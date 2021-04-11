Arctic pasif moda sahip kasa fanlarını duyurdu

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BNB patlama yaşıyor, 630$’a dayandı

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Samsung Galaxy A82'nin yeni fotoğrafları sızdırıldı

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Turkcell şebekeleri kilitlendi, çağrı yapılamıyor

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Çinli aksesuar üreticisi Mcdodo, Türkiye'ye fabrika kuracak

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Netflix'in yeni yerli dizisi Fatma'dan ilk fragman paylaşıldı

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'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' finalistleri açıklandı

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Netflix'in yeni gerilim dizisi The 39 Steps'in başrolü Benedict Cumberbatch oldu

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Microsoft, Siri'de imzası olan yapay zeka şirketi için 16 milyar doları gözden çıkardı

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Son oyunuyla hayal kırıklığı yaşatan WWE'nin yeni oyunu duyuruldu: WWE 2K22

2 gün

Xiaomi Mi Mix 4'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı

2 gün

2021 Citroen C5 X, kendine has tasarımı ve hibrit versiyonuyla tanıtıldı

2 gün

Nintendo'dan stok uyarısı geldi: "Bu yıl bizde de stok sıkıntısı olabilir"

2 gün

Google kendi reklam sistemini kayırıyor mu?

2 gün

TeamGroup 7 GB/s’ye ulaşabilen Cardea A440’yı detaylandırdı

2 gün

Mart 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve Call of Duty zirvede

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General Atomics, uzay görevleri için nükleer tahrik sistemi geliştirecek

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Bulmaca savaş oyunu Puzzle Combat, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

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ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti

2 gün

Noctua NH-U12A için Alder Lake yükseltme kiti göndereceğini doğruladı

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Renault ve Dacia modellerinde bahar fırsatları

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GÖRÜNTÜLENEN Arctic pasif moda sahip kasa fanlarını duyurdu

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Friends dizisinin özel bölümü için çekimler başladı; ilk görseller paylaşıldı

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Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı

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TomTom AmiGO uygulaması Android Auto’ya geldi

2 gün

Ryzen 7 5700G görüntülendi ve test edildi

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Vivo Y20s [G] tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2 gün

Vura vura yönü söylüyor “HyperX Cloud II Wireless incelemesi“

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ZTE Axon 30 Ultra'nın yüksek fiyatı ve bazı teknik detayları sızdırıldı

2 gün

Lenovo, hibrit model de dahil olmak üzere üç yeni tablet çıkaracak

2 gün

Redmi'nin ilk oyuncu telefonu bu ay çıkış yapabilir

2 gün

TSMC, 2024 yılına kadar gelir açısından sektörün en büyük şirketi olabilir

2 gün

Google Telefon uygulaması, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları kaydedecek

3 gün

Yağları emebilen biyolojik olarak uyumlu sünger geliştirildi

3 gün

Intel Sapphire Rapids 64 GB HBM2 bellekle gelebilir

3 gün

Seagate, piyasaya sürdüğü sabit disklerin toplam hacminin 3 Zettabayt olduğunu açıkladı

3 gün

Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru ilk sınavı geçti

3 gün

Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ve görüntüleri açığa çıktı

3 gün

Clubhouse saldırısı 1.3 milyon kaydı ortalığa saçtı

3 gün

Grayscale’den kripto paralara 1 Milyar dolarlık dev yatırım

3 gün

100 milyonda 1 denk gelen tasarım hatası sebebiyle iPhone 11 Pro rekor fiyattan satıldı

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Pinterest’in reklam yasağı kaldırıldı

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