ARM Cortex-M0 tabanlı çalışan ilk işlemci demosunu NXP gösteriyor

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Hollanda merkezli yarıiletken firması NXP yaptığı açıklamayla dünyanın ilk ARM Cortex-M0 tabanlı çalışan işlemci örneğini hazırladığını açıkladı. Bugün düzenlenecek Gömülü Sistemler Konferansı'nda tanıtılması beklenen yeni işlemci, ARM'ın hazırladığı en küçük, en düşük güç tüketimli ve en yüksek enerji verimlilik değerlerine sahip Cortex-M0 mimarisini temel alıyor. Güç tüketim değerinin her işlemci çekirdeği için 0.085 miliwatt'a kadar düşebildiği belirtilen Cortex-M0 ilk olarak NX'nin LPC1100 serisine güç verecek.

Önümüzdeki yıl hazır olması beklenen ARM Cortex-M0 tabanlı LPC1100 serisinin pil uygulamaları, e-ölçüm, tüketici çevrebirimleri, sensör çalışmaları ve sanal olarak tüm 16-bit uygulamalarda kullanılması bekleniyor. Özellikle güç tüketim ve verimlilik değerleriyle öne çıkan Cortex-M0'a pek çok firmanın ilgi göstermesi bekleniyor.