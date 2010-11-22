AppStore'dan yeni kilometre taşı; 7 milyar yükleme ve 300,000'den fazla uygulama

Haber Editörü
Sonunda iOS 4.2 güncellemesini iTunes üzerinden kullanıcılara sunan Apple; güncellemeyle ilgili yaptığı basın açıklamasında iOS platformu ve uygulama mağazası AppStore'un son durumu için de yer ayırdı. Apple'ın açıklamasına göre Temmuz ayı içersinde 100 milyonluk sınırı aşan iOS kullanıcılarının sayısı 125 milyonu geçerken; AppStore'dan kullanıcılara sunulan uygulama sayısının 300,000'i, toplam yüklenen uygulama sayısının ise 7 milyarı aştığını duyurduğu.
AppStore için "çığır açan" sıfatını kullananan Apple; 300,000 uygulamanın 40,000'inin iPad'e özel uygulamalar olduğunu belirtirken; 300,000'i aşan uygulamalara 90 ülkedeki kullanıcıların ulaşabileceğini sözlerine ekledi.
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The total number of apps seen in the US App Store is 334 , 639 , though they list the
number of active apps actually at 278,723 – so not quite the 300 K we are reading
about . Currently , Android is thought to have hit 100 , 000 and RIM is listed at 10, 000
BlackBerry apps.
Within those numbers , games are at 40, 026 , with books at 48, 171 , so books
are overtaking games slightly.
The number of inactive apps are at 55, 916 , which may account for the
discrepancies in the figures.
macgasm.net/...
- Ama iclerinden 100 bini 50 bini faydalidir diye kehanette bulunmak disinda yapacak bir sey yok, zira apple bireysel olarak hangi app in ne kadar download edildigi gibi bu konuyu tumden cozecek bilgiyi haliyle sir gibi sakliyor...
mobithinking.mobi/...
apple sevmem ama orta dada bir gercek var oda bu adamlar 1 telefonla tüm akıllı telefon piyasasını parmagında oynattı en son psp gibi oyun konsollarınıda batıracaklar....
Sen kendini sadece kandırıyorsun, gözünü yumup güneş battı diyorsun
sırf bu yüzden apple'a sempati duymaya başladım.. birde şu ekran etrafındaki çerçeveyi daha da daraltsa işte o zaman tam olcak..