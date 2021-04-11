Arctic pasif moda sahip kasa fanlarını duyurdu

Uygun fiyatlı ve etkili soğutma çözümleriyle bildiğimiz Arctic fan ailesini sessizlik odaklı yeni kasa fanlarıyla genişletti.
Pasif modlu kasa fanı
P12 PWM PST RGB ve P12 PWM PST A-RGB pasif moduyla öne çıkıyor. PWM sinyali %10’un altına düştüğünde pasif moda geçen fanlar böylelikle hafif yük altında minimum ses seviyesine imkan tanıyor. Böylelikle basit ofis işlemleri gibi senaryolarda kullanıcıların sessizliğin tadını çıkarabilmesinin önü açılmış.İlginizi Çekebilir Thermalright, çift kule tasarımlı Frost Commander 140 soğutucusunu duyurdu
Yarı pasif kasa fanları 2000 RPM’e kadar çıkarken 48.8 CFM havayı 1.85 mmH²O basınçla itebiliyor. Çalışma esnasında çıkardığı gürültüsü paylaşılmayan çözümlerde yumuşak temas ayakları sayesinde titreşim ve gürültünün minimize edildiği vurgulanmış.
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Son olarak sıvı dinamik rulmanı temel alan 6 yıl garantili modellerden P12 PWM PST RGB 11.99 Euro’luk fiyatla satışa sunulurken ARGB fonksiyonuna sahip P12 PWM PST A-RGB ise 12.99 Euro’luk etikete sahip.
https://www.techpowerup.com/280772/arctic-introduces-quiet-calm-rgb-case-fans-with-passive-mode Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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