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ARM endüstriyel uygulamalar için hazırladığı Cortex-M4 işlemcisini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Düşük güç tüketimli işlemci tasarımlarıyla akıllı telefon pazarının önemli bir kısmını kontrol eden ARM, dijital sinyal kontrol (DSC) )uygulamaları için geliştirdiği Cortex-M4 isimli yeni işlemcisini duyurdu. ARMv7-ME mimarisini temel alan gömülü işlemcinin, 32-Bit çekirdek tasarımıyla 1.25 Dhrystone MIPS/MHz yeteneğine sahip olduğu ayrıca MAC unitesi, tercihe bağlı bellek koruma birimi, tek hassasiyetli kayar nokta ünitesi ve daha düşük güç tüketimi için entegre uygu modları gibi özellikleri bünyesinde barındırarak düşük güç tüketimli gömülü uygualamara göz kırptığı belirtiliyor.

Motor kontrol, otomotiv, endüstriyel otomasyon, güç yönetimi ve ses uygulamaları gibi profesyonel alanlar için tasarlanan Cortex-M4 işlemcisinin, NXP, STMicroelectronics ve Texas Instruments gibi devlerin de yer aldığı 5 yarıiletken firması tarafından lisanslandığı açıklandı.


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DH Misafiri 7 yıl
DSP (Digital control processer) sayısal kontrol işlemcisi adıyla anılan yuksek hızda sayısal işlemleri yapamk için tasarlanmıs 32 bitlik bir mimaridir.Mikro işlemci mikrodenetleyiciyle yapabileceginiz tum işlemleri DSP ile de yapabilirsiniz.Cortex M4 serisinde DSP nin işlem gucunu ARM ın kontrol yetengiyle birlesştirlerek muhtesem bir işlemci tasarlanmıstır.
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Tolgá 9 yıl
sahafiec DSP ne oluyor
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BroK€NSaf€ty 9 yıl

DEATH71

sahafiec DSP ne oluyor




sahafiec
Demokratik Sol parti dermişim hehe
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gerbay 9 yıl
Bildiğim kadarıyla Siemens in S serisindeki işlemciler de ARM tabanlı. Rakip değil yani, bizzat kendisinin başka bir modeli
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scan 9 yıl
Siemensin S serisine rakip mi oluyor şimdi bu işlemci ?
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