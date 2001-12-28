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Aralık ayı Harddisk Karşılaştırması

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
219
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Yeni harddisk alacaksanız kafanız karışıktır işte bu karışıklığa güzel bir karışıklık daha Digit-Life'dan. 7200 devirli disklerde ve 5400 devirli diklerde de lider belli ama 7200 devirin lideri Western Digital 1000BB (100Gb) olmuş durumda. Dikkati diğer bir nokta ise Western Digital 800BB en kötü performans veren disk. İkinci sırada ise Maxtor 740DX ve Seagate Baracuda ATA IV var duruma göre istediğinizi seçebilirsiniz. Testleri birde kendiniz inceleyin. Bu arada 5400 devirde tek galip Maxtor 540DX.

Teste katılanların listesi ise şöyle ;
  • Maxtor D540X-4D
  • Maxtor D740X-6L
  • Samsung SP8004H
  • Western Digital Caviar 1000BB
  • Western Digital Caviar 800BB

http://www.digit-life.com/articles/hddreview0112/index.html Yorum Yaz
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