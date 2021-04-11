Ryzen 7 5700G görüntülendi ve test edildi

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Uzun bir süredir test sonuçları paylaşılan erken mühendislik örneği Ryzen 7 5700G Pro’nun ardından Pro’suz modelin nihai hali de gün yüzüne çıktı.

Son paylaşılan görüntülerde Zen 3 mimarili yongada Pro ifadesine yer verilmemesi dikkat çekerken işlemcinin nihai aşamada olduğunun altını çizelim.

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Entegre Vega iGPU’sunu destekleyen sürücü henüz bulunmadığı için test edilemezken GPU-Z’ye göre 512 SM içeren birimin 2.0 GHz’de görev yapacağı rapor edilmiş. Değerin Ryzen 7 4700G’de görülenden 100 MHz aşağıda kaldığını ekleyelim.

İlk örneklerden %7 daha hızlı

CPU-Z’nin tek izlek testinde ortalama 613 puan alan erken mühendislik örneklerinin aksine nihai aşamadaki yonga stok haliyle 631 puan almış. Çoklu izlek tarafında ise önceki sonuçlara kıyasla %7’lik iyileşme gözlemlenmiş.

Testi gerçekleştiren kullanıcının gözlemlerine göre 1.365v’ta 4.54 GHz’e çıkabilen APU bu seviyede AIDA64’ün stress testinde soğutucu belirtilmemekle birlikte 15 dakikalık süre sonunda 75 dereceye ulaşmış.

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Son olarak nihai aşamaya geçilmesi kırmızı ekibin yongayı yakında piyasaya sürebileceğini düşündürse de AMD henüz. herhangi bir etkinlik duyurmuş değil. Dahası Ryzen 5000G ailesinin perakende pazarına sunulup sunulmayacağını da zaman gösterecek.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5700g-retail-apu-pictured-and-tested

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