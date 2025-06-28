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    James Bond rolü için görüşülen üç oyuncu belli oldu; Bond bu kez daha genç olacak

    Denis Villeneuve'ün yöneteceği yeni James Bond filminde bu ikonik karaktere hayat vermesi için görüşülen üç isim belli oldu. Bahsi geçen isimler, bu kez daha genç bir Bond olacağını gösteriyor.

    James Bond Tam Boyutta Gör
    Amazon çatısı altında hazırlanan yeni James Bond filmi, son günlerde hızla şekillenmeye başladı. Daha birkaç gün önce filmi yönetmesi için Denis Villeneuve (Dune, Arrival) ile anlaşıldı. Villeneuve'ün katılmasıyla birlikte çok daha heyecan verici bir projeye dönüşen Bond 26 için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, Bond rolü için düşünülen isimler de belli oldu.

    James Bond rolünü Daniel Craig'den kimin devralacağı konusunda bugüne kadar pek çok farklı iddia ortaya atıldı. Bu süreçte Tom Hardy, Henry Cavill, Idris Elba, Aaron Taylor-Johnson gibi isimler ön plana çıktı. Ancak yeni gelen bilgiler, artık bu isimlerden hiçbirinin gündemde olmadığını gösteriyor. Çünkü Amazon, Bond 26 için daha genç bir isim arıyor.

    Yeni James Bond İçin Tom Holland, Jacob Elordi ve Harris Dickinson ile Görüşülüyor

    Variety tarafından aktarılan bilgilere göre Amazon'un James Bond rolü için düşündüğü üç isim var: Tom Holland (Spider-Man), Jacob Elordi (Euphoria) ve Harris Dickinson (The King's Man). Her üç oyuncunun da 30 yaşın altında olması, yeni filminde daha genç bir James Bond izleyeceğimizi gösteriyor.

    Bond 26 henüz senaryo aşamasında olduğu için film hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak Bond 26'nın oldukça büyük ölçekli bir prodüksiyon gerektireceği söyleniyor. Bu yüzden filmin 2028'den önce çıkmayacağı düşünülüyor.

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