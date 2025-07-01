Amazon’un robot ordusu 1 milyona ulaştı: İnsan çalışanlara yaklaşıyor

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Tam Boyutta Gör Amazon, dünya genelindeki depolarında ve operasyonlarında görev yapan robot sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Aktarılanlara göre, bu sayı neredeyse insan çalışan sayısına eşit düzeye geldi.

Robotlar, ürünlerin seçilmesi, ayrıştırılması, paketlenmesi ve taşınmasında önemli bir rol üstleniyor. Şirketin verilerine göre, küresel teslimatların yaklaşık dörtte üçü robotların desteğiyle gerçekleştiriliyor. Ancak bu durum, iş gücünde büyük kayıplar yaşanacağı anlamına gelmiyor. Amazon'da birçok insan işi hala aktif ve insan çalışanların rolleri giderek dönüşüyor.

Son 10 yılda Amazon'da çalışan başına düşen paket sayısı yaklaşık 175’ten 3.870’e yükseldi. Bu etkileyici artış, şirketin iş hacmindeki büyümeyi ve otomasyonun verimliliğini gösteriyor.

Robotlar insan sayısına yaklaştı

Halihazırda Amazon’un 1.5 milyondan fazla çalışanı bulunuyor. İş gücünün çok ciddi bir kısmı artık robotlardan oluşuyor. Özellikle aynı gün teslimat yapılan küçük tesislerde robotların verimliliği ön plana çıkıyor. Bu tür tesislerde çalışan sayısı daha az ve robotlar üretimi ciddi şekilde artırıyor. Amazon'a göre, yoğun otomasyon kullanılan depolarda ürünlerin hareketi geleneksel tesislere kıyasla yüzde 25 daha hızlı gerçekleşiyor.

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Ek olarak Amazon, mobil robot üretiminde dünyanın en büyük firması konumunda. Ayrıca, AWS altyapısı ile geliştirilen DeepFleet adlı yapay zeka tabanlı sistemle robotların hareketleri daha iyi koordine ediliyor. Bu yapay zeka sayesinde robot filosunun hareket verimliliği yüzde 10 artarken depolardaki tıkanıklıklar da azaldı.

Şirketin robot filosunda, 567 kg’ye kadar ağırlık kaldırabilen Hercules, paketleri bant sisteminde taşıyan Pegasus ve insanlarla yan yana çalışan ilk tam otonom robot Proteus gibi modeller bulunuyor. Son dönemlerde ise insansı robotlar da yavaş yavaş hizmete alınıyor.

Amazon Robotics başkan yardımcısı Scott Dresser, 2019’dan beri 700 binden fazla çalışanın robotik, mühendislik ve bakım alanlarında eğitim aldığını belirtti. Dresser, yeni açılan Shreveport (Louisiana) depo merkezlerinde teknik pozisyonların yüzde 30 arttığını ve bu alanlarda insanlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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