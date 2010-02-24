ARM endüstriyel uygulamalar için hazırladığı Cortex-M4 işlemcisini duyurdu

Düşük güç tüketimli işlemci tasarımlarıyla akıllı telefon pazarının önemli bir kısmını kontrol eden ARM, dijital sinyal kontrol (DSC) )uygulamaları için geliştirdiği Cortex-M4 isimli yeni işlemcisini duyurdu. ARMv7-ME mimarisini temel alan gömülü işlemcinin, 32-Bit çekirdek tasarımıyla 1.25 Dhrystone MIPS/MHz yeteneğine sahip olduğu ayrıca MAC unitesi, tercihe bağlı bellek koruma birimi, tek hassasiyetli kayar nokta ünitesi ve daha düşük güç tüketimi için entegre uygu modları gibi özellikleri bünyesinde barındırarak düşük güç tüketimli gömülü uygualamara göz kırptığı belirtiliyor.

Motor kontrol, otomotiv, endüstriyel otomasyon, güç yönetimi ve ses uygulamaları gibi profesyonel alanlar için tasarlanan Cortex-M4 işlemcisinin, NXP, STMicroelectronics ve Texas Instruments gibi devlerin de yer aldığı 5 yarıiletken firması tarafından lisanslandığı açıklandı.