Gram Pro 2'si 1 arada (16T90TP) dönüştürülebilir tasarıma ve kablosuz olarak şarj edilebilen bir kaleme sahip. Giriş seviye model olan LG Gram Book (15U50T), uygun fiyata temel özellikler sunuyor; 15,6 inç Full HD ekran, genişletilebilir depolama alanı ve gizlilik odaklı HD web kamerası içeriyor.

    2025 LG Gram serisinin fiyatları açıklanmadı.

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