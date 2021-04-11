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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arctic pasif moda sahip kasa fanlarını duyurdu

    Almanya merkezli bilgisayar bileşenleri üreticisi Arctic 0 RPM moduyla öne çıkan kasa fanlarını duyurdu. Modeller boştaki sisteminde minimum gürültüyü hedefleyenlere yönelik geliştirilmiş.
    11 Nisan 2021, 22:30 (2 gün)
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    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Arctic pasif moda sahip kasa fanlarını duyurdu
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    Uygun fiyatlı ve etkili soğutma çözümleriyle bildiğimiz Arctic fan ailesini sessizlik odaklı yeni kasa fanlarıyla genişletti.

    Pasif modlu kasa fanı

    P12 PWM PST RGB ve P12 PWM PST A-RGB pasif moduyla öne çıkıyor. PWM sinyali %10’un altına düştüğünde pasif moda geçen fanlar böylelikle hafif yük altında minimum ses seviyesine imkan tanıyor. Böylelikle basit ofis işlemleri gibi senaryolarda kullanıcıların sessizliğin tadını çıkarabilmesinin önü açılmış.

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    Yarı pasif kasa fanları 2000 RPM’e kadar çıkarken 48.8 CFM havayı 1.85 mmH²O  basınçla itebiliyor. Çalışma esnasında çıkardığı gürültüsü paylaşılmayan çözümlerde yumuşak temas ayakları sayesinde titreşim ve gürültünün minimize  edildiği vurgulanmış.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 5700G görüntülendi ve test edildi"

    Son olarak sıvı dinamik rulmanı temel alan 6 yıl garantili modellerden P12 PWM PST RGB  11.99 Euro’luk fiyatla satışa sunulurken ARGB fonksiyonuna sahip P12 PWM PST A-RGB ise 12.99 Euro’luk etikete sahip.



    https://www.techpowerup.com/280772/arctic-introduces-quiet-calm-rgb-case-fans-with-passive-mode
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
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    A ANIL.K 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Rgb olmayan p12 ve p14 pwm pst kullanıyorum, gayet sessiz çalışıyorlar. Rgb olanların %10 daha fazla fps verdiğini duymuştum.
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    F Fivesecond (Samet Biçer) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ANIL.K
    Oyunlarda da %10 daha az hasar alıyorsun. Ayrıca flaş bombası atmana gerek yok. Rgb'nin değerlerini 255'e çekip beyaz ışık verdin mi rakipler kör oluyor!
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Arctic candır.
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