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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AppStore'dan yeni kilometre taşı; 7 milyar yükleme ve 300,000'den fazla uygulama

8 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Sonunda iOS 4.2 güncellemesini iTunes üzerinden kullanıcılara sunan Apple; güncellemeyle ilgili yaptığı basın açıklamasında iOS platformu ve uygulama mağazası AppStore'un son durumu için de yer ayırdı. Apple'ın açıklamasına göre Temmuz ayı içersinde 100 milyonluk sınırı aşan iOS kullanıcılarının sayısı 125 milyonu geçerken; AppStore'dan kullanıcılara sunulan uygulama sayısının 300,000'i, toplam yüklenen uygulama sayısının ise 7 milyarı aştığını duyurduğu.

AppStore için "çığır açan" sıfatını kullananan Apple; 300,000 uygulamanın 40,000'inin iPad'e özel uygulamalar olduğunu belirtirken; 300,000'i aşan uygulamalara 90 ülkedeki kullanıcıların ulaşabileceğini sözlerine ekledi.


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ataberk36ex 8 yıl
ya fayla yada gereksiz demek yanlis bence kisilerin tercihleri zevkleri farkli farkli benim hic ilgilenmicem bisi ile arkadasim saatler gecirebiliyo bence android gecer malum durum bir cok firma kullaniyor ama kalitesi ne olur onu gorecegiz hep beraber
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ataberk36ex 8 yıl
ya fayla yada gereksiz demek yanlis bence kisilerin tercihleri zevkleri farkli farkli benim hic ilgilenmicem bisi ile arkadasim saatler gecirebiliyo bence android gecer malum durum bir cok firma kullaniyor ama kalitesi ne olur onu gorecegiz hep beraber
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lapya 8 yıl
- Biraz daha bilgi: (ing)

The total number of apps seen in the US App Store is 334 , 639 , though they list the
number of active apps actually at 278,723 – so not quite the 300 K we are reading
about . Currently , Android is thought to have hit 100 , 000 and RIM is listed at 10, 000
BlackBerry apps.
Within those numbers , games are at 40, 026 , with books at 48, 171 , so books
are overtaking games slightly.
The number of inactive apps are at 55, 916 , which may account for the
discrepancies in the figures.

macgasm.net/...

- Ama iclerinden 100 bini 50 bini faydalidir diye kehanette bulunmak disinda yapacak bir sey yok, zira apple bireysel olarak hangi app in ne kadar download edildigi gibi bu konuyu tumden cozecek bilgiyi haliyle sir gibi sakliyor...

mobithinking.mobi/...

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korsanzeki168 8 yıl
İos sırf bu app store olayı yüzünden tutuluyor bildiğiniz gibi olayın başlangıcında sadece mp3 satmak vardı şimdiyse geldiği nokta ortada arkadaşın örnek verdiği htc hd2 ye ne yükleye bilirsin paralı parasız ne yaptıra bilirsin bi oyun yükleye bilir misin yada mp3 satın alabilir misin ben bilmiyorum böle yani
apple sevmem ama orta dada bir gercek var oda bu adamlar 1 telefonla tüm akıllı telefon piyasasını parmagında oynattı en son psp gibi oyun konsollarınıda batıracaklar....
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DH Misafiri 8 yıl
kesinlikle android daha ilerlicek diye düşünüyorum market uygulaması ülkemizde açık olmadığı için çok yaygın değil burada fakat yurtdışı yazılımlarında var hatta iphone daki çoğu uygulama androidde var artık....
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ten_don 8 yıl

DH Misafiri
kesinlikle android daha ilerlicek diye düşünüyorum market uygulaması ülkemizde açık olmadığı için çok yaygın değil burada fakat yurtdışı yazılımlarında var hatta iphone daki çoğu uygulama androidde var artık....

Sen kendini sadece kandırıyorsun, gözünü yumup güneş battı diyorsun
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Python 8 yıl
300 bin uygulama ve 7 milyar yükleme bu başarı değilde nedir acaba ?
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umutarslan.com 8 yıl
3g modelini kullanıyorum.Dün app strode bişey dikkatimi çekti.Bir şirketin 20adet uygulaması var 5-6uygulama var gerisi hep diğerinin aynısı Bırty bırt gece kuş sesi felan çıkaran uygulama hepsinin iç yüzüde aynı.Yani laf kalabalıgı. search tan aratın gözünüzle bakın. "George Talusan"
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Batuist 8 yıl
işte adamlar bunu yapıyorlar.. diğer üreticiler her yıl tonla telefon üretip 2 ay sonra ürettikleri telefonları unuturlarken apple telefon yapıp bu telefonu daha iyi yapacak uygulamalar içinde zemin hazırlıyor.. yani apple salt donanım anlamında bir cihaz satmaktan öte bunu yazılımlarıyla özelleştirebileceğiniz komple bir çözüm sunuyor size.. mesela htc hd2 sahibi birinin sahip olduğu yegane şey çok güçlü bir donanımdan öte başka hiçbir şey değil.. salt donanım var ama yazılım adına ürün sıfır.. ama apple öyle değil..
sırf bu yüzden apple'a sempati duymaya başladım.. birde şu ekran etrafındaki çerçeveyi daha da daraltsa işte o zaman tam olcak..
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e_capkan 8 yıl
300.000bin uygulama olacağına 3000 tane olsun kaliteli olsun.
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Chidori 8 yıl
Bir yarısı kadarda cydia ve installous tan vardır indirme
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