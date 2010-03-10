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AppStore'daki elektronik kitap sayısı, oyunları geçti

9 yıl
10,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AppStore'daki elektronik kitap sayısı, oyunları geçti
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Amazon geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla elektronik kitapların ilk defa geleneksel kitap satışlarını geçtiğini açıklamış ve eKitap okuyucusu Kindle ile rekora koştuğunu duyurmuştu. Kindle'ın elde ettiği başarı sonrasında sektör devi isimler de eKitap okuyucularına yoğunlaşmış ve pek çok firma, Tüketici Elektroniği 2010 fuarında prototip cihazlarını sergilemişti. Hatta Apple merakla beklenen tablet bilgisayarı iPad'in tanıtım etkinliğinde, cihazın eKitap okuyucusu yeteneklerine yoğunlaşarak bu alanda da liderliği hedeflediğinin sinyallerini vermişti. Bir süre öncesine kıyasla ciddi şekilde popüler olan elektronik kitap okuyucularının, üreticiler tarafından neden ilgi gördüğü hazırlanan yeni raporlarla daha iyi anlaşılıyor. İngiltere merkezli Guardian gazetesinin, mobil reklam şirketi Mobclix'in analizlerine yer vererek hazırladığı haberinde, Apple AppStore'daki elektronik kitapların ilk defa oyunları geçtiği belirtildi.

Mobclix'in çalışmasına göre, an itibariyle 27.000 kitaba ulaşılan AppStore'da bu yıl yayınlanan oyun sayısı ise 25,400. Eğlence, eğitim ve seyahat odaklı uygulamaların takip ettiği sıralamada elektronik kitapların sayısı oldukça önemli zira akıllı telefon yeteneklerinin yanı sıra taşınabilir eğlence cihazı olarak ta tanımlanan iPhone'un öncelikli kullanım tanımları arasında elektronik kitap okuyusu yer almıyordu. Ancak uygulama sayısındaki ciddi artış, Apple'ın iPad için eKitap okuyucusu özelliğine vurgu yapmasına da ışık tutuyor. Dünyaca ünlü kitap yayıncısı Penguin'den Jeremy Ettinghausen açıklamasında "İnsanların iPhone'u eKitap okuyucusu olarak kullanması oldukça heyecan verici" ifadelerine yer verdi. Geçtiğimiz ay için açıklanan rakamlara göre AppStore'da 158 yeni eKitap, 71 yeni oyunun yayına verilirken, iPad'in 3 Nisan'da satışa sunulmasıyla birlikte eKitap sayısının daha hızlı artması bekleniyor.


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umtyilmz 9 yıl
vay be bu kadar fazla olması şaşırttı beni
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sahafiec 9 yıl
...
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