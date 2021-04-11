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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 7 5700G görüntülendi ve test edildi

    AM4 sokette kullanılacak Cezanne APU’ları kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıların yüzünü güldürmeye geliyor. Ryzen 7 5700G ilk defa görüntülendi ve test edildi.
    11 Nisan 2021, 20:30 (2 gün)
    3,2b
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 7 5700G görüntülendi ve test edildi
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    Uzun bir süredir test sonuçları paylaşılan erken mühendislik örneği Ryzen 7 5700G Pro’nun ardından Pro’suz modelin nihai hali de gün yüzüne çıktı.

    Son paylaşılan görüntülerde Zen 3 mimarili yongada Pro ifadesine yer verilmemesi dikkat çekerken işlemcinin nihai aşamada olduğunun altını çizelim.

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    Entegre Vega iGPU’sunu destekleyen sürücü henüz bulunmadığı için test edilemezken GPU-Z’ye göre 512 SM içeren birimin 2.0 GHz’de görev yapacağı rapor edilmiş. Değerin Ryzen 7 4700G’de görülenden 100 MHz aşağıda kaldığını ekleyelim.

    İlk örneklerden %7 daha hızlı

    CPU-Z’nin tek izlek testinde ortalama 613 puan alan erken mühendislik örneklerinin aksine nihai aşamadaki yonga stok haliyle 631 puan almış. Çoklu izlek tarafında ise önceki sonuçlara kıyasla %7’lik iyileşme gözlemlenmiş.

    Testi gerçekleştiren kullanıcının gözlemlerine göre 1.365v’ta 4.54 GHz’e çıkabilen APU bu seviyede AIDA64’ün stress testinde soğutucu belirtilmemekle birlikte 15 dakikalık süre sonunda 75 dereceye ulaşmış.

    Ryzen 7 5700G görüntülendi ve test edildi
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    Ayrıca Bkz. "Tüm Ryzen 7000 işlemcileri iGPU ile gelebilir, AM4 soket bir nesil daha işlemci alabilir"

    Son olarak nihai aşamaya geçilmesi kırmızı ekibin yongayı yakında piyasaya sürebileceğini düşündürse de AMD henüz. herhangi bir etkinlik duyurmuş değil. Dahası Ryzen 5000G ailesinin perakende pazarına sunulup sunulmayacağını da zaman gösterecek.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5700g-retail-apu-pictured-and-tested
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Z zdniz (dniz yıldırım) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    kısıtlı bütçeye sahip falan değil çok pahalılar örneğin i3 700 küsür 8 çekirdekli bir işlemci yanına 2gb rx 550 koysan aşagı yukarı 1400-1500 liraya gelicek performans olarak daha kötü olan r3 4350g 1500 lira civarında bu nasıl kısık bütçe
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    LordEvosis (Dark Destroyer) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Üf Cezanne yi her gördüğümde cenaze diye okuyorum sonra diyorum ne biçim işlemci bu koyacak başka kod mu bulamadınız ?
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 gün ( Mesaj Silindi ) LordEvosis
    Alla başka dert vermesin panpa.
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    DenzeL_28 (Kürşat BİNGÖL) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Perakende sunarlar umarım, 5600x alacağımıza bunu alırız 5800 e benzer performans veriyor 8/16 + igpu
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 gün ( Mesaj Silindi ) DenzeL_28
    önbellek sıkıntı bir tek. keşke onu da aynı çıkarsalar ne gerek var böyle alengirli işlere. harici ekran kartını köreltiyor anca.
    bunun dışında hızlı ramlerle eski oyunlar rahat oynanır gibi.
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