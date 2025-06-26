Amazon yeni James Bond filmi için dikkat çekici bir isimle anlaştı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör James Bond, yeni versiyonuyla beyaz perdeye geri dönüyor. Yeni bir oyuncuyla, yeni bir Bond serisi başlatmaya hazırlanan Amazon MGM, uzun süredir hazırlık aşamasında olan bu yeni Bond filmi için dikkat çekici bir isimle anlaştı. Stüdyo, bugün bir açıklama yayınlayarak yeni Bond filmini Denis Villeneuve'ün yöneteceğini duyurdu.

Incendies, Arrival, Blade Runner 2049 gibi başarılı filmlere imza atan Denis Villeneuve, son yıllarda da Dune filmleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Yeni Bond filmi için Villeneuve gibi önemli bir yönetmenle anlaşılması, projeyi çok daha ilgi çekici bir hâle getirdi.

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Yeni James Bond Filminin Çekimlerine Önümüzdeki Yıl Başlanabilir

Denis Villeneuve önümüzdeki günlerde Dune 3'ün çekimlerine başlayacak. Önümüzdeki yılın başlarına kadar da bu filmle meşgul olması bekleniyor. Ancak Hollywood içinden gelen duyumlar, Villeneuve'ün Bond'a geçmek için çok bekleyemeyeceğini gösteriyor. Çünkü yeni Bond filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağı söyleniyor.

Dev bir anlaşmayla James Bond serisinin haklarını satın alan Amazon MGM, bir süredir bu proje için yönetmenlerle görüşüyordu. Son olarak adı geçen isimler Villeneuve, Edgar Wright (Baby Driver), Edward Berger (Conclave), Jonathan Nolan (The Dark Knight, Westworld) ve Paul King'di (Paddington). Ancak günün sonunda işi alan Villeneuve oldu.

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Yeni James Bond filmini yönetecek isim belli oldu

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