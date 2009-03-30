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ARM Cortex-M0 tabanlı çalışan ilk işlemci demosunu NXP gösteriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM Cortex-M0 tabanlı çalışan ilk işlemci demosunu NXP gösteriyor
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Hollanda merkezli yarıiletken firması NXP yaptığı açıklamayla dünyanın ilk ARM Cortex-M0 tabanlı çalışan işlemci örneğini hazırladığını açıkladı. Bugün düzenlenecek Gömülü Sistemler Konferansı'nda tanıtılması beklenen yeni işlemci, ARM'ın hazırladığı en küçük, en düşük güç tüketimli ve en yüksek enerji verimlilik değerlerine sahip Cortex-M0 mimarisini temel alıyor. Güç tüketim değerinin her işlemci çekirdeği için 0.085 miliwatt'a kadar düşebildiği belirtilen Cortex-M0 ilk olarak NX'nin LPC1100 serisine güç verecek.

Önümüzdeki yıl hazır olması beklenen ARM Cortex-M0 tabanlı LPC1100 serisinin pil uygulamaları, e-ölçüm, tüketici çevrebirimleri, sensör çalışmaları ve sanal olarak tüm 16-bit uygulamalarda kullanılması bekleniyor. Özellikle güç tüketim ve verimlilik değerleriyle öne çıkan Cortex-M0'a pek çok firmanın ilgi göstermesi bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
Ben anamın karnında OC çekerek çıkmadım :). (Anlayan anlar.)
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hehheh 10 yıl
bu değerlerle nasıl o.c. olacak bu, bırakın hocam bu işleri
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SERIM 10 yıl

Orjinalden alıntı: hehheh

bu değerlerle nasıl o.c. olacak bu, bırakın hocam bu işleri


Vah Yurdum insanı vahhh
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refqref 10 yıl

Orjinalden alıntı: hehheh

bu değerlerle nasıl o.c. olacak bu, bırakın hocam bu işleri

sen beni güldürdün allah da seni güldürsün







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adilazimdegilx 10 yıl

Orjinalden alıntı: hehheh

bu değerlerle nasıl o.c. olacak bu, bırakın hocam bu işleri

Bunu için mi feyk oldun


Güç tüketim değerleri ile satabilecek bir işlemci. Verebileceği performanstan ziyade kullanıldığı elektronik cihazda uzun çalışma süresi vaad ediyor. Umarım çabuk geliştirilir ve cep telefonu, cep bilgisayarı gibi alanlarda yaygınlaşır...
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max975 10 yıl
bakalım nasıl olacak.
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