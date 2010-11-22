AppStore'dan yeni kilometre taşı; 7 milyar yükleme ve 300,000'den fazla uygulama

Sonunda iOS 4.2 güncellemesini iTunes üzerinden kullanıcılara sunan Apple; güncellemeyle ilgili yaptığı basın açıklamasında iOS platformu ve uygulama mağazası AppStore'un son durumu için de yer ayırdı. Apple'ın açıklamasına göre Temmuz ayı içersinde 100 milyonluk sınırı aşan iOS kullanıcılarının sayısı 125 milyonu geçerken; AppStore'dan kullanıcılara sunulan uygulama sayısının 300,000'i, toplam yüklenen uygulama sayısının ise 7 milyarı aştığını duyurduğu.

AppStore için "çığır açan" sıfatını kullananan Apple; 300,000 uygulamanın 40,000'inin iPad'e özel uygulamalar olduğunu belirtirken; 300,000'i aşan uygulamalara 90 ülkedeki kullanıcıların ulaşabileceğini sözlerine ekledi.