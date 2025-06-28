James Bond rolü için görüşülen üç oyuncu belli oldu; Bond bu kez daha genç olacak

James Bond rolünü Daniel Craig'den kimin devralacağı konusunda bugüne kadar pek çok farklı iddia ortaya atıldı. Bu süreçte Tom Hardy, Henry Cavill, Idris Elba, Aaron Taylor-Johnson gibi isimler ön plana çıktı. Ancak yeni gelen bilgiler, artık bu isimlerden hiçbirinin gündemde olmadığını gösteriyor. Çünkü Amazon, Bond 26 için daha genç bir isim arıyor.
Yeni James Bond İçin Tom Holland, Jacob Elordi ve Harris Dickinson ile Görüşülüyor
Variety tarafından aktarılan bilgilere göre Amazon'un James Bond rolü için düşündüğü üç isim var: Tom Holland (Spider-Man), Jacob Elordi (Euphoria) ve Harris Dickinson (The King's Man). Her üç oyuncunun da 30 yaşın altında olması, yeni filminde daha genç bir James Bond izleyeceğimizi gösteriyor.
Bond 26 henüz senaryo aşamasında olduğu için film hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak Bond 26'nın oldukça büyük ölçekli bir prodüksiyon gerektireceği söyleniyor. Bu yüzden filmin 2028'den önce çıkmayacağı düşünülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: